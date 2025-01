Pernambuco perde Moisés Margolis criador da Clock's icônica marca de óticas e relógios líder no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco perdeu, na tarde deste domingo (19), o empresário Moisés Margolis, 93 anos, fundador da Clock’s. Ele faleceu apenas treze dias após a partida de seu filho, Ernesto Margolis, dono do Game Station. Moisés era pai de Ernesto Margolis falecido no último dia 6 e de Evânia Margolis Os Margolis são judeus.



Moisés Margolis nasceu em 4 de dezembro de 1931, filho dos imigrantes lituanos Abel e Berta, que chegaram a Pernambuco no final da década de 20, no século passado, e se instalaram na cidade de Barreiros para trabalhar na agricultura. Pouco tempo depois, já no Recife, Abel começou a vender tecidos até comprar um açougue, que prosperou e passou a vender a outros açougues.



Era o segundo dos três filhos homens de Berta, desde cedo mostrou disciplina para os estudos e formou-se ao mesmo tempo em engenharia civil e elétrica, concluindo logo depois engenharia mecânica



Por exigência do pai, que queria os filhos com dedicação máxima aos estudos, o jovem Moisés começou a trabalhar apenas no quinto ano de faculdade, na Rede Ferroviária Federal (Refesa), onde permaneceu por 13 anos até ser demitido por perseguição política na revolução de 1964.



A ironia é que o jovem engenheiro não tinha histórico de militância, porém mantinha estreita amizade com o superintendente da Rffsa na época, Almir Braga, nomeado pelo presidente Jango e de quem havia sido colega de turma.



Engenheiro com visão multidisciplinar, Moisés decidiu montar uma fábrica de elevadores, a quem emprestou o sobrenome. O empreendimento sobreviveu alguns anos, mas não resistiu à inflação galopante que assolava o país na época, final da década de 60.



Foi aí que o varejo entrou na sua vida: seu cunhado, Samuel Lispector (irmão de Póla, primeira esposa, que viria a falecer), sofreu um acidente e precisou viajar para tratar-se. Margolis foi trabalhar na Aliada Jóias para ajudá-lo e virou sócio. Em 1972, a sociedade foi desfeita e ele decidiu ser atacadista de joias e relógios, passando a representar marcas como Citizen, Mondaine e Casio.



Em 1977, Moisés decidiu voltar ao varejo e comprou o prédio onde até hoje funciona a Clock 's da Rua da Imperatriz, lançando a marca. Na mesma época, um cliente pagou uma dívida cedendo um posto de gasolina que funcionava em Cruz de Rebouças, na cidade de Igarassu, chamado João XXIII. Moisés mudou o nome para Posto Cassino e resolveu instalar lá um pequeno motel de quatro apartamentos.



Simultaneamente acolheu duas máquinas de fliperama cedidas por uma pequena firma recifense em troca de uma participação nas vendas das fichas. A experiência com o Posto Cassino seria o embrião para os investimentos futuros de Moisés Margolis no Motel Sunshine e no Game Station, iniciativas entregues ao comando do filho Ernesto, que levou os empreendimentos ao patamar em que se encontram atualmente.



Em 1981, Moisés decidiu montar várias lojas no recém-lançado Shopping Recife. Uma para vender joias e relógios, outra para comercializar óculos e a terceira com objetos de design (em sociedade com uma amiga arquiteta, já falecida).



Na época, Margolis foi o primeiro empresário por aqui a olhar o negócio de joias e relógios sob uma perspectiva de venda em escala, já que esses segmentos são até hoje dominados por sacoleiros. De lá para cá a marca Clock 's cresceu e chegou a abrigar 15 lojas espalhadas pela região. Há 20 anos, sua filha

Evânia começou a atuar no grupo e assumiu o posto de braço direito do pai.



Moisé Margólis - Divulgação

Ao ser vendida este ano para o grupo holandês Hal, que faturou em 2008 no Brasil R$160 milhões com as marcas Fototica e Fábrica de Óculos, a Clock 's possuía 10 lojas, 160 funcionários e 70% do movimento concentrado no mercado óptico. Pelo acordo, a família Margolis permaneceu com a marca para atuar no segmento ótico depois de cinco anos.



Na época ele disse que estava negociando o licenciamento da marca Clock 's quando todas as lojas virarem Fototica. Ele de fato reabriu umanova unidade da Clock 's, mas encerrou alguns anos depois. Mas, se a proposta não for boa, vamos criar outra. O desafio é criar uma marca tão boa quanto a Clock 's ", diz Moisés Margolis, já olhando para o futuro.



Ernesto contava 70 anos, lutava contra um câncer e estava internado no hospital Memorial Star. Ele era filho do também empresário Moisés Maiores, fundador da rede de relojoarias e óticas Clocks. É irmão da também empresária Evânia Margolis.