Sem acabar saque aniversário, governo amplia consignado para setor privado na esperança de que banco reduza juros no crédito pessoal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Há uma enorme ilusão do governo Lula de que, aprovando uma nova regra para as linhas de crédito pessoal consignado, os empregados do setor privado terão taxas menores, o que pode ajudar na melhoria da popularidade do presidente.



Se a popularidade vai subir só se saberá nos próximos meses. Mas que as taxas dos bancos serão cortadas num percentual que faça o empregado do setor privado perceber na hora do empréstimo é pouco provável. Salvo alguns casos como dos bancos oficiais como do Banco do Brasil, cujo presidente disse que vai ocupar um grande espaço desse novo mercado.



Depois do Carnaval



Para quem não sabe depois do Carnaval, o presidente Lula deve anunciar uma mudança nas regras do empréstimo consignado para as empresas do setor privado que entre outras coisas cancela a exigência de acordo entre o banco e a empresa de modo a garantir a quitação do débito na hora da rescisão.



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretendia oferecer esse empréstimo em troca de um cronograma de extinção do saque aniversário criado no governo Bolsonaro cujo volume de saque ficou tão grande que já interfere na disponibilidade do saldo do FGTS para a construção. O presidente vetou temendo perda de apoio político.



Saque aniversário



Sem poder mexer no saque aniversário, o governo passou a defender um texto para a taxa de juros de modo que pudesse dizer que o governo estava abrindo uma nova linha de crédito com uma taxa de juros máxima como existe hoje para os aposentados e pensionistas do INSS e empregados do setor privado. Nada feito. Até porque os bancos vinham dizendo ao governo que, se houvesse a limitação, estariam fora.

Então, o acordo que Lula deve anunciar na prevê um teto e os bancos poderão definir quanto podem cobrar baseado nas informações sociais do empregado. O governo está abrindo para os bancos o acesso ao e-Social, sua plataforma de informações sobre o perfil dos empregados brasileiros, o que abre uma enorme possibilidade de oferta de novos produtos pelos bancos.



Reforma no crédito



Para não ficar só no consignado, o governo vai dizer que ele integra um conjunto de reformas estruturais no mercado de crédito. Fazem parte desse conjunto, por exemplo, a possibilidade de um mutuário da casa própria oferecer seu imóvel financiado como garantia num segundo empréstimo.



O consignado para o setor privado era um velho problema para os bancos porque mesmo com a adesão das empresas se comprometendo a descontar o débito na hora da rescisão existe o risco de o empregado acioná-la na Justiça do trabalho. Os bancos aumentaram as taxas (a taxa de dezembro foi de 40,8% ao ano) e por isso tudo que emprestam aos quase 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada se mantém em torno de R$40 bilhões (R$39,68 bilhões) contra R$365,44 bilhões aos servidores públicos.



Garantia do banco



Os bancos preferiram concentrar sua atuação no saque aniversário que é um recebível do empregado com o banco que é dado como garantia de uma antecipação do FGTS.



O saque aniversário virou a segunda maior modalidade de saque no FGTS e só perde para as liberações da dispensa sem justa causa. E em 2023 e 2024 começou a provocar redução do limite disponível para empréstimos para o financiamento da casa própria, aliás uma das razões da sua criação. Hoje o saque aniversário tem R$142 bilhões em contratos até dezembro de 2024 de 36,8 milhões de trabalhadores.



Novo consignado



Mas o consignado aos empregados do setor privado continua parado. Foi aí que o governo passou a acreditar que ele poderia ser uma ação do governo para oferecer mais crédito barato ao trabalhador. Depois de quatro meses de conversa, a verdade é que os bancos conseguiram colocar no projeto todas as suas exigências, a principal delas a inexistência de limite das taxas.



No fundo o que ficou é que o governo vai fazer uma festa para dizer que agora quem é empregado de empresa privada vai poder pegar empréstimo consignado pagando uma taxa bem reduzida. O que só será possível acontecer depois de ela começar a ser praticada. Mas os bancos poderão usar aplicativos e outros canais de atendimento para oferecer diretamente aos correntistas a nova modalidade de empréstimo consignado privado.



Disputa de taxas



Oficialmente, o discurso é que os bancos vão disputar o cliente com taxas menores. E que ela deve cair para muito abaixo dos atuais 40,8%, ao ano, cobrados pelos bancos com as empresas que mantém conveniência de desconto do saldo devedor na hora da rescisão. A presidente do Banco do Brasil acredita que o BB vai arrasar e ocupar a maior parte desse nicho porque vai entrar com uma taxa mais baixa. A conferir.



Mas os bancos já estão no lucro. O acesso ao e-Social é poder entrar e analisar o potencial de mercado de todos os empregados com carteira assinada é uma mina de possibilidade de novos produtos que no limite poderão fazer do consignado apenas uma opção de sua carteira.

Começou o recapeamento da pista do Aeroporto de Noronha após dois anos de espera. - Divulgação/Semobi

Jato em Noronha



Demorou, mas o Governo de Pernambuco finalmente concluiu as obras no Aeroporto Governador Carlos Wilson, no Arquipélago de Fernando de Noronha. Com o término dos serviços, o aeroporto recupera sua capacidade operacional para receber aviões de maior porte com motores a jato. O Aeroporto de Noronha recebeu um investimento de R$60 milhões nas obras de recuperação da pista, na reabilitação do pátio de aeronaves e nas pistas de pouso e taxiamento.



Agora a expectativa é que a Anac devolva ao aeroporto a autorização para pousos e decolagens de aeronaves turbojato perdidas em 2022. Mesmo sem o carimbo da Anac, além da Azul - que já opera com aviões turboélice - GOL e TAM comunicaram ao governo do estado a decisão de voltar a operar no terminal.



Expectativa de 2025



Ficou pronto o estudo “Cabeça de Dono” do Itaú Empresas encomendado ao Instituto Locomotiva e que ouviu 1001 homens e mulheres líderes de pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 50 milhões, nas cinco regiões do Brasil tentando medir a expectativa de crescimento para 2025.



Os dados mais interessantes mostram que a maioria dos líderes das pequenas e médias empresas (PMEs) do Brasil têm a intenção de expandir seu negócio em 2025. Mas os da geração X (nascidas entre 1965 e 1981), entretanto, estão mais otimistas quando comparados àqueles da geração Y (nascidos entre 1980 e 1996).



Os líderes de 30 a 40 anos são os mais esperançosos (78%) e empolgados (72%) em relação ao seu negócio. Já entre os empreendedores com idade entre 41 e 60 anos, os sentimentos de esperança são apontados por 73%, e a empolgação por 66% dos entrevistados. Entre os desafios pesquisados, cerca de 90% das duas gerações relatam alguma ou muita dificuldade em lidar com cenário externo, crescimento e inovação, e gestão financeira.



Para quem chega



A Pitú vai montará um stand carnavalesco na área de desembarque nacional do Aeroporto dos Guararapes, no Recife-PE, para recepcionar os turistas com drinks gratuitos na semana que antecede o período oficial de Carnaval, entre este domingo (23 e 1° de março), das 10h às 22h. Terá caipirinhas à base de cachaça, açúcar, gelo e limão e a linha ice PITÚ REMIX. Mas só serão servidas no desembarque.



Não aguenta



O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira, 20, a suspensão de novas contratações de financiamentos subvencionados pelo Plano Safra 2024/25. E o motivo Segundo ofício enviado às 25 instituições financeiras operadoras do crédito subsidiado, a decisão leva em conta principalmente o aumento na taxa básica de juros. Dito de outra forma: com uma taxa Selic de 13,25% ao ano, emprestar para o agricultor é contratar inadimplência que vai além do seguro safra.

Pela primeira vez, o Assaí Atacadista será patrocinador oficial do Galo da Madrugada - Divulgação

Assaí no Galo



Pela primeira vez, o Assaí Atacadista será patrocinador oficial do Galo da Madrugada. Em 2024, a marca já esteve presente no evento, com exposição em áreas da comemoração. Além do patrocínio, a Companhia promoverá diversas ativações para aproximar ainda mais a marca do público pernambucano. Esculturas do Galo estarão expostas para fotos gratuitas até 10 de março nas lojas do Assaí na Grande Recife (Avenida Recife, Benfica e Boa Viagem), além de Olinda, Paulista e Camaragibe.



Carnaval em SP



Uma pesquisa realizada pela Zoox Smart Data mostra que em 2025, o estado de São Paulo será o destino preferido para 34,36% dos foliões. Seguido pelo Rio de Janeiro (25,06%) e pela Bahia (14,87%). Entre os brasileiros que vão colocar o pé na estrada, 35,33% escolheram a região Sudeste.



Loja da Travelex Confidence - Divulgação

Europa e Travelex



A Travelex Confidence está incorporando à sua rede os 21 pontos de venda da empresa pernambucana Europa Câmbio, uma rede de casas de câmbio que este ano celebra 30 anos de fundação. A Travelex Confidence, que não tinha pontos em Pernambuco e agora soma um total de 145 lojas no país. Até o próximo semestre, a gestão das lojas será assumida pela Travelex Confidence. A Europa Câmbio é liderada pelos empresários Paulo Victor Pereira e Edísio Pereira. A operação não envolve mudanças societárias. Os sócios da Europa e B&T ficam no conselho e saem da operação após transição.



Seguro de vida



Estudo da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Susep, revela que o setor arrecadou R$72,7 bilhões em prêmios em 2024 e cresceu 16,2% na comparação com 2023. O seguro Vida Individual aumentou 21,5%, o Prestamista 21,3%, e o Seguro de Acidentes Pessoais expandiu 18,0%.



Governo digital



O Governo de Pernambuco se tornou o 10º Estado a aderir ao Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que busca expandir o uso e facilitar a tramitação de processos administrativos eletrônicos no país. Com a adesão do governo ao programa, os municípios pernambucanos poderão contar com sistemas como o SEI e o Tramita GOV.BR, o módulo de Gestão Documental e o Protocolo Integrado, para otimizar as suas gestões de processos.