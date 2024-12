Brasil fica caro demais e governo já sabe que projetos de investimentos, contrato de concessões atração de capital internacional deve ser menor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No ano, a cotação do dólar era de R$4,89; chegou a R$5,23em junho e terminou em R$6,18 na última sexta-feira(20) com desvalorização de quase 25%.

Investir no Brasil ainda é um bom negócio para a maioria dos grandes grupos internacionais, especialmente pelo potencial de mercado. Mas com um dólar acima de R$6,00, todo o planejamento de longo prazo dessas companhias terá que ser revisto em 2025 porque junto com essa cotação está embutido um juros real de 10% o que é um desafio para qualquer empresa por mais eficiente que seja e o projeto sustente. Mesmo que ela capte dinheiro do BNDES.



Não é uma conta fácil de fechar. Especialmente pela mudança de cenário que o Brasil experimentou ao longo de 2024 e que está nas análises das companhias de investimento, fundos de investimentos e bancos que trabalham com financiamento de médio e longo prazo.



Mudanaça no Fucus



O Boletim Focus do Banco Central dá uma pista desse cenário. Feito por 104 analistas de diversos bancos entre eles os que atuam diretamente com o BC para a compra de venda de dólares (os chamados dealers) Dólar a R$ 5,90, Selic a 14,75% e inflação (IPCA) de 4,84% e média de juros futuros acima de 15% ao ano quer dizer juros reais de 10%.



Os dealers são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional que atuam tanto nas emissões primárias de títulos públicos federais como na negociação no mercado secundário desses títulos. Atualmente, o Tesouro Nacional possui 12 dealers, dos quais nove são bancos e três são corretoras ou distribuidoras.



Mais inflação



Além da nova rodada de piora nas expectativas para inflação, Selic e câmbio no Boletim Focus, houve ainda redução na previsão de crescimento do PIB em 2026, de 2,00% para 1,90%, após 71 semanas de estabilidade. Com isso, o Ibovespa também caiu. Às 12h17, operava com recuo de 0,99% em 120.906.



Poucos projetos sustentam um custo financeiro desse porte sem ao menos um horizonte de baixa no futuro, o que não existe. O novo cenário com taxas e cotações como as deste mês é um aumento das taxas de juros automaticamente eleva o custo de financiamento dos investidores do setor de infraestrutura e impacta assim as suas expectativas de rentabilidade para cada projeto.



Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, por 344 votos contra 154, a proposta de emenda à Constituição (PEC) do corte de gastos - Bruno Spada Câmara dos Deputados

Custo de PPP



Por exemplo, em projetos de concessão de rodovias e estradas e concessão de saneamento o principal custo de investimentos é na construção de um setor que já vem tendo elevação de custos pela dificuldade de mão de obra.



Isso tem a ver com os contratos de concessão e PPP (Parcerias Público-Privadas) alocam esse risco integralmente aos concessionários. Como o dólar subiu muito fortemente em poucos meses, todos os projetos financeiros terão que ser revistos, especialmente de empresas internacionais.



Incerteza americana



O motivo da alta do dólar de ontem (23) foi justificado pela valorização da moeda americana no exterior, com as incertezas quanto à trajetória de cortes de juros pelo banco central americano. Mas os analistas advertem a necessidade de cautela para as próximas reuniões de política monetária nos próximos meses.



Os analistas também dizem que "o FED adotará uma postura mais cautelosa, o que levaria a um cenário de juros (Fed Funds) perto de 4% no final de 2025 e de dólar forte". O impacto disso no Brasil é direto. Especialmente porque o Real está fechando 2024 como uma das que mais se desvalorizaram.



Barreira de R$ 6,00



Há uma expectativa no mercado de que o dólar deve voltar até o final do ano para R$6,00 dado que está ficando claro que o mercado, de fato, esticou a corda e subiu demais a cotação. O próprio Fucus já sinaliza que R$6,00 deve ser o nível caso o governo não atue e não crie mais problemas do que já criou. E o final do ano acaba ajudando a esfriar.



Pode ser, mas não se pode esquecer quer que 2024 começou com o dólar a R$4,89, chegou em junho a R$5,23 e terminou em R$6,18 na última sexta-feira. É um aumento de 25,54% no ano. Que projeto aguenta uma variação dessa magnitude?



Então, o recado final depois da semana de aprovações no Congresso é que a conta não ficou muito cara apenas para o governo que precisou pagar R$8,2 bilhões em emendas, perdeu R$2,1 bilhões em arrecadação com os projetos e vai precisar pagar juros futuros de 15% ao ano. O efeito colateral é que ficou mais difícil até para atrair gente interessada em concessão e PPP. Inclusive, os projetos de Pernambuco.



Homenagem aos generais Abreu e Lima e Simón Bolívar, bustos dos generais não estão mais na Praça de São José em Abreue Lima. - Divulgação

Vinhos do Vale



Seis rótulos da Vinícola Garziera, produzidos no Sertão de Pernambuco, receberam selo de Indicação de Procedência (IP) do Vale do São Francisco. A insígnia, que passou a ser aplicada nas garrafas, atesta que os produtos foram integralmente produzidos com uvas cultivadas na região e seguiram diversas diretrizes técnicas e sensoriais regulamentadas pelo Conselho Regulador da IP.



Os vinhos aprovados foram o Garziera Cabernet Sauvignon, Garziera Shiraz e Garziera Malbec, da linha Varietal; e do catálogo Reserva, com estágio em madeira francesa, foram certificados o Garziera Reserva Chardonnay, o Garziera Reserva Malbec e Garziera Reserva Cabernet Sauvignon. Os produtos da marca, pertencente ao grupo Tropical Vitivinícola, são produzidos com uvas cultivadas em Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista (PE).



Bustos dos herois



O novo prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha (PSB) tem uma missão na sua nova legislatura. Devolver a Praça de São José, nas margens da rodovia BR 101, as suas estátuas em homenagem aos generais Abreu e Lima e Simón Bolívar. Desde o começo do mês que elas foram retiradas, restando apenas os ferros de sustentação. As estátuas são feitas de bronze e foram inauguradas pelo então presidente Hugo Chávez quando veio ao Recife em 2000.



Arena Corinthians



Acredite, a campanha “Doe Arena Corinthians”, organizada pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida do clube relacionada ao financiamento da Neo Química Arena, atraiu a atenção de cibercriminosos, que criaram URLs falsas para enganar torcedores e desviar recursos. A empresa Dfense, contratada para soluções em cibersegurança encontrou 379 sites fraudulentos e derrubou 278.



A campanha da torcida corinthiana contou com a autorização do clube e da Caixa Econômica Federal para arrecadar cerca de R$700 milhões. Mas as doações, feitas via PIX no site oficial, só chegaram a R$32 milhões com R$10 milhões arrecadados nas primeiras 36 horas no ar.



MEGASENA CAIXA - CAIXA ECONÔMICA

Números da Mega



O sorteio especial da Mega da Virada 2024 que promete um prêmio estimado em impressionantes R$600 milhões provoca sonhos e curiosidades. Um estudo da plataforma Sorte Online, empresa referência no setor de intermediação digital de loterias há 21 anos, elaborou um levantamento completo com as dezenas mais e menos sorteadas desde o início da Mega da Virada, em 2008.

Entre os números mais frequentes, o 10 se destaca, aparecendo em 5 sorteios. Outros números recorrentes incluem o 05 e o 33, cada um com 4 aparições, e o 3, 20, 34 36, 41, 56 e 58, que já foram sorteados 3 vezes cada. Por outro lado, os números que nunca foram sorteados são: 07, 08, 09, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.



Profissão Cripto



A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABcripto) anuncia o lançamento da Certificação de Especialista em Ativos Virtuais (CEAV), um programa pioneiro criado para formar e credenciar profissionais aptos a atuar em empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais no Brasil. O programa é voltado para áreas como tecnologia, compliance, advocacia, auditoria e para estudantes interessados no segmento, tornando-se um diferencial estratégico em um mercado em plena expansão. Os candidatos precisam aderir ao Código de Ética e Autorregulação da ABcripto e os aprovados passam a integrar uma lista pública de profissionais certificados, disponível no site oficial do programa.

Homenagem aos generais Abreu e Lima e Simón Bolívar, bustos dos generais não estão mais na Praça de São José em Abreue Lima. - Divulgação

Banco de Pets



Agora é oficial. O presidente Lula da Silva, sancionou a Lei 15.046/24 que autoriza a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. A ferramenta terá os objetivos de facilitar a localização de tutores de animais abandonados, reforçar o controle de zoonoses, proporcionar mais segurança em transações de compra e venda e combater maus-tratos.



O cadastro deve reunir informações dos tutores, como identidade, CPF e endereço, e dados sobre a procedência e características dos animais: raça, sexo, idade real ou presumida, vacinas aplicadas e as doenças contraídas ou em tratamento.



Vida de devedor



No finalzinho dos trabalhos do esforço concentrado encerrado, na última sexta-feira (20), o Senado aprovou um projeto de lei que adia o prazo para compensação dos bancos por perdas com empréstimos que não são pagos pelos clientes. Hoje, os bancos podem usar o montante da inadimplência de um ano para reduzir os impostos que têm de pagar ao governo pelos três anos seguintes. Agora, esse prazo será de sete a dez anos.



O adiamento e o alongamento de deduções previstos no texto devem evitar perda de arrecadação de R$16 bilhões em 2025, ajudando o esforço do governo. As deduções podem ser feitas no pagamento da CSLL e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).