PEC que dá fim à escala 6x1 de deputada do PSOL ajuda ao governo Lula no debate sobre redução de gastos

Em política não existe vácuo. Portanto, a discussão da proposta da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que propõe o fim da escala 6x1, que dá apenas uma folga na semana ao trabalhador, e sugere que o limite de 44 horas de carga horária semanal seja reduzido para 36 horas, sem alteração na carga máxima diária de oito horas é um desses achados que o governo Lula precisa para reduzir a pressão sobre a demora da apresentação de uma proposta de redução da gastos.



Essencialmente o texto da deputada propõe que a carga horária atual está estabelecida no artigo 7º da Constituição Federal que assegura ao trabalhador o direito de ter um expediente não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.



Movimento tiktoker



Ela nasceu de um Um movimento criado por um tiktoker denominado VAT (Movimento Vida Além do Trabalho) pretende acabar com o regime de escala de trabalho de 6x1 previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), lei criada há 81 anos.



O VAT fez seu criador, Rick Azevedo (Psol) de 30 anos, um fenômeno eleitoral no Rio de Janeiro (RJ) sendo o mais votado sendo o vereador do Psol com menos investimentos e mais votos e sua eleição surpreendeu o próprio partido. Do ponto de vista midiático a proposta do VAT é um sucesso.



O movimento VAT fez seu criador, Rick Azevedo (Psol) - Divulgação

Pressão ao governo



Mas ele acaba ajudando muito ao governo que precisa enfrentar a questão da redução de custos embora para a União ele seja um desastre em termos de custos já que de uma forma bem simples alguém precisa pagar por essas 8 horas que o trabalhador precisa deixar de trabalhar.



A primeira pergunta é: quando o impacto disso no setor público que emprega servidores, boa parte deles regidos pela CLT nas contratações por temporárias. Ninguém faz a menor ideia. E a deputado admitiu que não tem a menor ideia dos custos disso.



Estamos juntos



O que não impediu o ministro do Trabalho Luiz Marinho de dizer que o fim da escala de trabalho 6x1 deveria ser tratado em convenções e acordos coletivos entre empresas e empregados. Ele divulgou uma nota dizendo que a pasta considera que a redução da jornada de 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, diante de uma decisão coletiva.



O problema é quando é confrontado com a realidade brasileira. Como no Brasil 85% do emprego gerado é de 1,5 salário-mínimo e por mais de 65% pela micro e pequena empresa a proposta cria um custo adicional que vai atingir o empreendedor que decidiu se formalizar. No Brasil é importante não esquecer que a Cada R$1 pago de salário a empresa desembolsa R$2 de tributos.



Desafio de PEC



Mas os problemas da proposta são bem maiores do que o desafio de avançar no rito legislativo e começar a ser discutida no Congresso, a PEC precisa, antes, do apoio de pelo menos um terço dos deputados (171 assinaturas) ou um terço dos senadores (27 assinaturas). Ao menos 134 deputados já se manifestaram a favor e colocaram seus nomes no projeto: Tem uma dezena de outros na casa com essa mesma ideia.



Um deles de autoria do líder do PT na casa, o deputado Reginaldo Lopes (MG) que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desde 2019. As duas propostas, porém, têm diferenças estruturais: Pela proposta de Erika Hilton a norma vigora em um ano após a aprovação. O texto de Lopes estipula uma transição de dez anos. E são diferentes na jornada de trabalho proposta A de Erika Hilton propõe uma jornada de até quatro dias por semana, A de Reginaldo Lopes prevê cinco dias.



Luiz Marinho ministro do Trabalho do govenro Lula. - DIVULGAÇÃO

Entra na fila



Proposta de PEC mudando a jornada de trabalho são comuns e além de PECs existem dezenas de projetos relacionado a questão do trabalho inclusive os mais recentes decorrentes do trabalho nas plataforma de aplicativos que o governo Lula foi surpreendido com a rejeição de uma proposta do Executivo em regulamentar o serviço, revelando que a ha ideia do emprego com carteira assinada já não existe nas nova atividades geradas a partir do e-commerce.



O projeto do PSOL tem a visão de um vereador que acredita que um trabalhador não precisa trabalhar 44 horas porque precisa de tempo para se dedicar a família. Esse é um conceito que é aceito no Europa onde o custo da hora paga permite ao trabalhador viver bem especialmente pela menor diferença entre um profissional de nível superior a um de nível técnico.



E os conservadores?



Mas a maior dificuldade de Erika Hilton é a falta de dados para enfrentar uma bancada conservadora e suprida de terabytes de dados sobre o aumento do custo para as empresas , especialmente as pequenas e microempresas. Isso porque nas grandes o salário é um componente de um conjunto de benefícios necessários para reter talentos.



E porque a escala 6x1 atinge principalmente trabalhadores do comércio e de alguns setores de serviços, como de hoteis, bares e restaurantes, com jornada de 7h20 de trabalho em seis dias e um dia de folga. E esse trabalhador já custa mais porque em grande parte a jornada é feita em fins de semana e à noite.



Setores de serviços



Mas ela impacta também nos setores, como a indústria e áreas como saúde, telemarketing, logística e segurança patrimonial, a jornada é por escala específica, que varia caso a caso.



E talvez menos em áreas administrativas onde as empresas baixaram voluntariamente a escala para 8 horas diárias (40 horas por semana) enquanto outras funcionam com 44 horas semanais com o empregado pagando uma hora a mais de segunda a quinta-feira, por exemplo.



Isso não quer dizer que a proposta nascida do VAT (Movimento Vida Além do Trabalho) não seja interessante até porque ela está em linha com projeto apresentado no Brasil, iniciado pela Reconnect Happiness at Work & Human Sustainability com o suporte da 4 Day Week Global.



Tendência global



O problema é a realidade brasileira onde a reivindicação do trabalhador é por salário mais alto e não por trabalhar menos. O que está fazendo milhares de trabalhadores pedir demissão é a falta de perspectiva de aumentar a renda, mesmo com a taxa de desemprego sendo a menor da série histórica.



E isso se dá no segmento de trabalhadores mais jovens e escolarizados, onde ter um diploma e ganhar menos de cinco salários-mínimos é motivo para deixar a empresa sem qualquer problema. Especialmente se suas habilidades estiverem sendo procuradas. Mas esse debate quando o governo Lula está nas cordas é tudo que o governo queria para desviar o foco da redução dos gastos públicos.



Consórcio para cirurgia plástica no NE está crescimento. - DIVULGAÇÃO

Consórcio de plástica



Até agosto, foram contabilizadas 9.732 cirurgias, frente às 6.691 registradas em 2022. Esse número representa 10,2% do total de cirurgias eletivas realizadas pela rede pública no estado até o oitavo mês deste ano - maior percentual do Nordeste.



De acordo com dados da Central Sicredi Nordeste, o crédito liberado na Região para a modalidade de consórcio de serviços, que inclui a cirurgia plástica entre outras opções, cresceu 25,2%, passando de R$2,98 bilhões, em 2020, para R$3,73 bilhões até setembro de 2024.



Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), estima-se que foram realizados no ano passado dois milhões de procedimentos no país. O número de cirurgias plásticas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Pernambuco aumentou 45% em 2024 comparado a 2020.



Capacitação



A Escola de Negócios do IEL-PE comemora as mais de 1.720 horas de capacitação realizadas neste ano até outubro. Por meio da Escola, o instituto fomenta o desenvolvimento de temas voltados para gestão, como Liderança, Recursos Humanos, Inovação e Finanças, contribuindo para a formação de profissionais completos e preparados para enfrentar desafios.



Inadimplência



O novo Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa identificou 1.061.357 micro e pequenos negócios (MPEs) com as contas atrasadas no Nordeste do país. A Bahia teve o maior número de registros (305.538) e as dívidas dessas empresas somam R$ R$130,5 bilhões, maior número da série histórica. Em setembro, cada MPE inadimplente tinha sete contas atrasadas.



Perda de vendas



Um estudo contratado pela CNC e apresentado, durante a audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (11) estima perdas de arrecadação fiscal e os impactos socioeconômicos relacionados ao avanço das apostas on-line no Brasil da ordem de R$68 bilhões. Segundo o levantamento houve, de fato, um redirecionando recursos que poderiam ser aplicados no consumo de bens e serviços, beneficiando setores produtivos como o comércio varejista.



Dia do Banheiro

Dia do Banheiro será comemorado no brasil como plataforma de defesa do Sanemnrto Básico - Divulgação



Acredite existe um Dia Mundial do Banheiro (World Toilet Day) comemorado em 19 de novembro, um evento que procura dar visibilidade às carências e problemas relacionados à falta de acesso ao saneamento básico.



Previdência privada



Ao longo dos nove primeiros meses do ano, os planos de previdência privada arrecadaram quase R $150 bilhões (R$146,9 bilhões) segundo relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - Fenaprevi. Significa um crescimento de 17,6% em relação a 2023, mas uma mudança de comportamento do investidor. No Brasil, hoje existem mais de 14 milhões de planos de previdência privada aberta, sendo que 80%

são da modalidade individual, enquanto os demais 20% estão na modalidade coletiva. O VGBL com 8,9 milhões de planos e 63% do total lidera. O PGBL com 3,1 milhões tem em 22% dos planos comercializados



Incepa Roca

O Grupo Roca, empresa espanhola líder mundial em produtos para banheiro com presença em mais de 170 países, 30 marcas no portfólio global, 81 fábricas e 21 mil funcionários, está incorporando a brasileira Incepa Louças. O Brasil é o maior mercado do Grupo Roca fora da Espanha. A Incepa foi fundada em 1952, em Campo Largo (PR) pela empresa suíça Laufen, atuando no segmento de revestimentos cerâmicos e, posteriormente, em 1976, expandindo seu portfólio com a fabricação de louças sanitárias na unidade localizada em Jundiaí (SP).



CCR Neoenergia



O Grupo CCR passará a ser sócio em três usinas do complexo eólico Neoenergia Oitis, no Piauí da Neoenergia no primeiro projeto na modalidade de autoprodução do Grupo CCR que inclui o acesso à energia produzida pelas usinas Oitis 2, Oitis 4 e Oitis 6. Tecnicamente, a energia gerada pelas eólicas irá atender 60% da demanda atual da companhia que deseja chegar a 100% dos seus ativos abastecidos por fontes renováveis de energia até 2025.



GLAM 2024, organizado pela Mensa na América Latina reunirá superdotados. - Divulgação

Superdotados



Pessoas consideradas superdotadas de mais de 12 países vão se reunir no Rio de Janeiro para debater os direitos dos indivíduos com alto QI e os desafios de se ampliar a identificação deste público no Brasil e nas demais nações globais. Trata-se do GLAM 2024, organizado pela Mensa na América Latina, entidade global ligada à Mensa Internacional que reúne 250 pessoas com altas capacidades intelectuais em mais de 150 países.