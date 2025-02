Mais segurança no Carnaval de Olinda: Totens de Vigilância Inteligente são novidade na folia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grupo Preserve Liserve firmou parceria com a Prefeitura de Olinda para garantir um carnaval mais seguro para os foliões em 2025 com uso da tecnologia

O Carnaval de Olinda 2025 contará com a implementação dos chamados Totens de Vigilância Inteligente. A medida é resultado da parceria entre o Grupo Preserve Liserve e a Prefeitura, funcionando durante o período festivo no sítio histórico da cidade.

Ao longo dos dias de Carnaval, os foliões poderão conferir os 35 totens de Vigilância Inteligente, totalizando 110 câmeras ativas na cidade.



Totem de Vigilância Inteligente no Carnaval de Olinda - Max Levay/Divulgação

Além disso, após a folia, a cidade de Olinda seguirá com 15 totens, ampliando assim o monitoramento do sítio histórico para a segurança do município.

Totens de Vigilância Inteligente no Carnaval de Olinda

Os totens de vigilância do Grupo Preserve Liserve terão de 3 a 4 câmeras Full HD que contam também com visão noturna para o monitoramento ser ainda mais completo.

Câmeras farão parte da segurança no Carnaval de Olinda 2025 - Max Levay/Divulgação

Os equipamentos serão posicionados em pontos estratégicos em conjunto com a segurança pública municipal e estadual. O resultado é um monitoramento 24h por dia, acompanhando de perto as movimentações e a folia.

A parceria entre a Preserve Liserve e a Prefeitura de Olinda representa um dos pilares do Grupo: o apreço pela segurança com máxima eficiência.