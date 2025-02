Saque aniversário virou trava para ampliação da construção imobiliária e do MInha Casa Minha Vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Modalidade ja é a segunda principal modalidade de uso do FGTS. Representa 29% do total de recursos movimentados pelo fundo no ano.

O governo Jair Bolsonaro se preparava para o primeiro aniversário quando o ministro da Economia, Paulo Guedes anunciou o lançamento da modalidade saque-aniversário do FGTS, pela qual o trabalhador poderia fazer uso de parte do dinheiro a cada ano, independentemente de eventos como demissão ou financiamento da casa própria.



A nova modalidade veio junto com a autorização para que cada trabalhador pudesse sacar naquele ano um salário mínimo (R$988), quase o dobro do que o governo havia proposto como forma de ajudar a economia injetando recursos para o consumo no final do ano e que o Congresso alterou.



Antes da covid



A pandemia da covid 19 ainda não existia de modo que o saque-aniversário veio permitir ao trabalhador retirar parte do FGTS todos os anos abrindo mão de sacar todo o dinheiro se fosse demitido. Não ajudou a turbinar a economia, mas foi aberta uma espécie de Caixa de Pandora que o governo Lula, anos depois, simplesmente não consegue fechar.



Ele até tentou. Em setembro do ano passado, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, convocou a imprensa para dizer que o presidente Lula da Silva tinha dado aval ao plano de acabar com a modalidade e que estava enviado o projeto ao Congresso.



Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). - Divulgação

Pito no Marinho



Conversa. A sua fala não durou um mês e Marinho nem teve tempo de escrever o projeto. Lula não só defendeu publicamente a continuidade do saque-aniversário como disse que, mesmo que a regra cause um "problema na poupança do Fundo de Garantia", não é possível acabar com o benefício porque prejudicaria muitas pessoas. A modalidade ficou.



Mas o que pouca gente sabe é que ficou impossível o governo Lula acabar com ele. Desde sua implantação, em abril de 2020, um total de 36,8 milhões de trabalhadores usaram a antecipação que movimentou R$142 bilhões até dezembro de 2024. Se transformou num recebível e já é a segunda principal modalidade de uso do FGTS. Representa 29% do total de recursos movimentados pelo fundo no ano.



CBIC contra



Mas segundo estudos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), ao longo desses anos, se o dinheiro fosse aplicado em habitação teria construído dois milhões de novas moradias e gerado cerca de seis milhões de empregos novos com carteira assinada.



Entretanto, esclarece o presidente da CBIC, Renato Correia nesta operação quem perde é o trabalhador. Dados oficiais mostram que, desde de 2020, mais de R$70 bilhões não puderam ser sacados por trabalhadores dispensados sem justa causa que aderiram à antecipação do saque aniversário.



Renda do banco



Segundo ele, mais da metade dos R$142 bilhões foram para o sistema financeiro. Ao menos R$76,8 bilhões foram pagos aos bancos. “Um trabalhador que decida antecipar e sacar R$ 10 mil do seu saldo, o equivalente a cinco anos, a uma taxa de 1,79%, recebe, em média, R$ 5,3 mil e entrega ao banco cerca de R$ 4,6 mil em taxa de juros” diz Renato Correia



Ele vai mais além: um trabalhador que saque R$100 mil, numa antecipação de 11 anos, também a uma taxa de 1,79%, recebe cerca de R$26,6 mil e deixa com o banco cerca de R$73,3 mil. O saldo depositado no FGTS é atualizado pelo IPCA o banco cobra o juros que quer.



Maior saque



O presidente da CBIC afirma que, na prática, quem optou pelo saque-aniversário e é demitido retira apenas o valor da multa rescisória de 40% sobre o saldo da conta do FGTS. “Hoje, cerca de 35 milhões de pessoas estão impedidas de acessar o valor total de suas contas”, diz.



Mas para entidades como a Associação Brasileira de Bancos, o Saque-Aniversário têm sido uma ferramenta importante para gerenciar as urgências financeiras dos trabalhadores. E seu fim impõe uma restrição às opções da população no acesso a recursos emergenciais.



Fortes interesses



O jogo é pesado. Quando o debate esquentou foi divulgada uma pesquisa sobre o tema que revelou, ao ouvir 697 participantes, que 86,10% deles optaram por essa alternativa.



A CBIC lembra o déficit habitacional de sete milhões de unidades, especialmente para a população de baixa renda. E que o FGTS é o mecanismo que facilita o acesso à casa própria para esse público. Sem seus recursos, o comprador é obrigado a adiar o sonho da casa própria.



Bom para quem



O problema é que hoje o saque aniversário virou um negócio muito bom para os bancos. Na prática, é o crédito consignado do setor privado. Porque quando o trabalhador faz a adesão autoriza o saque mais a cobrança dos juros trazidos a valor presente. Troca uma remuneração de IPCA por juros de mercado e assume todo o risco ao banco.



Para Renato Correia, a questão está mais séria este ano porque o Brasil tem desafios novos na economia, em que o aumento das taxas de juros deve tornar o crédito mais escasso e caro, impactando diretamente a tomada de decisão por novos investimentos



Proteger o fundo



“O saque aniversário e sua antecipação prejudicam exatamente a quem o Fundo deve proteger e adia ações que podem mudar o futuro do país: o FGTS traz qualidade de vida para o cidadão e desenvolvimento para o Brasil. É preciso preservá-lo.” diz. Mas como falar em reduzir ou acabar com ele?



Na prática, essa é uma batalha que o setor da construção civil perdeu. Até porque hoje o trabalhador acredita que pode fazer o que desejar com seus saldo no FGTS inclusive pagar divida de banco. Aparentemente, não está interessado em ter uma reserva para pagar a entrada ou parte do financiamento da casa própria.

Seara Praia Hotel Fortaleza Ceará. - Divulgação

Hoteis X prédios



Fenômeno que se espalha pelas três maiores capitais do Nordeste, o fechamento de hoteis seja para retrofit & transformação em flats e studio (seja para demolição para empreendimentos residenciais) se acentuou em Fortaleza que viu no último dia 31 o fechamento do o Seara Praia Hotel, na avenida Beira-Mar. O empreendimento funcionou durante mais de 40 anos na orla da capital cearense.



O terreno vai abrigar um prédio que será construído com maior área construída pela incorporadora usando o instrumento de outorga onerosa, que permite, dentre outras atribuições, a construção de equipamentos com altura acima da permitida para a área. Segundo a ABIH-CE, em cinco anos Fortaleza perdeu 2,4 mil leitos de hoteis para as construções de alto padrão.



Terreno caro



Em Salvador, o fenômeno foi mais acentuado antes da pandemia. Até 2019 a Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH-BA), contou 30 hoteis que fecharam a partir de 2014. No total, foram suprimidos cerca de 1800 apartamentos e mais de 4400 leitos. Hotel Tropical da Bahia, também conhecido como Hotel da Bahia, escapou e virou Wish Hotel da Bahia.



No Recife a outorga onerosa não é usada, mas o fechamento de hoteis segue a tendência com a transformação de antigos hoteis em edifícios residenciais. Com a agravante de que sem área disponível à beira mar de Boa Viagem não tem nenhum projeto de hotelaria capaz de suportar o preço do metro quadrado na orla do Recife. No Recife, o Lucsim e Recife Praia Hotel estão virando residenciais



Mercado Regional



A Nissin Foods lançou o Miojo sabor Cuscuz com Calabresa. O produto, exclusivo para as regiões Norte e Nordeste, está sendo produzido apenas na fábrica da Nissin em Glória do Goitá (PE) com embalagem obra em xilogravura assinada pelo mestre J. Borges, em tributo às tradições culturais nordestinas. A Nissin fabrica 54 produtos para consumidores no Brasil e 12 produtos para exportação.



Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a evolução da semeadura no Piauí foi mais expressiva. - Divulgação

Safra de algodão



A parte do Piauí que integra o chamado MATOPIBA (acrônimo formado pelas iniciais dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) está se inserindo nas culturas de milho destinadas à produção de etanol e algodão. A safra de algodão 24/25 no Brasil segue em ritmo acelerado e segundo a Conab, a evolução da semeadura no Piauí foi mais expressiva no período, passando de 83% em dezembro para 100% na segunda semana de janeiro.



A nova cultura do no algodão não tem nada a ver com a tradicional extinta na década de 80 pelo inseto bicudo. A nova técnica para garantir uma safra produtiva e de qualidade faz os cotonicultores rotacionar o plantio no campo para reduzir a incidência de doenças e insetos como o bicudo-do-algodoeiro. Após a colheita as plantas são arrancadas para do lugar a milho ou soja e depois o algodão de modo não permitir que o inseto mate a planta como aconteceu nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará que adotavam mecanização intensivo.



Deep Seek, a IA generativa de código aberto. - Divulgação

Ataques Deep Seek



Nem tudo são flores na primavera da plataforma Deep Seek, a IA generativa de código aberto que mudou o mercado global. Ela continua enfrentando uma série de ataques DDoS, de acordo com o Sistema Global de Caça a Ameaças da NS FOCUS, referência global em segurança cibernética.

A duração média dos ataques foi de 35 minutos, sendo que os criminosos visaram principalmente o Deep Seek, Detalhe: As três principais fontes de infraestrutura de ataque foram os Estados Unidos (20%), o Reino Unido (17%) e a Austrália (9%).



Abrh no Sertão



A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) inaugurou representação no Vale do São Francisco quando Osvaldo de Souza assumiu como diretor executivo da ABRH Regional Petrolina no dia 19, no auditório da Fundação Nilo Coelho na presença do presidente da ABRH-PE Dani Maciel.



Expo Franquias NE



De 20 a 22 de março de 2025, no RioMar Recife, tem a Expo Franquias Nordeste (EFN), a feira oficial de franquias do Norte e Nordeste reunindo marcas de diferentes segmentos do franchising. A feira oferece uma excelente plataforma para gerar negócios e fortalecer marcas. Informações no: https://expofranquiasne.com.br.



Brain da Algar



O centro de inovação da Algar Telecom Brasil, com sede no Recife, firmou uma parceria com as empresas De Roque IT e Consultoria e Hands Gestão Financeira num movimento de busca por soluções tecnológicas de impacto social.