MPPE pede que juiz 15ª Vara Cível da Capital não homologue a Recuperação Judicial do Grupo João Santos

O promotor de Justiça, Paulo Henrique Queiroz Figueiredo solicitou ao juiz da 15a Vara Cível da Capital - Seção B da onde corre o processo nº 0169521-37.2022.8.17.2001 relativo à Recuperação Judicial do Grupo João Santos, que não seja homologação do Plano de Recuperação Judicial



O pedido foi feito no último dia 4 de fevereiro com base nas violações dos princípios apontados no corpo desta peça, quais sejam: Violação princípios da transparência, Prejuízo aos direitos de credores trabalhistas e a convocação de uma nova Assembleia Geral de Credores de forma híbrida (tele presencial e presencial), antecedida de análise exaustiva do plano de recuperação judicial.



O promotor avalia que o Princípio da Transparência e da Boa-Fé não foi devidamente seguido, pois houve mudanças substanciais no PRJ durante a assembleia geral de credores, sem que houvesse tempo hábil para análise de todos os credores e que houve outorga de procurações, por credores, a advogados indicados pela recuperanda.



Apesar de não existir proibição de a empresa devedora pagar advogados para os credores, tal prática compromete o princípio da autonomia dos credores e pode configurar possível abuso de direito (art. 187 do Código Civil), ferindo a independência da assembleia geral de credores.



Paulo Henrique Queiroz Figueiredo argumenta que a recuperação judicial busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, equilibrando os interesses da devedora e dos credores, mas que o fato de o FGTS ser pago integralmente não afasta o valor insuficiente apresentado a esta classe de credores.



E entende que a recomendação visa orientar a atuação dos membros do MP, reforçando sua função como fiscal da ordem jurídica e garantindo a observância do interesse público. E que o pedido tem como objetivo uniformizar a atuação do MP em todo o território nacional, assegurando que sua participação contribua para o alcance dos objetivos previstos na Lei no 11.101/2005.



Ele lembrou que por ocasião da análise pelo juiz da 15ª Vara Cível da Capital, o MPPE contestou a homologação argumentando que foram encaminhados por credores vários pedidos de impugnações ao plano de recuperação judicial, incluindo solicitações para uma nova avaliação dos bens do Grupo João Santos. Mas o pedido ministerial foi indeferido.



Agora Paulo Henrique Queiroz Figueiredo entende ser impossível a homologação do plano de recuperação judicial, por vícios insanáveis na assembleia de credores.