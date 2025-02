Ata do Copom tem tudo que governo Lula não queria ver escrito sobre inflação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Escrita com 26 parágrafos (numerados), a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) relativa à sua 268ª reunião nos dias 28 e 29 de janeiro último é um daqueles documentos que analistas, dirigentes de bancos nacionais e internacionais e investidores lêem com extremo cuidado não apenas no Brasil na versão em português como no texto traduzido para o inglês.



As atas do Copom são, certamente, os documentos de maior credibilidade que o Brasil produz para o mercado financeiro porque apesar de irritar governantes, salvo alguns períodos que a história prefere não lembrar (como no final do segundo governo Dilma Rousseff) mostram um cenário muito próximo do que está por vir.



Legado do Real



É uma dos nossos legados da implantação do Real. As atas do Copom, inclusive, já serviram de dezenas de trabalhos acadêmicos. Elas estão disponíveis, todo mundo pode ler e sempre é possível saber o que a chamada autoridade momentânea está prevendo para os próximos meses.



Do ponto de vista da linguagem é um bom exercício para os analistas especularem “o que é mesmo” que os nove diretores eleitos - e agora como mandato garantido por lei - estão querendo dizer. Ainda que aquela foto oficial dos nove diretores tente ser amigável.



Notícias e alertas



A ata da 268ª vem com notícias preocupantes para o governo Lula porque diz que a equipe econômica não deve achar que só porque a maioria do integrante do grupo foi nomeado pelo atual presidente, o Copom vai ajudar de alguma forma.



Pela ata não vai. Vem aí mais um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião e adverte que o governo precisa “se mexer” porque a taxa de inflação, a principal preocupação do Copom quando olha para o futuro, não mostra boas perspectivas.

Quem faz as contas



Pouca gente sabe, mas existem duas instituições no aparelho estatal brasileiro que têm capacidade de analisar grandes blocos de informações produzidas pelas equipes técnicas reunindo dados nacionais e internacionais. Uma é a equipe que prepara os dados para dar suporte às decisões do Copom.



A outra é a gerência que prepara os dados para a diretoria da Petrobras decidir os aumentos ou redução de preços. Eles não cravam o resultado, mas o nível de informação é tão robusto que não dá para não aceitar o cenário que apresentam, salvo se o colegiado deliberadamente desejar desprezar o banco de informações servido. Felizmente nos dois casos o colegiado vem aprova o que as equipes apontam. Ainda bem.



Vem alta por aí



No caso da última ata do Copom o que está dito é preocupante. No 10º parágrafo está dito: As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, elevaram-se de forma significativa em todos os prazos, indicando desancoragem adicional e tornando assim o cenário de inflação mais adverso.



No 11º as notícias ruins prosseguem: O cenário de inflação de curto prazo segue adverso. Os preços de alimentos se elevaram de forma significativa, em função, dentre outros fatores, da estiagem observada ao longo do ano e da elevação de preços de carnes, também afetada pelo ciclo do boi. Esse aumento tende a se propagar para o médio prazo em virtude da presença de importantes mecanismos inerciais da economia brasileira.



Verbos cifrados



Desancoragem, estiagem e ciclo do boi em português claro quer dizer que preços em alta e gado no campo ainda fora do tempo de abate, portanto, menor oferta de animais para o abate e carne mais cara.

Tem mais: quando afirma que a “inflação acumulada em doze meses permanecerá acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta nos próximos seis meses consecutivos” e afirma que “a inflação de junho deste ano, configurar-se-ia descumprimento da meta sob a nova sistemática do regime de metas” é motivo para a equipe econômica chorar.



Caleta do IBGE



Porque no ministério da Fazenda, o governo a cada dia tem menos instrumentos de redução dos números apurados pelo IBGE.



Especialmente porque no 15º parágrafo vem a parte mais dolorida: No cenário de referência, as projeções para a inflação acumulada em quatro trimestres para 2025 e para o terceiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, são, respectivamente 5,2% e 4,0%.



Ai meus Deus



Diabos, certamente resmungam os auxiliares de Haddad, os diretores do Banco Central estão dizendo que no atual horizonte relevante de política monetária vamos viver uma taxa de inflação acima da meta estabelecida inclusive no último ano do governo Lula.



E ainda avisam que “Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião”.



No popular



No português falado nos vagões do Metrô do Recife, na padaria da esquina e na farmácia que o freguês pode escolher pela cor, no bairro onde mora, essa conversa bonita é uma forma quer dizer aumento de preços de comida e uma série de outros itens que a dona de casa leva para casa. Preocupa porque tem a ver com carne bovina, frango, porco e até ovo que subiu e não baixou de modo perceptível.



Tem a ver com café - cujo preço do quilo no varejo chegou a R$52 o quilo - e com demais produtos da cesta básica, inclusive os derivados de milho e leite. De certa forma, a ata do Copom explica (ainda que com uma linguagem sofisticada) o que o freguês está sentindo nas compras. A notícia ruim é que ela veio dizendo que a inflação vai continuar subindo.

Rafael Fonteles



O governador do Piauí, Rafael Fonteles, assume nesta quarta-feira (5) a presidência do Consórcio Nordeste. Durante a cerimônia, o Consórcio Nordeste assinará um Memorando de Entendimento com o Ministério da Fazenda, fortalecendo a agenda da Transformação Ecológica e consolidando a região como referência em investimentos sustentáveis. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias vão prestigiar a posse.



e-NF ruim



Ao menos 50% das notas fiscais emitidas no Brasil estão em desacordo com a Lei da Transparência do Imposto (Lei 12.741/2012), segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. A análise usou 6,6 milhões de operações fiscais desde 2023 e apontou que muitos estabelecimentos ainda falham em informar corretamente os tributos devidos, privando o consumidor de informações essenciais sobre a carga tributária que incide em suas compras e dificultando o entendimento sobre os impostos pagos. No Nordeste chega a 54,11%.



Aceito PIX



A partir de hoje lojas da Argentina que utilizam as maquininhas Point Smart da plataforma Mercado Pago começam a oferecer aos clientes brasileiros a possibilidade de pagar com PIX por QR code. A novidade ajuda turistas, que agora podem pagar com o meio de pagamento que mais utilizam no Brasil e comerciantes. Em 2024, os brasileiros visitantes da Argentina representaram 22% do total das vendas de acordo com o Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).



Dando calote



O governador de Minas, Romeu Zema, criticou o veto do presidente Lula à negociação do pagamento das dívidas do estado. Disse que o Propag é o caminho que Minas vai seguir para se tornar um estado sustentável. Romper esse ciclo de agiotagem à qual Minas foi submetida nas últimas décadas pela União. Detalhe: faz anos que Minas não paga o que deve à União. De 2028 a 2024 Minas deixou de pagar R$19,44 bilhões de empréstimos que foram honrados pela União como avalista.



Varejo moderno teve crescimento em 2024. - Divulgação

Bônus portugueses



Os brasileiros estão deixando os dirigentes do Ministério do Trabalho de Portugal felizes da vida. Ano passado eles contribuíram € 1,3 bilhão, aproximadamente R$7,8 bilhões. O crescimento das contribuições de trabalhadores do Brasil em Portugal vem desde 2012. Desde 2021 que os brasileiros venderam € 1 bilhão a previdência de Portugal que hoje é superavitária.

Os brasileiros são responsáveis por 37,6% dos pagamentos deste novo recorde. Na outra ponta, os pagamentos feitos aos imigrantes pela Previdência, em 2024 foram de € 687 milhões (R$4,1 bilhões) explicados por serem essencialmente jovens.



Mattel 80 anos



A gigante do segmento de brinquedos Mattel e entretenimento familiar, dona de marcas mais icônicas como a Barbie®, Hot Wheels® e Fisher-Price® está comemorando 80 anos. A campanha “80 Momentos para 80 Anos” celebra a tradição da empresa em retribuir às comunidades nos mercados onde atua. Ao longo de 2025, a Mattel Children’s Foundation destacará as décadas de parcerias com organizações sem fins lucrativos e iniciativas solidárias inclusive no Brasil, onde chegou em 1988.



Crescimento



As empresas associadas ao Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), tiveram crescimento das vendas em 2024 de 4,2%, em comparação com o ano anterior. O segmento que apresentou maior crescimento no ano passado foi o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos, com 17%.



Consignado



A Autorregulação do Consignado registra 1.385 medidas administrativas a empresas por irregularidades na oferta do consignado a consumidores. O número corresponde ao número de medidas aplicadas desde o início da vigência em 2020. No balanço geral dos agentes de crédito, 202 foram advertidos e seis atingiram a pontuação máxima (20 pontos) e estão suspensos de atuar com as instituições financeiras autorreguladas por 12 meses. Outras 53 empresas que cometeram irregularidades estão impedidas de atuar em nome das instituições financeiras autorreguladas. É pouco.



Casas Bahia



Nesta segunda-feira a Casas Bahia traz para Serra Talhada (PE) a experiência de compras em um caminhão especialmente adaptado de modo a proporcionar aos moradores das regiões acesso a uma ampla gama de produtos, desde eletrodomésticos, smart TVs, refrigeradores, escovas secadoras e muito mais. O projeto visa levar a marca a cidades onde a Casas Bahia não tem loja física, mas tem identidade com a empresa em compras pela Internet.



Obras da Direcional



A Direcional Engenharia uma das maiores empresas do setor da construção habitacional está lançando em Jaboatão dos Guararapes dois novos empreendimentos, o Viva Vida Jardim Botânico com 320 apartamentos e o Direcional Conquista Jaboatão com 400. Os dois próximos produtos se enquadram dentro do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O primeiro imóvel da empresa em Jaboatão foi o Direcional Praia, lançado em outubro de 2023 e previsto para ser entregue no fim de 2025. A companhia atua em Pernambuco desde 2019 e conta com imóveis em Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Igarassu.

Dirigente da futura SAF admite que fez PIX para a Inferno Coral. - Divulgação

A SAF da Inferno



E o futuro gestor da SAF da Santa Cruz hein? Marcio Cadar, futuro confirmou que doou a até postou na sua conta na Internet o comprovante de PIX para a torcida organizada Explosão Inferno Coral. Já seria discutível se a organizada pudesse funcionar legalmente. Mas ela foi banida dos estádios por incitar e praticar violência depois que se envolveu em conflitos com a outras, entre elas a Torcida Jovem do Sport, igualmente conflitos que resultaram feridos graves e detenções.

Se antes de assumir a gestão do clube ele já se comporta desse modo, podemos esperar que a Inferno Coral tenha uma sala no Arruda e até um lugar no conselho gestor da futura SAF.