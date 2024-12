Para Raquel Lyra, reconexão com o empresariado vai ajudar reposicionar Pernambuco como polo de investimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Raquel Lyra observa bons resultados com a melhoria do ambiente de negócios, com maior atenção ao empresário para que ele amplie suas atividades.

Na conversa que teve ontem com jornalistas do Jornal do Commercio e da Rádio Jornal, no debate comandado pela comunicadora Natália Ribeiro, a governadora, Raquel Lyra comemorou a taxa de crescimento de Pernambuco, no terceiro trimestre de 4,9% sobre igual período em 2023 e que projeta um crescimento de mais de 4,5% no ano avaliando que a desempenho não acontece por acaso, mas como resultado do trabalho de sua equipe na melhoria do ambiente de negócios no estado.



Segundo a governadora desde o início da gestão ela tem procurado rfeconectar o empresariado do Pernambuco como o governo mudando a atitude comportamental na secretaria da Fazenda e no acesso das empresas prestadoras de serviços (Compesa e Copergás e a Adepe) de modo a construir um ambiente de negócios que possa trazer de volta o diálogo.



Renegociação



Ele citou o programa de renegociação de dívidas dos contribuintes com a Fazenda, mas destacou a mudança de atitude deixando de focar apenas na aplicação de multas. Raquel Lyra disse que a mudança vem produzindo resultados com a melhoria do ambiente de negócios, com maior atenção ao empresário que já está em Pernambuco de modo a que ele amplie suas atividades.



A governadora disse que espera em 2025 e 2026 ampliar a captação de novos empreendimentos e ampliação das empresas que já operam no estado, destacando as conversas com instituições como a Fiepe e entidades como o grupo Atitude com quem a Adepe negociou o cronograma de FEEP.



Fim do FEEF



Em outubro, ela anunciou que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) criado em 2016, pelo governador, Paulo Câmara e que obriga as indústrias recolherem 10% (dez por cento) do valor do incentivo fiscal concedido pelo Governo de Pernambuco será extinto ao final de 2028 com a redução de 2% em quatros anos a partir do próximo. A negociação juntou Adepe, Fiepe, Grupo Atitude e secretária da Fazenda na definição do cronograma de extinção do fundo.



Ela destacou que essa mudança de comportamento já está fazendo com que os empresários voltem a ter coragem de investir em Pernambuco. E afirma que isso só se deu pela mudança e atos como na política tributária que focou na regularização do contribuinte para ele voltar a crescer. Para ela, a consequência dessa postura é que Pernambuco deve ter receber mais de R$30 bilhões de investimentos nos próximos anos e por isso o PIB do estado cresceu mais que o dos outros estados.



Reduzir desemprego



Segundo a governadora, isso ajudou a reduzir a taxa de desemprego - que era a maior do Brasil em 14% - que agora está em 10%. “O número é importante, mas devemos perseguir como meta taxas de 2% e 3% quando as empresas vão buscar empregados em casa”.



Para ela, a meta de 2025 no segmento econômico é fortalecer ainda mais a economia com maior oferta de água e gás e melhoria das estradas,porque as mudanças acontecem pela forma de fazer diferente perceber que se investe em Pernambuco. Onde o governo só promete aquilo que pode fazer. Então acreditamos numa virada de chave em 2025 de modo a fazer o estado crescer mais e voltar à liderança no crescimento e pelo aumento da parceria com os municípios não escolhendo bandeira partidária.



Caos na manutenção



No meio da conversa na Rádio Jornal, a governadora Raquel Lira relatou uma enorme dificuldade de processamento de documentos oficiais e cumprimento da legislação para a contratação de produtos e serviços relacionada à falta de gestores. Ela revelou que foi necessário fazer a contratação de pessoal para a recomposição dos quadros numa situação que denunciava a total falta de capacidade de gestão pelo estado.



Grandes hospitais

Ela citou o caso da falta de contratos de manutenção dos seis grandes hospitais da rede pública que vinham funcionando sem nenhum tipo de gerenciamento de seus equipamentos ao longo de anos. Hospitais como o da Restauração funcionam há anos com a manutenção de seus equipamentos com pequenas equipes fazendo a compra de materiais de suporte apenas quando quebravam.



O governo está contratando a manutenção quando corre para reequipar hospitais, inclusive os três grandes hospitais construídos no Governo Eduardo Campos que estão tendo a modernização do parque de máquinas pela primeira vez em 10 anos.



Quebra telemática



O governo de Pernambuco deve receber no começo de 2025 o sistema israelense de quebra telemática com o qual a Polícia de Pernambuco espera mudar seu patamar de investigação especialmente em crimes cuja investigação exige mais tecnologia. O sistema vem dentro de uma maleta que permite a decodificação de dados em dois quando hoje Pernambuco precisa mandar para o ministério da Justiça que leva meses. Os equipamentos junto com o software já chegaram ao Brasil, mas estão em fase de desembaraço da Receita Federal. E não custou barato.



Arquivo Público



Em 2025, o Arquivo Público de Pernambuco estará completando 80 anos. Mas sem motivos para comemorar. Há um projeto de reforma do prédio da Rua do Imperador, que é tombado, e melhorias no anexo da Rua Imperial, cujo prédio não reúne condições de abrigar os arquivos que estão lá, resultado de anos de abandono.



Ainda não há planos efetivos para as comemorações dos 80 anos do Arquivo Público. Embora exista um projeto de transferência desse acervo para outro espaço. E não há previsão de conclusão do processo de digitalização do acervo do Arquivo Público. Corremos o risco de ser um estado sem memória oficial.



Caruari terá sua loja conceito em Caruaru para as vendas dos dois novos lançamentos Sky e Star. - Divulgação

Fire place Caruaru



Neste sábado (14), a ACLF abre loja conceito em Caruaru para as vendas dos dois novos lançamentos Sky e Star. Os condomínios contam com itens de lazer completos, incluindo o fire place, uma área para um casal ou um grupo se sentar com conforto, com fogo no centro. O item foi pensado exatamente para a cidade com noites de clima ameno, como Caruaru.



Capitalização PE



Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) analisados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) revelam que Pernambuco arrecadou R$490 milhões, de janeiro a setembro de 2024, por meio da Capitalização. O valor representa um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O estado tem a segunda maior participação do segmento na Região Nordeste (19,3%), ficando atrás da Bahia (27,6%).

O pagamento de sorteios aos pernambucanos, que chegou a R$35 milhões nos primeiros nove meses, teve um crescimento de 24,1%, se comparado ao ano anterior.



Barragem da Chesf com metade da capacidade de armazenamento - Divulgção

Água e energia



O ONS aponta aumento no nível dos reservatórios em todos os sistemas. O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) para a semana 14/20 de dezembro indica que os níveis de Energia Armazenada (EAR). As projeções para a Energia Natural Afluente (ENA) também estão mais favoráveis com o Sul deve apresentar a ENA mais expressiva em 31 de dezembro: 212% da Média de Longo Termo (MLT).



MPE no BNB



O Banco do Nordeste anuncia a criação de uma nova superintendência dedicada ao segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE). A nova estrutura corporativa visa intensificar e direcionar operações junto a esses negócios e atender pessoas físicas que têm interesse em criar suas empresas ou adquirir franquias. As operações com o segmento de MPE no Banco do Nordeste cresceram cerca de 10%, entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - Divulgação

Isenção do IRPF



Estudo da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), revela que A isenção de imposto de renda anunciada recentemente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad atingirá 36 milhões de pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil. a medida custará cerca de R$ 45,8 bilhões, que deixarão de ser arrecadados pela Receita Federal. Atualmente, a isenção do imposto de renda ocorre apenas para quem ganha até R$2.259,20.