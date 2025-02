O falso discurso do uso exclusivo de energia verde de empresas envolvidas em programas de ESG no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos últimos anos, especialmente depois de 2023, centenas de empresas têm encarregado seus departamentos de comunicação empresarial de distribuir a informação de que passaram a zerar o consumo de combustíveis fósseis, a partir da compra de pacotes de energia gerada por fontes solar e eólica.



A informação divulgada para acionistas, fornecedores e clientes leva à conclusão de que aquela empresa está entre as organizações inseridas em avançados programas de conformidade das exigências de ESG sem esclarecer que no Brasil, nenhuma empresa pode, hoje, dizer que se abastece apenas de energia limpa apenas porque assinou uma compra de energia renovável que no balanço de consumo é apenas equivalente ao seu consumo ao longo de sua jornada de produção ou de funcionamento.



Equivalente



Especialmente, se estiver distante da área de produção dessa anergia, o que a obriga a transmissão e, no horário de pico, receber energia forme que precisa ser gerada com outros combustíveis, inclusive fósseis como petróleo e gás.



Dito de outra forma: aquela empresa que se jacta de adotar uso de energia verde (às vezes comprado de uma planta solar), em algum momento do dia vai receber energia gerada por uma hidrelétrica (está sim renovável) ou de uma usina térmica. Essa é a verdade.



Advertância



O que não é adequado é uma empresa induzir seus acionistas, fornecedores e clientes de que se abastece apenas de energia renovável sem acrescentar a palavra equivalente.



Porque no final do seu balanço de consumo estará em algum momento o uso de energia de origem fóssil. Embora milhares de empresas no setor elétrico estejam trabalhando duro para reduzir a presença de combustíveis fósseis.



Esclasrecimento



A questão do esclarecimento da equivalência de uso de energia limpa é um fenômeno brasileiro. O uso de térmicas, especialmente na União Europeia, nos Estados Unidos e países asiáticos está bem claro. Até porque eles têm a base de energia gerada por petróleo e gás bem definida.



A razão dessa informação de baixa qualidade no Brasil tem origem no fato de o país ter, de fato, uma matriz energética muito limpa pois quando os brasileiros ligam a geladeira, o ferro de passar roupas, o chuveiro e todos os eletrodomésticos



Brasil renovável



Porque a energia que os abastece 46,3% vem de hidrelétricas, 14,2% de eólicas, 7,3% de solar, 7,15% de biomassa. 15,5% de energia solar geradas pelo próprios consumidores. Essas fontes renováveis somam 90,4% de nosso parque de geração que é uma posição invejável globalmente.



Mas eles também recebem 7,1% de energia gerada com gás de petróleo e gás natural, 0,9% de nuclear e 0,6% de energia gerada a óleo diesel e até 1,1% gerada a carvão.

E a razão dessas fontes estarem na nossa matriz é que elas, assim como as hidrelétricas, podem fornecer a chamada energia firme que entrega potência na hora do pico.



Energia do dia



Então, o equívoco é na hora de apresentar um gesto positivo de comparar energia eólica e solar, uma empresa expressar a ideia de que, a partir de então, estará usando exclusivamente energia de fontes renováveis. Especialmente se o seu contrato, por exemplo, for com uma planta de geração solar numa fazenda no Nordeste. E no limite, isso pode ser classificado como Greenwashing



Greenwashing - dentro das normas de ESG - é uma prática enganosa que envolve a comercialização de produtos de investimento ou empresas, associando-as a atributos de responsabilidade ambiental, social e de governança e comunicar isso à sociedade.



Palavra de alerta



Cientistas de reconhecida credibilidade como Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e professores como Reive Barros, ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ambos com experiência em gestão no setor elétrico, vem abordando a questão.



Recentemente, Adriano Pires alertou para o que chamou de uma onda da demonização dos combustíveis fósseis. Que incluiu, também, a energia nuclear e até das hidrelétricas. Lembrando que com isso, “tivemos um crescimento desordenado, sem qualquer planejamento, das energias eólicas e solar que estão levando o setor elétrico a uma situação conhecida como o espiral da morte’. Pires adverte que “essa escolha já está trazendo muitos custos para o País e para a sociedade”.



Robin Hood



Ele cita o caso da solar que na sua avaliação trouxe o modelo Robin Hood às avessas, em que o pobre subsidia as camadas de mais alta renda. Até porque o fato das energias eólicas e solar serem intermitentes dificultam cada vez mais a operação do sistema elétrico brasileiro fazendo com que as tarifas fiquem mais caras devido às novas linhas de transmissão que são construídas para escoar essa energia renovável.



O professor Reive Barros também tem revelado preocupação sobre essa mudança de perfil. Ele destacou como estratégica, a decisão do Ministério de Minas e Energia em marcar para em 27 de junho de 2025, o Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência Elétrica visando a aumentar a oferta de potência ao Sistema Interligado Nacional. Potência é bom lembrar, e a capacidade do sistema aguentar o tranco quando todo mundo resolveu usar energia num determinado horário do dia.



Aguentar o tranco



Reive Barros explica que é a capacidade de potência que ajuda a manter a qualidade da energia fornecida aos consumidores. E que será a oferta de capacidade de potência que possibilitará integrar grandes quantidades de energia eólica e solar de modo a ter fontes de energia flexíveis, como usinas térmicas, hidroelétricas ou baterias, que possam compensar rapidamente as variações na geração.



Informar o freguês



Isso não quer dizer que o Brasil não tenha como estratégico ter uma matriz 100% verde. E não é defesa de geração de energia suja. Mas é importante informar o freguês (que paga grande subsídios para a transmissão de solar e eólica) que não pense que só porque pôs placa solar no telhado, uma empresa compra um bloco de energia gerada numa fazenda solar ou de um planta solar do Nordeste zerou seu balanço de carbono.



E que devemos perseguir isso é um caminho é em algum momento guardar parte da energia solar e eólica para substituir uma térmica a gás adotando em larga escala sistema de acumulação de energia que já existem. E entender que ainda tem um longo caminho pela frente.

Arthur Lyra escolheu Hugo Mota para ser seu sucessor na presidnete da Câmara Federal. - Divulgação

João e Hugo Mota



João Paulo era prefeito do Recife com um prestígio tão alto que, após o segundo mandato, elegeu seu secretário João da Costa. No dia seguinte à posse, Costa liderava sua primeira reunião na PCR quando recebeu um telefonema de João Paulo para uma reunião num hotel onde o PT costuma promover encontros. Costa foi. Três dias depois, nova convocação no meio de outra reunião. Costa chegou atrasado. Uma semana depois, o novo prefeito ignorou um novo chamado do ex-chefe. Os dois nunca mais se entenderam.



A história serve para Hugo Mota, um deputado que foi escolhido pelo poderoso presidente da Câmara Federal, Arthur Lyra e se elegeu sem um discurso ou entrevista antes da campanha. Líderes muito fortes costumam constatar que escolher um sucessor nem sempre é conseguir seguir tendo o poder. A dúvida em Brasília é quantas vezes Hugo Mota vai deixar uma reunião da Câmara para sair apressado para uma reunião com Arthur Lyra num outro lugar?

Bandeira verde



O boletim do Programa Mensal de Operação do ONS para a primeira semana operativa de fevereiro(1º a 7) mostra cenário de estabilidade nas projeções para a Energia Natural Afluente (ENA). O subsistema Norte tem a melhor estimativa, com 110% da MLT. O Sudeste/Centro-Oeste aparece com previsão de 95% da MLT, enquanto o Nordeste e Sul podem chegar, respectivamente, a 86% e 80% da MLT ao fim do mês. As previsões para os níveis de Energia Armazenada (EAR) indicam que todos os submercados encerraram o segundo mês do ano acima de 70%.



Crescimento dop mercado de plano de saúde para pets. - Divulgação

Pet com plano

O mercado de planos de saúde para pets é o segmento que tem apresentado o maior crescimento no setor nos últimos anos, refletindo uma crescente conscientização dos tutores sobre a importância dos cuidados preventivos com seus animais de estimação. Um levantamento da PR Newswire, aponta que até 2030 o mercado global de seguro para animais de estimação será de US$33,57 bilhões.

Novo escândalo



O Ministério Público Federal (MPF) iniciou a nível nacional uma investigação sobre as chamadas “emendas Pix”. Nacionalmente, as investigações já chegaram a 400 cidades, contudo, esse número deve aumentar, já que a intenção do órgão é seguir o rastro de todas as emendas Pix transferidas para estados e municípios brasileiros. O MPF acredita que está diante de um novo escândalo cujas dimensões sequer foram estimadas.



Eventos extremos



Ficou pronto um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais sobre eventos climáticos extremos como chuvas torrenciais, secas prolongadas e ondas de calor entre 2020 e 2023 contando 32 milhões de pessoas afetadas e 2,28 milhões de desabrigados. Nesse período, 564 mil moradias foram afetadas, 174 mil destruídas e 390 mil danificadas. A FIEMG estima um prejuízo de R$4,39 bilhões para Minas Gerais e R$45,9 bilhões para o Brasil.



Empregabilidade



Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024 do Senai verificou um nível de empregados em 85,6%, a maior porcentagem desde o início da série histórica da pesquisa, em 2002. A investigação consultou mais de 211 mil ex-estudantes. Também revelou que 75% dos ex-alunos de cursos técnicos ocupam vagas formais, com carteira assinada.



Raquel Lira entrega Noteboks em Petrolina - Janaina Pepeu

Notebooks novo



O programa PE + Digital está investindo R$44 milhões para entregar notebooks a 13 mil servidores efetivos, entre professores, analistas e assistentes da Rede Estadual de Ensino. Os primeiros 115 equipamentos foram entregues aos servidores recém-empossados em Petrolina da própria governadora Raquel Lyra.

Contratando



A Petrobras vai admitir 1780 novos empregados em 2025. Eles foram selecionados em Processo Seletivo em 2024 (Petrobras PSP 2023.2), votado para cargos de nível técnico. Mais de 700 profissionais serão convocados já neste primeiro semestre de 2025. A previsão é que os candidatos admitidos em 2025 sejam direcionados, em sua maioria, para as áreas de Processos Industriais e de Exploração e Produção.



Dinheiro que volta



O Sicoob, instituição financeira cooperativa, distribuiu a seus 6,8 milhões de cooperados, em 31 de dezembro, mais de R$1,7 bilhão em Juros ao Capital, referentes ao exercício de 2024. Trata-se da remuneração sobre o capital social mantido nas cooperativas que rendem juros limitados à taxa média da Selic do período.



Esqueleto da Copa



Agora vai. O Governo de Pernambuco publicou edital para a contratação de empresa de engenharia para execução das obras remanescentes de alargamento da Avenida Caxangá (PE-005), na Zona Oeste do Recife, nos trechos de 13 estações de BRT distribuídas pela via. É isso mesmo para fazer obras que deveriam ter ficado prontas da Copa do Mundo de 2014 e que até hoje não foram concluídas.



Inteligencia Artificial para advogados. - Divulgação

Inteligência de advogado



Ficou pronto um levantamento realizado pela Joori () que aponta que 300 mil advogados no Brasil já utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) especializadas no setor para trabalhar, Já chega a 20% dos profissionais registrados na OAB. Ferramentas de IA gerativa estão sendo amplamente aplicadas para simplificar pesquisas jurídicas, oferecendo acesso rápido a precedentes, jurisprudências e informações atualizadas.