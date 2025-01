Pernambuco perde Ernesto Margolis, criador da Game Station que divertiu gerações nos shoppings do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco perdeu nesta segunda-feira (6) o empresário Ernesto Margolis, fundador da rede de parques de diversões eletrônicas Game Station e dos motéis Sunshine e Seicheles, considerados por anos os mais luxuosos do Recife.



Ele contava 70 anos, lutava contra um câncer e estava internado no hospital Memorial Star. Ele era filho do também empresário Moisés Margolis, fundador da rede de relojoarias e óticas Clocks. E irmão da também empresária Evânia Margolis.



Os Margolis são judeus e Ernesto deixa três filhos - Paula, Marcelo e Andrea -, além de três netos. O sepultamento está marcado para às 15h, no Cemitério Israelita do Curado.



O empresário foi o fundador da rede Game Station, que implantou em 1998, fruto do sonho de Ernesto Margolis em abordar o mercado de diversão. A rede acompanhou por décadas a evolução da indústria de máquinas eletrônicas sendo pioneira na importação de centenas delas no Brasil.

O Game Station se popularizou no formato de parques localizados em shoppings e hoje está presente em todo o Brasil, entre eles nas unidades do Riomar, do Grupo JCPM.