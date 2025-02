Inflação cobra preço da política de descarbonização ancorados em soja, milho e cana-de-açúcar sem cuidados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo ampliou uso de soja no diesel, etanol de milho na gasolina sem cuidado com a destinação das commodities pára produção de alimentos

Foi assim: No dia 17 de março de 2023, portanto, quando o governo ainda estava se instalando, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira levou o presidente Lula, o vice-presidente, Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa para a reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para aprovar um novo cronograma de adição de percentual de biodiesel no novo governo.



Ficou acertado que ela subiria para 12%, em abril de 2023; 13%, em abril de 2024; 14%, em abril de 2025 e 15%, em abril de 2026. Naquele momento, a adição obrigatória de biodiesel era de 10%, abaixo do percentual estabelecido na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) que previa índice de 15% até 2026.



Conversa de Silveria



O setor automobilístico de veículos pesados sequer sabia da proposição de Silveira que teve o apoio das indústrias produtoras de biodiesel à base de soja. Também a Petrobras foi tomada de surpresa, pois estava se preparando para anunciar o aumento da produção do Diesel R, na refinaria do Paraná cuja formulação prevê o uso de apenas 7% de biodiesel já na formulação do diesel verde.



O argumento da Anfavea e de várias instituições era que ampliar a presença de óleo vegetal prejudicava o desempenho dos novos motores com tecnologia Euro 6, que estavam embarcados nos veículos pesados. Reduzia a performance final.

Governo Federal fixa diretrizes para descarbonização da produção de petróleo e gás. - Fábio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil

Formalizada e encaminhada por Silveira, a proposição foi aprovada e, em setembro do ano passado, o presidente Lula da Silva aprovou o Plano Nacional de Transição Energética. Com o discurso de promover a descarbonização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural potencial de receber R$2 trilhões em investimentos e de criar 3 milhões de empregos, em 10 anos.



No meio dessa conversa tivemos uma previsão de que, a partir da publicação da proposta como lei, a nova margem de mistura de etanol à gasolina passará dos 27%, podendo chegar a 35%.



Veículos flex



O projeto previa que veículos flex, que correspondem à maior parte da frota nacional, poderiam ser abastecidos tanto com etanol quanto com gasolina, em qualquer proporção. Atualmente, o percentual vigente em todo país é de 27%, sendo o limite máximo legal limitado a 27,5% e, no mínimo, a 18% de etanol.



Esta semana, o presidente pediu informações sobre a alta no preço dos alimentos, querendo dados que ajudem a explicar os motivos que levaram o óleo de soja a aumentar 30% no ano passado.



Milho para etanol



Especialmente o que isso tem a ver com o aumento da produção de etanol que pode estar influenciando os preços do milho que agora passou a também ser matéria-prima de produção de etanol.



O presidente deveria ouvir mais gente e não apostar tanto no que diz Alexandre Silveira. Primeiro, porque uma das razões do aumento do preço do óleo de soja tem um novo fator de pressão (além da cotação da soja no mercado internacional), que é o aumento da demanda da commoditie para produção de óleo para atender a nova demanda na mistura de biodiesel.



Nova demanda



Na ponta, com o cenário de chegar a 15% no biodiesel em 2026, a indústria prevê que produção de biodiesel deverá crescer 130%, dando um salto de 10 bilhões de litros produzidos atualmente para 23 bilhões de litros em 2037.



Se as possibilidades de ampliação de aumento do etanol na gasolina subirem para até 35%, as estimativas são de que a produção de etanol, proveniente tanto de milho quanto de cana-de-açúcar, deve aumentar 84%, passando de 32 bilhões de litros em 2024 para 59 bilhões de litros em 2037.



Bateu na inflação



O que Lula ainda não sabe é o tamanho do impacto dessa projeção trazida a valor presente. Ou seja: O que não explicaram a ele é que, sendo milho, soja e etanol commodities tudo é cotado em dólar. E mesmo com estimativa de produção recorde do Brasil a pressão de preços é automática.



A mesma soja que é exportada para China e Estados Unidos serve para fazer óleo de soja comestível como para ser colocada no diesel feito pela Petrobras ou importado da Rússia.



Milho era comida



O mesmo milho que serve para alimentar toda uma cadeia alimentar é o que agora vai para produção de etanol. E a mesma cana de açúcar serve para fazer açúcar e etanol. E todos eles têm correspondência em dólar.



O que deve surpreender o presidente é o fato de o Brasil agora ter uma nova base de plantas industriais para fazer etanol de milho. Quando foi presidente em 2003, o Brasil importava milho da Argentina e Estados Unidos. Hoje, virou o maior exportador de milho na frente dos Estados Unidos.



Está na inflação



E embora na conta da inflação do IPCA exista apenas milho verde em lata, fubá e floco de milho, toda a cadeia de derivados de milho a partir do óleo de milho e farináceos impacta nos preços.



Esse cenário sobre milho deve ser estranho para o presidente que durante anos comeu muito cuscuz de milho de manhã e à noite. E para muita gente - que ainda come flocão de milho todo dia - deve ser um exagero o Brasil deixar de usar milho como comida para fazer etanol de carro flex.



Tempos de cuscuz



Então, a questão é que a conta do discurso verde na produção de combustíveis a partir de matérias primas como cana-de-açúcar, soja e milho está chegando depois que ele mesmo mandou aumentar as misturas.

No fundo, Lula turbinou os mercados de combustíveis vegetais sem avaliar o peso deles na inflação. A mesma inflação que hoje é o principal problema de seu governo até 2026.

Começam as enchenmtes dos rio do alto Solimões e alto Purus. - Divulgação

Rios do Norte



O novo Boletim Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB), divulgado nesta terça-feira (3), indica que os níveis dos rios na Amazônia seguem recebendo água apesar das quedas acentuadas em estações do alto Solimões e alto Purus. Em Manaus (AM), o Rio Negro segue em processo de enchente com subidas, mas com diárias de 8 cm chegando na cota 22,06 m. Já na Bacia do Rio Amazonas, as estações indicam um pequeno aumento. Em Itacoatiara (AM), subiu de 5 cm por dia, enquanto Óbidos (PA) registrou um aumento médio de 6 cm diários. É bom, mas não vai se recuperar.



Emenda para a PB



O deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB), está exultante. Ele destinou uma emenda a Segurança Pública no Estado da Paraíba que segundo ele é a maior dotação parlamentar da história da Paraíba para a Segurança Pública do Estado da Paraíba: R$11 milhões.



Mercado brasileiro de brinquedos se adpta as novas exigencias. - Divulgação

Brinquedos

O mercado brasileiro de brinquedos reforçou sua capacidade de adaptação em 2024, segundo análise da Circana, empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo. O segmento de veículos liderou o crescimento com 10,0%, seguido por uma forte expansão nos jogos e quebra-cabeças com 7,4%. Nesse cenário dinâmico, cinco fabricantes se destacaram na liderança do mercado: Mattel, Hasbro, Sunny, Lego e Candide. Os cinco brinquedos mais vendidos foram: Hot Wheels Singles, Hot Wheels pack com 5 carrinhos, Barbie Dreamhouse, Boneco Vingadores Marvel e o Quadriciclo Spider.



RJ de micro



Pesquisa da Serasa Experian revela que o número de pedidos de recuperação judicial bateu recordes no ano passado. Saiu de 1.405 em 2023 para 2273 solicitações em 2024, crescimento de 61,8% na comparação com o ano anterior. As micro e pequenas empresas foram as que mais entraram com pedidos de recuperação judicial (1676 registros).



Voos do Carnaval



A aérea LATAM aumentará em 12,6% o número de voos programados entre 27 de fevereiro e 1º de março para os três principais destinos do Carnaval: Salvador, Recife e Rio de Janeiro serão as cidades mais demandadas nas rotas Guarulhos-Galeão, Congonhas-Salvador, Galeão-Salvador e Congonhas-Recife. A TAM montou operação extra para o retorno do feriado da Quarta-Feira de Cinzas (5) com 13% mais assentos nas rotas.

Aurora das Praças entregue pela Construtora Carrilho. - Divulgação



Aurora das Praças



A Construtora Carrilho realizou a entrega do Aurora das Praças, empreendimento no bairro planejado Vila Aurora, em Paulista. Com essa entrega, a Carrilho atinge a marca de 10 empreendimentos entregues apenas no bairro planejado, totalizando mais de 2 mil unidades residenciais.



Liquida Tacaruna



De hoje (6) a domingo (9), o Shopping Tacaruna realiza o Liquida Tacaruna com ofertas nos segmentos de calçados, moda feminina, masculina, praia, infantil, brinquedos, perfumaria, informática, eletroeletrônicos, cama, mesa & banho, decoração, entre outras. Das 9h às 22h, de quinta a sábado, e das 12h às 21h, no domingo 9 de janeiro.



Costa Dourada



Também no dia 9, o Shopping Costa Dourada dá início à programação de Carnaval que vai até 27 de fevereiro com concurso de fantasia infantil e para os pets, shows musicais, festival de bolhas de sabão e o tradicional Bloco do Costa.



Emprego de TI



Uma pesquisa recente realizada pela Michael Page, parte do PageGroup, revela que 25% dos profissionais de tecnologia experimentaram queda em sua remuneração em 2024. Mas 47% dos cargos no setor mantiveram a remuneração estável, enquanto 28% registraram aumento salarial acima da inflação. Entre as posições analisadas, o cargo de administrador de redes pleno se destacou com o maior aumento (35%), enquanto o de desenvolvedor RPA registrou a maior queda salarial (- 45%).



Conceição Moura



No próximo dia 12 no Auditório do JCPM, às 17h, o Instituto Conceição Moura celebra uma década de transformação social apresentando seus trabalhos para promover a cidadania, o desenvolvimento e a inclusão das crianças e jovens de Belo Jardim.