Ministros do PT ignoram a crise e pensam mais em 2026 do que o próprio Lula

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, tem certeza de que o presidente Lula, em algum momento de 2025, vai lhe autorizar fazer uma correção nos valores do Programa Bolsa Família. Tanta certeza de que até já preparou uma exposição de motivos para convencer o presidente que após dois anos será necessário corrigir os valores ao menos pelo INPC.



Ele deixou isso em perspectiva na entrevista ao site alemão DW que preparou uma reportagem sobre o volume de transferência de renda que o governo Lula operou em dois anos e que retirou na linha de pobreza 20,48 milhões de famílias (58,3 milhões de pessoas contempladas) que passaram a receber em média R$ 673,62 quando em 2019, no primeiro ano do Governo Bolsonaro ele custou R$ 33,07 bilhões com pagamento médio de R$ 187,00.



Agenda social

Entre os beneficiários do PBF estão 16,45 milhões de crianças de até 11 anos e outros 7,63 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos. Em 2025 ele custou R$168,3 bilhões. Mas teve conquistas. O estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil (2017-2023) do Unicef mostrou que no período, 5,5 crianças e adolescentes 0 a 17 anos saíram da pobreza.



O ministro não está preocupado se isso pode impactar os gastos públicos apesar de ter sido desmentido pelo Palácio do Planalto. Essa, definitivamente, não é uma de suas preocupações. Até porque no estado em que governo a importância do Bolsa Família é estratégica para a gestão do estado considerado um dos mais pobres do Brasil e com os menores IDHs.

Força do Piauí

Parte da economia do Piauí sobrevive graças ao PBF (no estado são 588.273 famílias atendidas e as mães de 226.051 crianças recebem um adicional de R$ 150,00), os pagamento do BPC (90.398) e dos INS (656.516) embora no sul do estado esteja havendo uma revolução no setor agrícola com a inclusão das terras do PI no MATOPIBA ancoradas no agronegócio. No Piauí do MATOPIBA se planta hoje, soja, milho e algodão com alto índice de mecanização.



Entretanto, para Wellington Dias o sucesso ou fracasso do Governo Lula em 2026 depende do alcance do Bolsa Família e dos demais programas sociais ancorados no CadÚnico que seu ministério em dois anos não conseguiu depurar depois do estrago que o seu antecessor no governo Bolsonaro, João Roma fez no período eleitoral.



O maior cadastro

O ministério de Wellington Dias tem o maior cadastro de informações sobre famílias de baixa renda do mundo como mais de 74 milhões de inscritos, mas até hoje não conseguiu refinar os dados de modo a conhecer e fornecer informações ao governo a despeito de no caso do Bolsa Família e do BPC todo mês fazer um pagamento a uma família.



Na verdade, o banco de dados do Bolsa Família só tem sido estudado por pesquisadores que trabalham com os dados agregados embora existam ferramentas que permitam investigar padrões de comportamento social que o ministério nunca conseguiu refinar.



Sem limpeza

Os dois anos em que Wellington Dias esteve à frente da pasta não fez com que pudesse apresentar os resultados de uma limpeza interna no CadÚnico, eliminando distorções graves.



Talvez porque resista à ideia de cortar qualquer família inscrita nos programas. Para quem não lembra quando os assessores de Fernando Haddad pensaram em ações mais firmes para apressar a limpeza do CadÚnico e do BPF ele foi pessoalmente ao presidente Lula pressionar para que isso não fosse adiante.



Contra Haddad

Ele conseguiu e esvaziou quase todas as ações prejudicando a imagem do projeto do ministério da Fazenda, embora o impacto na ponta fosse quase residual. Mas ele internamente venceu Haddad insistindo na tese de que o Governo não pode passar a ideia de estar cortando dos mais pobres.



O ministro sabe que o presidente é receptivo à sua proposição de fazer do Bolsa Família a âncora de uma eventual reeleição. Até porque avalia que é sua missão no MDS manter vivo o conceito de que Lula revolucionou os programas de transferência de renda no mundo com o BPF.



Estudar os números

Ele deveria mergulhar no extraordinário banco de informações que tem nas mãos, refinar os dados e traçar ações junto aos ministérios com aderência ao programa como os da Educação e Saúde além dos de transporte e Cidades apenas para falar nos mais próximos.



Mas dificilmente vai fazer isso. Talvez porque se os técnicos dessas pastas investigarem o que o MDS fez ou que poderia ter feito em dois anos, descobririam o potencial de ações que podem ser feitas em conjunto e que a inépcia do ministro não ajudou muito.



Visão de Lula

Talvez porque para Wellington Dias, o fato de o governo Lula pagar todo mês a 20,48 milhões de famílias R$673,62 seja suficiente para que esse público credite ao presidente Lula essa conquista.



Ele não percebeu que, hoje, as mães que recebem os benefícios são a segunda geração do PBF e não creditam a Lula a decisão de lhe pagar os benefícios e entenderem que depois de 21 anos ele virou um direito seu e um dever do estado, independentemente de quem seja o presidente da República.

Lá vem a BYD



O ano de 2024 consolidou a atuação internacional da BYD, com a marca atingindo recordes de vendas em todos os países de atuação com veículos elétricos e híbridos. O sucesso dessa estratégia agressiva se refletiu diretamente nas vendas. Foram mais de 3,8 milhões de carros eletrificados vendidos em todo o mundo, superando marcas tradicionais de carros à combustão, Honda, Ford e Hyundai.

Foi um resciumento rápido. Há apenas cinco anos a BYD era 49ª empresa no ranking global de vendas. No Brasil a montadora ( ela se apresenta como greentech) entrou na lista das 10 marcas que mais vendem no mercado nacional e chegou a sétima posição considerando apenas venda varejo para 2024.

OVOS DE PISTACHE

A campanha de Páscoa da Cacau Show deste ano inclui ovos das tradicionais linhas da marca, como LaNut, Bendito Cacao e laCreme, laCreme Gold e ovos de casca recheada da linha Dreams, com sabores icônicos como o LaNut Pistache. E também a linha com brindes, que inclui parcerias com marcas como Harry Potter, Snoopy e Garfield, além das criativas marcas próprias da chocolateria: Bella’s, Chocomonstros e Dinossauros.



EVIO EM JPO

A empresa EVEO líder em soluções de private cloud e servidores dedicados no Brasil anunciou a abertura do primeiro escritório regional fora de São Paulo localizado em João Pessoa (PB) tendo como como gerente regional Nordeste o executivo Roni Freire. EVEO opera com escritório em São Paulo e quatro data centers em diferentes regiões do país.

PITÚ Mel e Limão



A PITÚ lançou os coqueteis alcoólicos Pitú Mel e Limão e Pitú Limão em garrafas de vidros de 965 ml. Os produtos já eram comercializados em latas de 350 ml e agora contam com a nova embalagem que permite a conservação da aguardente por mais tempo.



Odontológicos



O setor de Planos Odontológicos fechou o ano de 2024 com um recorde de crescimento no número de Beneficiários, chegando a 34,5 milhões de usuários no Brasil, um número significativo. Nos últimos 12 meses, os planos exclusivamente odontológicos ganharam 2.065.209 de novos beneficiários, um crescimento de 6,7%.



Segundo a ANS, as faixas com maior aumento no número de Beneficiários foram as de 45 a 49 anos, com 248.771 novos usuários, e de 70 a 74 anos, com 193.557 novos beneficiários. No total, a terceira idade registrou um crescimento de 11,4%, somando 3,9 milhões de beneficiários.



Hub no Recife



O Grupo Leveros, que fornece soluções de climatização e refrigeração com lojas em Salvador (BA) e Fortaleza (CE) , está chegando ao Recife. Iniciou a instalação de um novo hub no bairro Imbiribeira que está recebendo um investimento de R$4 milhões e tem inauguração prevista para julho de 2025. Em 2024, registraram crescimento de 31% e 44%, respectivamente. Além disso, a companhia conta com unidades em Assis (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP).



Apostador do Recife



Uma pesquisa inédita do Núcleo de Inteligência de Mercado do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIBE) revela que mais de 25% dos recifenses já apostaram nas bets, e que os homens com até 38 anos e ensino médio completo representam a maioria entre os apostadores.



O estudo entrevistou 796 pessoas em diversos espaços públicos do Recife. Os números estão alinhados com a pesquisa nacional realizada no final do ano passado pelo Instituto DataSenado que apontou que os homens são a maioria dos apostadores.

Remuneração



A nova edição do relatório “Creators & Negócios”, da agência Brunch com a consultoria YOUPIX, evidenciou a desigualdade de gênero na remuneração no mercado de marketing de influência. As mulheres são maioria (70,73%) na profissão de influenciador digital, com os homens tendo 24,93%. Mas elas ganham menos (21,46%) no corte de renda até R$2 mil/mês contra apenas 12,60% do homem. Elas representam 31,42% do número, enquanto 28,40% recebem entre R$2 mil e R$5 mil. O mercado de influenciadores é profundamente machista na hora de pagar esses serviços.



DRONE DE NAVIO

A operadora logística Wilson Sons, que está no mercado há 187 anos, iniciou testes com drones no Porto de Salvador para entrega e coleta em embarcações. Os veículos aéreos não tripulados são da empresa Speedbird Aero, especializada no projeto, fabricação e operação de drones. A utilização de drones para entregas no ambiente portuário é inédita nos portos brasileiros, contribuindo, por meio da inovação e da adoção de novas tecnologias, com o desenvolvimento do setor no País.

CURSO DE MEDICINA



A Afya, maior hub de educação e soluções para prática médica do Brasil, anunciou que poderá ter o curso de Medicina funcionando no município de Catende, por meio do Programa Mais Médicos 3. Com a terceira edição do Programa, o Governo Federal prioriza a interiorização e a ampliação do acesso à saúde, possibilitando mais 5,7 mil vagas de Medicina.



Selo Empresa Verde



Empresas pernambucanas que adotam práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviços podem ter o Selo Empresa Verde. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site da Jucepe até 30 de março. Na edição de 2025, o selo incluirá, além da sua base ambiental, os critérios sociais e de governança (ASG) para conceder a certificação.