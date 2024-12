Após 20 anos, população vulnerável vê programas sociais como conquista e não dá mais crédito aos governos de Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quinta rodada da pesquisa Genial/Quest divulgada nesta quarta-feira (10) mostra um cenário de estabilidade em relação ao levantamento anterior com o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovado por 52% e reprovado por 47% do eleitorado brasileiro.



A pesquisa também mostra que 75% dos entrevistados aprovam a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$5 mil mensais. A medida, anunciada pelo Ministério da Fazenda no fim de novembro, ainda depende de aprovação do Congresso Nacional.

Recuo no Nordeste



A aprovação do trabalho de Lula teve um leve recuo no Nordeste, onde o índice medido pela Quest passou de 69% para 67%, enquanto a desaprovação subiu de 26% para 32% na região em que o petismo tem mais força.



No meio do debate sobre uma eventual substituição do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta surge uma pergunta cuja resposta precisa ser analisada pelos gestores da imagem do governo Lula no sentido de porque o presidente, mesmo ainda como tal aprovação, perde apoio em regiões como o Nordeste. E porque uma proposta que somente seria possível em 2026 (como os da isenção do desconto do imposto de renda da pessoa física) recebe apoio de três de cada quatro entrevistados?



Outra geração



Talvez porque para surpresa do governo a população hoje beneficiária dos programas sociais, em especial do Programa Bolsa Família, não seja a mesma que o recebeu há quase duas décadas e, portanto, não tem nenhuma referência de uma conquista dos primeiros governo do PT, mas de entendê-lo como uma conquista social consolidada.



Dito de outra forma: as mães e filhos que recebem hoje o beneficiam são filhos dos que há quase 20 anos passaram a receber o auxílio pela primeira vez e não tem o mesmo sentimento de gratidão como tiveram seus pais e mães. Para eles a Bolsa Família é um direito que independe do governo.



Os pobres 2.0



Visto como programa de transferência de renda, o programa não resolveu a questão das famílias no nível e abaixo da linha de pobreza. Tanto que uma nova geração ainda depende dele. Depois, ele se tornou permanente e tende a consumir mais recursos. O mesmo programa que, em 2019, pagava R$189,20, por família, e custava R$2,56 bilhões por mês (R$30.76 bilhões no ano). Hoje, paga R$ R$682 e custa R$14,07 bilhões por mês e deve totalizar R$170,2 bilhões.



O mesmo sentimento pode ser transferido aos demais programas reabilitados pelo governo Lula na esperança de que o novo beneficiário lhes assegura apoio total. Na verdade, apenas os funcionários mais velhos do governo e militantes do PT que se lembram dos primeiros anos dos programas lembram-se do impacto.



Correção da tabela



Isso pode explicar porque a perda de apoio e de interesse por essa discussão. Da mesma forma que pode explicar o apoio de quem ganha até R$5 mil por uma eventual redução do pagamento de Imposto de Renda. Ainda que tenha tido uma enorme frustração ao saber que o governo tentou vender um gato por lebre sem dizer que, se aprovado, a correção da tabela só será aplicada em janeiro de 2026.



Uma velha frase do mundo do marketing político diz que “o povo vota no novo” Ou seja: ainda que turbinado o Bolsa Família de R$675 por família não é novo. E a promessa de redução do IRPF é uma coisa nova. Embora ainda distante.



Duas lições



Os dois exemplos ensinam duas lições: o eleitor só paga um benefício com voto uma vez. E que há um enorme equívoco do PT e do governo que o eleitor será eternamente grato ao partido pelo pacote de políticas sociais. As novas gerações de famílias beneficiaram pensam e se comportam diferente.



Então, o problema não é o Paulo Pimenta, o discurso que remete às conquistas do passado ou dificuldade dos gestores do governo entenderem o novo mundo digital. É que, efetivamente, com exceção de um ou outro programa (o é de meia pode ser citado) ainda que mal comunicado, o governo não aprendeu a navegar no novo mar digital. Em grande parte, pelo problema geracional mesmo em entender o processo.



Lanterna na popa



Isso não é fácil, exige se despir da arrogância do sentimento de que entende o sentimento do eleitor e saber que existem novos atores políticos que entenderam esse fenômeno e já navegam com novos instrumentos digitais e, mais recentemente, como ajuda da Inteligência Artificial. E sem ter a humildade de que é preciso ouvir atentamente novas vozes.



Achar que a questão é apenas um embate sobre esquerda e direita é querer navegar com uma lanterna na popa que só serve para iluminar o passado.



A produção de combustível de aviação sustentável (SAF) não cresceu como previsto em 2024 - Divulgação

Sustentável

No meio do discurso verde sobre a produção de novos combustíveis para a aviação comercial, a Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou novas estimativas sobre a produção de combustível de aviação sustentável (SAF) com um quadro nada animador. Em 2024, os volumes de produção de SAF atingiram 1 milhão de toneladas (1,3 bilhão de litros), o dobro do volume de 0,5 milhão de toneladas (600 milhões de litros) produzidos em 2023.

Só que isso está muito abaixo das estimativas anteriores que projetavam uma maior produção de SAF. Em 2024 foram entregues apenas 1,9 bilhão de litros, uma vez que as principais instalações de nos Estados Unidos adiaram sua produção para o primeiro semestre de 2025. Em 2025, a produção de SAF deve atingir 2,7 bilhões de litros, apenas 0,7% da produção total de combustível de aviação, embora já seja 13% da capacidade global de combustível renovável.

Tenório Simões



A construtora Tenório Simões, liderada por Rafael Simões está lançando o Janga Garden Residence, o primeiro empreendimento dentro do conceito Family Club voltado para a Faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Terá dois quartos, varanda gourmet integrada à cozinha e opções com suíte canadense, além de uma estrutura completa com mais de 20 itens de lazer.



Edificio NEO da Construora Tolive - Divulgação

NEO da Tolive

A construtora Tolive está lançando seu terceiro empreendimento nesta quinta-feira (12) com VGV de R$55,5 milhões. O NEO é o primeiro projeto da incorporadora em Boa Viagem liderada por Felipe Pacífico e José Ricardo Brennand Carvalho. A Tolive registra 40% de reincidência de clientes investidores, que adquiriram unidades tanto no One, quanto no Riverside, lançados na Ilha do Leite e na Beira Rio. O NEO terá 105 unidades, com apartamentos studios, de 1 quarto e de 2 quartos com suíte e lavabo. O projeto é do português João Vieira com interiores projetados por Zezinho e Turíbio Santos.

Hub do Comércio



Nesta quarta-feira (18), o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto lança o Hub do Comércio, plataforma estratégica pioneira no Sistema Comércio, criada pela Fecomércio-PE, para ampliar o acesso e a aplicação de informações essenciais para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. Às 16h na Casa do Comércio - Edifício Josias Albuquerque em Santo Amaro.



Lata de alumínio



Depois de se tornar referência na reciclagem da lata de alumínio com taxas de até 95% de reversão o Brasil l se tornou o primeiro país do mundo a contar com uma norma técnica de qualidade chancelada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que garante ainda mais segurança e confiança para quem trabalha e consome bebidas em latas de alumínio. A norma visa proporcionar ao mercado brasileiro uma referência de padrão de qualidade para a lata de alumínio.

Copergás



A Copergás recebeu premiação no PEx 2024 - Excelência em Distribuir, realizada pela Commit, parceria entre a Compass e a Mitsui para desenvolver o mercado de gás canalizado. O PEx 2024 avaliou as dez distribuidoras que compõem os portfólios da Commit e da Norgás, e, a partir de 2025, passará a ser gerido pela Abegás ampliando a participação para todas as distribuidoras do país.



IA no Ceará



O Instituto Atlântico, uma Instituição de Ciência e Tecnologia, instituição sem fins lucrativos para o desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas com 22 anos de atuação está inaugurando o Laboratório de Inteligência Artificial em parceria com as universidades do Estado do Ceará, Federal do Ceará e a Federal da Bahia (UFBA).

Energia solar teve o maior crescimento de produçãoe investimento em 2024. - Divulgação

Fotovoltaica



A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica projeta o cenário da energia solar para 2025 com previsão de que o setor adicione mais 13,2 GW à rede, acumulando 64,7 GW. Em 2024, a fonte solar fotovoltaica reforçou a 2º posição na matriz elétrica brasileira, adicionando mais de 12,6 GW e ultrapassando os 50,5 GW de acordo com a Absolar.



Bazar CasaRosa



Nesta sexta-feira (13) e sábado (14), na Ferreira Costa, na Tamarineira. tem o bazar da ONG CasaRosa promove nova edição do seu tradicional Bazar Natalino no auditório da loja com acesso gratuito com cerca de 6 mil peças novas e seminovas, a partir de R$5.



Injetáveis



O H. Egídio Group anunciou a construção de nova fábrica da Equiplex Indústria Farmacêutica, em Itaporanga d’Ajuda (SE) próxima a Aracaju (SE) com investimentos que somam R$350 milhões para a fabricação de medicamentos injetáveis hospitalares. A nova fábrica será na BR-101 num terreno de 92 mil metros quadrados dentro de um condomínio logístico da empresa Transplexlog que pertence ao grupo goiano em Parceria Público-Privada (PPP).