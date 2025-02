Governo reescreve orçamento enviado ao Congresso depois que até ministros pressionam relator

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo do presidente Lula- que tomou posse negociando uma PEC de R$ 200 bilhões acrescida no orçamento do ano em que tomaria posse - inovou mais uma vez: Pediu de volta o orçamento de 2025 escreveu e onde deixou de incluir despesas depois que os novos presidentes da Câmara e do Senado contestaram os valores e depois da ação de seus próprios ministros passaram a pressionar o relator para incluir verbas que o ministério do Planejamento não incluiu.



Presidentes da República em regimes democráticos presidencialistas costumam conversar com os presidentes do poder Legislativo e pressionar por mais recursos para o andamento de suas casas. Pedem a alocação de verbas e pessoal e recursos para obras em edifícios. Também costumam conversar com os presidentes do poder Judiciário para os mesmos fins.



Orçamento secreto



No Brasil, após quatro anos de comando de Arthur Lyra, na Câmara, e Rodrigo Pacheco, no Senado, quando foi implantado o Orçamento Secreto com o objetivo de capturar verbas do Executivo com destino definido pelos deputados e senadores, o Parlamento virou “dono” de metade do dinheiro destinado pelo governo para investimentos.



Mas em 2025 a coisa evoluiu. Como não foi possível aprovar o OGU ainda em 2024 na lei, ministros à revelia do ministério do Planejamento decidiram pressionar o relator do projeto para que colocasse na peça orçamentárias verbas para suas pastas que não conseguiram no embate administrativo.



Traição interna



É uma situação inusitada. Um ministro recebe sua dotação depois de meses preparando o que terá de verbas no exercício seguinte e após o texto ser enviado ao Congresso decide ir ao relator pedir para que ele aloque mais verbas para sua pasta. Numa situação limite deveria ser demitido por insubordinação.



Como se sabe, a OGU é uma conta de Base 100. Ou seja, no final terá que somar zero nas despesas e receitas. Se um ministro obtém mais verbas no Congresso isso quer dizer que outra pasta perdeu verbas. Em outras palavras, um ministro do mesmo governo deseja tomar parte do dinheiro que o próprio governo estabeleceu. Existem várias palavras para definir isso. Mas a mais adequada é a traição com seus companheiros.



Relator denúncia



Segundo o relator do OGU 2025, senador Angelo Coronel, todos os ministérios estão em cima dele solicitando mais recursos. “Ministério de Defesa, das Cidades, do Desenvolvimento Agrário que que tem os programas de reforma agrária, programa de alimentação no campo, tudo atrás de dinheiro por quê? Só dois não me procuraram, Saúde e Educação, que são os que têm os maiores orçamentos.”



Numa empresa privada isso é impensável. Mas no governo Lula é o próprio representante do governo quem informa que o Executivo está pedindo a peça de volta porque os novos presidentes da Câmara e do Senado têm suas demandas. O que quer dizer outros pedidos de modificações.



Devolve o texto



Segundo o ministro Alexandre Padilha, a Junta de Execução Orçamentária vai redesenhar o orçamento a partir do impacto das medidas que aprovamos no final do ano passado. Ele afirmou a decisão após a reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula e os novos presidentes eleitos na Câmara e no Senado, Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União).

O resultado disso é que agora vai ficar mais difícil aprovar o orçamento de 2025 no Congresso, o que

tecnicamente trava sua execução. Mas quem disse que o governo está preocupado com isso? Dada a fragilidade da sua bancada, Davi Alcolumbre e Hugo Mota conseguiram tudo que pediram. O que pode até fazer com que até mesmo a ação de ministros pelas verbas de seus colegas seja redefinida,

Quem paga a conta?



Na esteira da sucessão de arquivos e oportunismos da classe política tem uma informação importante a ser colocada nesse debate. Quem paga a conta da segurança dos jogos do campeonato de futebol e das demais competições?



Em média, cada clássico exige entre 600 e 800 policiais para cuidar da segurança . Inclusive dentro dos estádios, já que os dirigentes dos clubes sequer conseguem organizar a fila de entrada. Temos um caso curioso onde o espetáculo privado tem a segurança paga pelo contribuinte.



Diario e diesel

No ano passado, a SDS respondeu a Coluna que no mesmo clássico Sport x Santa Cruz foram gastos exatos R$169.163,01 em despesas extras para garantir a segurança dos torcedores. A operação exigiu o emprego de 818 policiais, com remuneração que varia de R$180,00 a R$256,44, totalizando R$162.400,24 e mais R$6.762,77 em combustível para 59 viaturas e 27 motos.



Isso quer dizer que, embora a Polícia Militar não tenha divulgado, ao final do ano passado, quando teve que gastar para deslocar pessoal, fica claro que ao menos R$2 milhões foram gastos nos diversos certames do qual participam os clubes de futebol.



Obras da usina da Brasbio em Uruçuí (PI) - Divulgação

Etanol do Piauí



O Piauí está a caminho de se tornar autossuficiente na produção de etanol. Mas diferentemente dos tradicionais estados produtores vai conseguir isso produzindo álcool de milho. Nesta sexta-feira (31), o governador, Rafael Fonteles (PT) as obras da usina da Brasbio em Uruçuí (PI) que fica pronta ano que vem numa associação do grupo gaúcho Cornélio Sanders e o fundo Green Lake Fi Participações, a H4 Holding e a Ideal Agro num investimento de R4 1,8 bilhões.



O grupo Progresso atua há ainda outros negócios como a sociedade em um banco de genética, a FT Sementes, em Ponta Grossa (PR), além da Progresso Sementes, voltada para a produção e comercialização de sementes de soja.



O Prates do IBGE



Os desentendimentos entre os funcionários do IBGE e o presidente da instituição Márcio Pochmann que resultou num conflito aberto que obrigou o Governo a cancelar o projeto de uma fundação de direito privado com capacidade de captação de recursos de terceiros teve consequências na rotina de distribuição de informações ao público pelo IBGE em função da presença e embate institucional liderada por Pochmann.



Aparece muito



A comunicação do IBGE tem um padrão de divulgação apenas dos resultados das pesquisas. Mas o conflito de Pochmann com os empregados fez a sua assessoria produzir em janeiro 14 notícias de eventos com sua presença e notas da presidência contra 18 informações de índices e pesquisas. Na prática, Pochmann está seguindo um caminho tomado por Jean Paul Prates, na Petrobras, que criou uma assessoria direta para falar sobre suas ações institucionais. Virou alvo de críticas até no Palácio do Planalto e foi demitido. A dúvida é se Pochmann vai ficar no cargo por ser amigo do presidente Lula.

Cachaça Midas feita com ajuda de IA. - Divulgação

IA ja faz cachaça



O empreendedor de bebidas, Leandro Dias está lançando a Middas Reserva dos Proprietários, a primeira cachaça do planeta feita por Inteligência Artificial. O Blend 2024 resultou numa das cachaças mais premiadas do Brasil e foi totalmente criado por uma IA. Dias é apaixonado pelo universo das cachaças e decidiu abrir mão da carreira na área de tecnologia e investir na ideia ousada de criar uma cachaça feita por IA.



Ele treinou a Inteligência Artificial com informações dos barris de Carvalho Francês que são utilizados para envelhecer os melhores conhaques do mundo e foram importados especialmente para esse blend. O feito foi repetido no ano seguinte pela versão clássica, que é um blend de cachaças armazenadas em toneis de madeira Amendoim do Campo, Jequitibá e Amburana.



Segundo Dias, o blend Middas Reserva representa a perfeita harmonia entre as madeiras e suas tostas. Há uma predominância do carvalho americano traz a robustez e a intensidade desejada, enquanto o carvalho francês agrega elegância e o jequitibá rosa completa a experiência com um toque brasileiro autêntico e refrescante.

Artista plastico Cacatrá tem nova Exposição Galinha Nova no Porto, - Divulgação

Galinhas de Carcará



A Vila de Porto de Galinhas, cujo centro urbano deu origem ao celebrado destino turístico recebe exposição para moradores e visitantes com temática lúdica, cultural e sustentável com galinhas esculpidas em troncos de coqueiros produzidos pelo artista plástico Carcará.



São sete galinhas temáticas que representam a história e a cultura do Ipojuca, município onde está localizado Porto de Galinhas. A exposição artística, a céu aberto, conta com o apoio do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau e da Associação dos Hoteis de Porto de Galinhas.



Nova ciclovia



O DER-PE retomou os serviços de fundação para implantação de uma nova ciclovia no trecho duplicado da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, na divisa com Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana. As obras de triplicação da BR-232 vão do viaduto sobre a BR-101 até a BR-408, com uma extensão de 6,8 quilômetros, e contam com investimento de R$157 milhões. A conclusão das obras está prevista para março de 2025.



Voo indenizado



Ao menos 4,3 milhão de passageiros foram afetados por cancelamentos em 2024 nos aeroportos no Brasil. Em 2023, foram 3,1 milhões de afetados, contra 1,3 milhões em 2022. Os números provocaram uma onda de ações da justiça contra as companhias, já que quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).



Acontecimentos como faltar a uma consulta médica importante, cancelamento de contrato, demissão, afastamento de um acontecimento de grande relevância emocional, são situações que podem dar lugar a um pedido de indenização perante a companhia aérea e os passageiros têm boas chances de obter uma indenização financeira média de R$10.000 por pessoa. ?



Apenas uma plataforma de serviços jurídicos contabiliza desde 2013 um total de 2,5 milhões de ações onde os passageiros a receberem indemnizações em casos de atraso ou cancelamento de voo. O Brasil virou um problema para as companhias aéreas que resistem a entrar no Brasil que tem 96% de todas a judicialização do setor no mundo.