Crescimento do PIB no terceiro trimestre fará Pernambuco ter sua melhor performance na série histórica do IBGE no estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O secretário de Planejamento de Pernambuco, Fabricio Marques, comemora o crescimento de 4,7% do estado no acumulado ao longo do ano, como uma previsão do número que deverá ser conquistado em 2024 quando acreditar se chegar ao maior número da série histórica do IBGE. Ele aposta num crescimento superior a 4,5% no exercício.



Ele destaca que no período Julho - Setembro todos os setores cresceram de forma sustentada com a Agropecuária crescendo 11,3%; a Indústria evoluindo em 4,8% e o setor de Serviços 3,4%. Com este dado, Pernambuco tem a expectativa de alcançar, em 2024, o maior crescimento econômico dos últimos 15 anos.



Crescimento geral



Ele chama atenção para o caso da agropecuária que em 2014 teve um crescimento forte em todos os três trimestres resultado da fruticultura irrigada, produção de ovos e mais recentemente da atividade decorrente da implantação da planta de abate da Masterboi que está estruturando a atividade de criação de criação de gado bovino para o abate.



Ocaso da planta da Masterboi em Canhotinho no Agreste vem fazendo com que produtores se dediquem a criação de animais de corte de modo à indústria já consegue abater 500 animais dia e deve se ampliada para 750, em 2025 e chegar a 1.000 animais/dia em 2026. A ela está somada a produção de aves para corte e postura já que Pernambuco é o quarto maior produtor de ovos do Brasil.



Jeep Goiana



O caso do crescimento da indústria pernambucana tem a ver com os numero obtidos pela Jeep Goiana que se tornou um fator de alavancagem da indústria no estado desde o início de sua produção.



O secretário chama a atenção para o crescimento do consumo de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (8,3%). Da mesma forma que o comércio (8,5%) acaba se beneficiando desse movimento ajudando pelo setor de serviços (3,2%) cujo peso acaba puxando para o índice geral do PIB.



Setor público



Fabricio Marques estima que em 2025 a economia de Pernambuco deve continuar com a performance de 2025 em função do volume de investimentos previstos pelo governo do Estado que vão ajudar na melhoria dos indicadores especiais relacionados ao setor público.



Ele destaca o fato de Pernambuco ter conseguido gerar mais de 70 mil novos empregos que acabam interferindo no número geral do PIB com a agregação de renda e de impostos pagos, já que eles são de pessoas com carteira assinada.

Artesã Maria do Carmo dos Santos Guimarães_Belo Jardim-PE - ApexBrasil

Mulheres de Negócios



Iniciativa de 37 mulheres participantes da região Nordeste, dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Associação das Rendeiras Independentes de Divina Pastora, em Sergipe Expoartesanías 2024, é uma das maiores feiras de artesanato da América Latina, que ocorre até o dia 17 de dezembro, em Bogotá, Colômbia.



A representação brasileira foi organizada pela ApexBrasil, no âmbito do programa Mulheres e Negócios Internacionais (MNI). O Pavilhão Brasil teve início no dia 4 de dezembro e contou com a exposição e a comercialização de mais de 240 peças produzidas por mais de 100 artesãs vindas de 77 iniciativas, como cooperativas, associações, empresas e grupos, envolvendo representantes de 23 estados.



Natal do shopping



O setor de shopping centers no Brasil caminha para um novo recorde de faturamento em 2024, com projeções que ultrapassam R$201,7 bilhões em negócios gerados, crescimento de 3,6% em relação ao desempenho de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), que apontou também recorde no ano passado, quando o setor alcançou R$194,7 bilhões, aumento de 1,5% em comparação a 2022.



E-commerce



A Associação Brasileira do Comércio Eletrônico (ABComm), prevê crescimento de 5% no número de pedidos, o que representa aproximadamente 36,4 milhões de compras. A previsão é de R$23,3 bilhões de faturamento, representando um crescimento de 9,8% em relação ao mesmo período de 2023. O ticket médio das operações também deve aumentar 4,5%, chegando a R$639. Os principais fatores que atraíram os consumidores foram frete grátis (67%), qualidade dos produtos (56%) e preços mais baixos (54%).



Helicóptero de Raquel



A Polícia Militar de Pernambuco vai receber hoje o primeiro helicóptero biturbinado do Estado, o Airbus H135, avaliado em mais de R$45 milhões. Ele será a estrela da entrega que a governadora Raquel Lyra fará nesta sexta-feira junto com 164 veículos sendo 28 viaturas e 136 motos. O helicóptero Airbus H135 voa em condições meteorológicas adversas e à noite.

Presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral - Divulgação

Neoenergia terá planta solar em Noronha



O presidente da Neoenergia, Saulo Cabral, confirma o investimento de R$952 milhões em um pacote de melhorias do sistema de distribuição de energia em Pernambuco após ter atingido a marca de R$900 este ano dentro do programa anunciado de investimentos pela companhia de R$5,1 bilhões até 2028.



Ele também confirmou o interesse da empresa no processo de antecipação da renovação da concessão da distribuidora que será realizado pela Aneel em 2025, cinco anos antes do prazo contratual que se encerraria em 2030. O Grupo Neoenergia pretende se habilitar ainda para a renovação das empresas Neoenergia Rio Grande do Norte e Neoenergia Bahia.



Nova concessão



Para ele, a possibilidade de antecipação da renovação das concessões das distribuidoras vai abrir a possibilidade da modernização dos contratos dentro de uma nova realidade de gestão de eventos extremos que tendem a ser uma constante a partir de agora. Segundo ele, essa é uma nova situação que as distribuidoras terão que se preparar e que vai demandar maiores investimentos.



Ele lembrou que um desses argumentos de modernização de contrato é que as empresas poderão apresentar na revisão tarifária os investimentos no ano seguinte, quando hoje isso só é possível após quatro anos.



Infraestrutura



Cabral falou do pacote de investimentos feitos em 2024 que incluiu três Novas Subestações (Via Mangue, Petrolina III e Araripina) que consumiram R$ 168 milhões; 81 km de novas linhas de alta tensão de linhas de transmissão e mais sete Novos circuitos de potência entre outras obras.



Para 2025 a companhia está programando a Subestação Maria Farinha com expectativa de energização em fevereiro/25, portanto antes do Carnaval quando o consumo e a demanda de carga aumentam. Também estão programados investimentos para Belo Jardim e Estância, além de ampliar o seu sistema de Linhas em 69kV.



O presidente da Neoenergia comemorou o menor valor de duração das interrupções (DEC) da história que deve se aproximar de 10,1 abaixo do limite regulatório definido pela Aneel em 11,99 para 2024 e a Menor frequência de Interrupções (FEC) que deve fechar em 4,46 abaixo do limite de 7.09 fixado pela Aneel.



Gestão de serviços



Segundo Saulo Cabral esse desempenho é resultado da estratégia da Neoenergia em reduzir a contratação de equipes de manutenção terceirizada passando a atuar com 600 equipes de suporte próprias, 200 de elas encarregadas cuidar da demanda de religação em todo o estado.



Esse é um padrão adotado pelo grupo Neoenergia em ter suas equipes de manutenção diretamente vinculadas à empresa, o que permite uma maior mobilidade das ações quando na ocorrências de aumento das demandas provocadas por problemas na rede.



Usina solar em Noronha. - Divulgação

Fernando de Noronha



Ele também anunciou o projeto de construção de uma nova plataforma de geração de energia para a ilha de Fernando de Noronha estimada em R$300 milhões cuja autorização foi autorizada esta semana pela Aneel.



A proposta é a construção de uma fazenda de geração de energia solar acoplada a um banco de baterias de armazenamento (BESS) de modo a atender as necessidades da ilha com energia renovável. Hoje a ilha é atendida por geradoras a diesel que com a nova plataforma será de apenas 10% com função de backup. O projeto deverá ser implantado em 2027.



O iFood encerra o ano de 2024 com 380 mil estabelecimentos cadastrados na plataforma - Divulgação

Balanço de delivery



O iFood encerra o ano de 2024 com 380 mil estabelecimentos cadastrados na plataforma, reflexo da consolidação do delivery como hábito entre os brasileiros. No balanço da área de restaurantes, a comida mais pedida continuou a ser o hambúrguer, mas clientes passaram a buscar por outras categorias no delivery. Em Pernambuco, esse aumento foi de 30%.



No ano, chegaram quase 60 mil novos restaurantes à base do iFood, sendo a grande parte composta por pequenos e médios. Em 2024, a categoria que mais cresceu em número de pedidos foi a marmita, com alta de 18% em todo o país.



Novo Ambulatório



A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão estão lançando o segundo Ambulatório Especializado Ensino-Serviço (AEES), polo Marcos Freire, firmado no âmbito do COAPES (Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde) focado na formação de profissionais qualificados para o Sistema Único de Saúde (SUS). Serão destinados R$2 milhões para a construção do novo AEES.