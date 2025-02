Retomada da Indústria Naval Brasileira vai fazer navio pequeno e modernizar plataformas antigas da Petrobras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O nome é pomposo: “Retomada da Indústria Naval Brasileira”. Mas qualquer semelhança com o evento, que o mesmo presidente Lula anunciou no seu primeiro Governa em 2000, e do qual o país ainda tem a trágica memória como parte do escândalo do Petrolão, fica apenas no nome.



Desta vez o projeto é mais modesto: O processo licitatório do programa de renovação da frota naval brasileira para a contratação pela Petrobras de oito navios gaseiros para transporte de gás natural e amônia e um protocolo de intenções para a realização de estudos para o reaproveitamento de plataformas da própria Petrobras em fase de desmobilização, em conjunto com o Sinaval e a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Aeeemar).



Navios pequenos



De serviço naval mesmo só tem a licitação contempla cinco navios, sendo três embarcações com capacidade de 7 mil metros cúbicos e duas de 14 mil metros cúbicos. Esses gaseiros serão do tipo pressurizado, destinados ao transporte de GLP (gás de cozinha) e seus derivados. O outro lote contempla a aquisição de três navios com capacidade de 10 mil metros cúbicos, do tipo semirefrigerado.



Mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o vice-presidente, Geraldo Alckmin; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; a presidente da Petrobras, Magda Chambriard; e o presidente da Transpetro, Sergio Bacci, falam em retomada.



Lula da Silva, com trabalhadiores na cerimônia de retomada da indústria naval e offshore brasileira. - Ricardo Stuckert / PR

Lula estusiasmado



O presidente destacou a busca pela excelência tecnológica e industrial afirmando que “Não tem empresa no mundo mais eficiente do que a Petrobras, graças aos trabalhadores”.

Mas foi a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que deu “uma real” no debate sobre a decisão do Governo Lula de investir pesado na exploração de petróleo.



Margem equatorial

“Não existe uma Petrobras forte sem uma cadeia de fornecimento forte e comprometida”. “Além de destacar que o país precisa explorar novas áreas e finalizar resumindo a posição do governo: “Tenham certeza que se obtivemos a licença da margem equatorial fará com todo o cuidado e segurança”, concluiu a executiva.



Na verdade, o que o governo chamou de “Retomada da Indústria Naval Brasileira” está acontecendo mesmo é no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos onde o FPSO Almirante Tamandaré (Búzios 7) entrou em produção neste sábado(15) processando 15 poços, 7 produtores de óleo, 6 injetores de água e gás, 1 conversível (produtor e injetor) e 1 injetor de gás, interligados à plataforma por meio de uma infraestrutura submarina. A plataforma foi finalizada no estaleiro CMHI na China com partes feitas no Brasil.



A expectativa é que as iniciativas impulsionem a geração de empregos e ampliem a participação da indústria brasileira no setor naval e offshore - Dvulgaçãoi

Indústria moderada

Isso explica porque na solenidade de ontem a conversa dos empresários tenha sido o reaproveitamento de plataformas que surge como uma alternativa aos compromissos de ASG da Petrobras.



O novo Plano de Negócios 25-29 da companhia planeja desmobilizar 10 plataformas até 2029. Mas os protocolos de intenções firmados nesta segunda-feira (17) têm como objetivo analisar a viabilidade do reaproveitamento dessas unidades. Daí porque envolve tanto o Sinaval e a Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Aeeemar) e o Instituto Brasiliro do Petróleo (IBP) , cujo presidente Roberto Ardenghy também assinou o documento.



Almirante Tamandaré Unidade tem capacidade de produzir diariamente até 225 mil barris de óleo (bpd) e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás - Divulgação

Mudança de atitude



E a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, refletindo uma mudança de atitude da empresa que no governo Bolsonaro definiu que elas iriam para desmanche defende o reaproveitamento de plataformas de petróleo, com extensão de sua vida útil. Embora, não se saiba o curto dessa ampliação de vida útil.



"Não queremos jogar navios fora, queremos aproveitar esses navios e queremos que sejam úteis. E queremos que esse reaproveitamento aconteça nos estaleiros nacionais.” A proposta é que novos projetos viabilizem a reutilização de embarcações podem gerar benefícios, como a redução de custos logísticos, o fortalecimento da base de fornecedores e a promoção de melhores práticas de sustentabilidade.



As plataformas P-84 (Atapu) e P-85 (Sépia) terão, cada uma, capacidade de produção diária de 225 mil barris de óleo por dia. - Divulgação

Serviço chegando



O assunto interessa ao setor naval porque quer dizer que essa modernização pode ser feita pelos estaleiros brasileiros.Não dá para competir com os estaleiros chineses que hoje estão com as encomendas das gigantes FPSO, mas podem fazer esse serviço de modernização. Até porque essas plataformas estão operando em campos que a Petrobras explora há anos.



Mas a verdade é que o grande negócio naval está na China. A Petrobras iniciou o processo de contratação de duas unidades de produção do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) para as jazidas compartilhadas de Atapu e Sépia, com previsão de recebimento das propostas em julho de 2023 e início da produção em 2028.



Gigantes do mar



Para se ter uma ideia, as futuras plataformas P-84 (Atapu) e P-85 (Sépia) terão, cada uma, capacidade de produção diária de 225 mil barris de óleo por dia e processamento de 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Nenhuma delas vai ser feira no Brasil. Essa foi mais uma realidade exposta a Lula no Rio de Janeiro. Vamos ficar com os navios pequenos e a modernização das antigas plataformas que, ao menos, não vão mais virar sucata.

Detecção de fraudes digitais e crimes financeiros com o uso de inteligência comportamental. - Divulgação

Fraudes digitais



Um estudo da empresa BioCatch, especializada na detecção de fraudes digitais e crimes financeiros com o uso de inteligência comportamental revelou que em 2024 foram relatadas quase 2 milhões de contas vinculadas à lavagem de dinheiro no sistema financeiro global.



Esses registros vieram de 257 instituições financeiras de 21 países, espalhados por cinco continentes, que utilizam as ferramentas de monitoramento e prevenção da empresa.. No Reino Unido, quase dois terços dos ”laranjas” têm menos de 30 anos, enquanto nos Estados Unidos a faixa etária mais propensa a ser recrutada para isso tem entre 25 a 35 anos.



Apesar do envolvimento, muitos desconhecem as possíveis punições: nos Estados Unidos, a pena média por lavagem de dinheiro é de 71 meses de prisão, enquanto no Reino Unido pode chegar a 14 anos e, na Austrália, varia de 12 meses até prisão perpétua.



Influenciador cripto



Um investidor argentino que se apresenta nas redes sociais como um influenciador financeiro focado na compra de memecoins, que são criptomoedas inspiradas em memes ou tendências da internet afirma ter perdido US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,70 milhões) por ter o presidente argentino Javier Milei ter publicado no X que a criptomoeda $LIBRA incentiva o crescimento da Argentina, deixando um link para o investimento.



Entretanto, o “experiente influenciador” aparentemente, se esqueceu que moedas virtuais normalmente são altamente voláteis e ganham popularidade por meio de influenciadores e comunidades online. A $LIBRA de feto teve um aumento de 10 vezes no seu valor, mas despencou como todo investimento de alto risco.



No final do dia ele publicou uma mensagem-desabafo se arrependendo. “Como consegui perder tanto dinheiro com a mentira da Argentina? Um milhão de dólares! Qual é o nome do presidente? Nem sequer sei o nome dele. “Não sei para onde foi meu dinheiro.” Agira aqui para nós e o povo argentino: Dá para levar a sério um conselho do rapaz?



Cooperativa amapaense da foz do Amazonas, a Amazonbai, que pioneira em rastreabilidade e certificação da cadeia do açaí no mundo - Divulgação

Açaí em pó



Uma cooperativa amapaense da foz do Amazonas, a Amazonbai, que é pioneira em rastreabilidade e certificação da cadeia do açaí no mundo, triplicou o faturamento em 2024 em relação a 2023 obtendo uma de mais de R$2 milhões com a venda de produtos. Os resultados foram impulsionados pelas primeiras exportações diretas de açaí liofilizado (em pó) para os Estados Unidos e para a Europa. As vendas de 3,6 toneladas do produto de alto valor agregado foram responsáveis por 33% do faturamento.



O liofilizado é a polpa da fruta desidratada por meio de um processo de secagem a frio. Para cada tonelada de açaí em pó, são necessárias nove toneladas do fruto in natura. O processo mantém as características nutricionais e sensoriais do açaí, como o sabor, aroma e cor e o produto não precisa ser congelado, facilitando a conservação, o armazenamento e o transporte.



Certificados



Em 2024, o número de profissionais com a certificação no Brasil aumentou 13,4%, totalizando 10.634, com a inclusão de 1.255 novos planejadores que receberam o CFP® (Certified Financial Planner) , documento válido internacionalmente. Segundo a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar) , o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, que registraram um aumento de 4.218 novos profissionais certificados no mesmo período.



Dentistas do NE



Uma pesquisa inédita da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO), com o apoio do CFO (Conselho Federal de Odontologia) e feita pela consultoria italiana Key-Stone, revelou que 67% dos moradores do Nordeste buscaram atendimento odontológico nos últimos 12 meses o que é um bom número. Mas eles gastam menos que a média nacional.



Destaques Nogueira



Nesta terça-feira, o Hub Nogueira realiza no IMAX Cinema do Shopping Recife a premiação dos corretores com melhores resultados de 2024 da holding de negócios imobiliários. O CEO do Hub, Armando Nogueira, lidera o encontro.



Balanço de PE



O secretário da Fazenda do Estado, Wilson de Paula, é o convidado do LIDE Finanças, Valério Veloso. Vai falar sobre o balanço fiscal de Pernambuco, e as perspectivas e cenários para 2025. A reunião será no dia 25, das 12h às 14h30, e o objetivo é reunir 100 líderes empresariais no Mar Hotel Conventions.



Plano de Voo



Nesta terça-feira, no Cais Rooftop Lounge Bar, às 19h, tem a Edição Pernambucana do "Plano de Voo", um evento que reunirá líderes empresariais, especialistas e autoridades para debater os desafios, oportunidades e tendências econômicas e setoriais. A governadora Raquel Lyra abre o evento com palestras dos executivos Hisbello de Andrade Lima (Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte), Manoel Ferreira (Grupo Agemar) e Karla Godoyn (CESAR).



Lojas Americanas abrem processo de contratação de jovens executivos que vão cuidar do futuro da companhia. - Divulgação

Líderes da L.A.S.A



Atenção executivos com mestrado profissional em uma das áreas de administração, contabilidade, economia, engenharia, matemática ou estatística. A Lojas Americanas S.A., uma das principais marcas empregadoras do país, abriu processo seletivo até o dia 2 de março para a contratação de seus futuros líderes.

As vagas são para atuar na cidade do Rio de Janeiro e no centro de distribuição localizado em Itapevi, em São Paulo. Além da análise do currículo, haverá uma avaliação técnica, entrevista e alinhamento de pretensão salarial durante a seleção. No link mestradoamericanas.gupy.io.