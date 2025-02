Em dia de balanço fraco, Petrobras tem negação do Ibama para perfurar poço na Margem Equatrorial.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a pressão Alcolumbre, duvida agora é se o Lula rompe com Marina Silva no ano da Cop 30 ou se cuida de salvar apoio do governo no Congresso

A Petrobras encerrou 2024 com lucro líquido de R$36,6 bilhões (US$7,5 bilhões). O resultado é 70,6% pior que o registrado em 2023, quando a companhia registrou o segundo maior lucro líquido de sua história, R$124,6 bilhões.



No ano foram investidos R$91 bilhões (US$16,6 bilhões) em projetos nos diversos segmentos de atuação da companhia e pagos R$270 bilhões em tributos aos cofres públicos e a dívida financeira atingiu cerca de US$23,2 bilhões no final do ano, menor nível desde 2008.



Magda e dividendos



Ao falar dos números, a presidente da empresa Magda Chambriard disse que “Entendemos a frustração do mercado com os dividendos de curto prazo. Mas afirmamos que antecipar investimentos em Búzios é tudo que qualquer investidor poderia querer. O que estamos oferecendo para vocês é óleo no bolso mais rapidamente”.



Ele se referiu a decisão da empresa de fazer uma antecipação de investimentos em sistemas de produção para o campo de Búzios, no pré-sal cuja maior expressão foi a entrada em operação do navio-plataforma Almirante Tamandaré, que iniciou sua operação em 15 de fevereiro. Estão instalados no local mais cinco unidades: as plataformas P-74 e P-75. P-76, P-77 e Almirante Barroso.



Campo de Búzios



O Campo de Búzios, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, atingiu nesta segunda-feira (24) o recorde de 800 mil barris de óleo produzidos diariamente. E Chambriard que classificou que o excelente resultado operacional e financeiro de 2024 demonstra, mais uma vez, a capacidade da nossa empresa de gerar valores que são revertidos para a sociedade e para os nossos investidores.



Pode ser. Mas os resultados fizeram as ações desabarem por outro motivo também munição nesta quinta-feira quando técnicos do Ibama recomendaram negar o plano apresentado pela Petrobras para realizar pesquisas sobre eventual exploração de petróleo da Margem Equatorial, na região do Amapá, de acordo com pessoas envolvidas nas discussões.



FPSO Marechal Duque de Caxias - Divulgação

Meio Ambiente



O comunicado veio em linha com o que disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou na terça-feira afirmou que a análise sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial seguirá critérios exclusivamente técnicos, e acrescentou que o Ibama terá autonomia para conduzir o processo de avaliação, sem interferências externas. A Petrobras teve o pedido de licença negado em 2023, recorreu e nesta quinta-feira o Ibama negou de novo.



A questão da Margem Equatorial vai permear um embate dentro do governo já que que Petrobras planeja perfurar inicialmente um poço a cerca de 160 km da costa do Oiapoque (AP) e a 500 km da foz do rio Amazonas propriamente dita — por isso, a bacia se chama Foz do Amazonas. O objetivo é comprovar a viabilidade econômica.



Notícias ruins



A combinação das duas notícia devem provocar ainda mais problemas para a empresa que investiu R$ 91 bilhões (US$ 16,6 bilhões) em projetos durante o ano de 2024 que segundo Chambriard foram responsáveis por sustentar 250 mil empregos e representam 5% do investimento brasileiro no ano passado emulando o discurso do presidente Lula para quem a estatal é uma empresa que está a serviço do estado e não apenas dos acionistas.



Mas, por enquanto, o mercado não quer saber desse discurso. A maioria dos analistas não está muito interessado nesse discurso político e uma prova disso foi que as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 9% nas negociações da Bolsa nesta quinta-feira(27) o que na comparação com quarta-feira(26), a companhia já perdeu quase R$ 40 bilhões em valor de mercado, saindo de R$ 516 bilhões para R$ 479 bilhões.



Crise à vista



E a questão da negativa da perfuração de um poço exploratório na Margem Equatorial tem o poder escalar um novo problema para o governo na medida em que o presidente Lula prometeu ao presidente do senado Davi Alcolumbre não apenas a perfuração do poço, mas um pacote de investimentos futuros naquela que a Petrobras chama de a continuação de seu futuro como empresa de petróleo.



E ela sabe do apoio do presidente ao pedido da Petrobras. Numa cerimônia com a presença de Lula, ela disse que "Estamos comprometidos com o aumento da produção em função do pré-sal até 2030. A partir daí, a reposição de reservas é urgente, e isso só vai ser possível se nós começarmos a explorar novas fronteiras agora. Nesse contexto, é muito importante destacar a relevância da Margem Equatorial e da pesquisa do seu real potencial. Se nós obtivemos a licença faremos tudo de forma extremamente segura”, disse Magda Chambriard.



Defesa do poço



Ele lembrou que a Petrobras está cumprindo as recomendações do Ibama e lembrou que a base de apoio a um eventual derramamento de óleo deve ficar pronta em março. Inicialmente, ela seria instalada em Belém, onde um centro chegou a ser construído. Entretanto, aparentemente as mudanças ainda não foram suficientes para os técnicos do Ibama concordarem com a análise.



Com a negativa do pedido, as atenções se voltam agora para o que o governo vai fazer. Primeiro porque Lula está convencido de que o Brasil deve mesmo explorar a Margem Equatorial. Depois porque a negativa acontece meses antes de o Brasil sediar a Copa 30 que tem foco na preservação do meio ambiente. Finalmente sobre a pressão que a bancada da região Norte no Congresso vai exercer sobre o presidente.



Pitú foi a primeira patrocinadora do Galo da Madrugada. - Acervo do Galo da Madrugada



Pitú estava no Galo desde o início



Pouca gente sabe, mas o então Engarrafamento Pitu Ltda. foi uma das primeiras empresas do Brasil a associar seu nome ao então recém criado Clube de Alegorias Galo da Madrugada ainda nas suas primeiras apresentações. A Pitú é patrocinadora do Galo há décadas e estava no patrocínio quando conseguiu o título do Guinness Book.



Muito antes de ele ganhar a imensidão e se transformar nesse fenômeno mundial que é hoje e de ser o maior marco do Carnaval do nosso Estado. “Temos muito orgulho de estar sempre presentes nessa festa linda, que é o maior marco do carnaval do nosso Estado”, ressalta Maria Eduarda Ferrer, gerente de Marketing da Pitú.

Presença no NE



Este ano a cachaçaria estará presente nos quatro cantos do Nordeste e também em alguns festejos em São Paulo e no Rio de Janeiro, apoiando e incentivando blocos, agremiações, maracatus, troças, catraias, bacalhaus, bois e ursos, além de bares, trios elétricos, avenidas e camarotes, marcando presença nos principais polos da folia.



E como sempre além do “Pituzão”, que sempre é bastante assediado pelos foliões entre selfies e resenhas, também estarão presentes no percurso do trio elétrico a Pituoca (mini frevioca), os homens-latae a figura ilustre do garçom da PITÚ, que circula carregando os produtos da cachaçaria em uma bandeja e distribuindo alegria durante todo o desfile do bloco.



Desfile do Galo da Madruigada em 1978. Na frente do estandarte, um folião com uma latinha de Pitú. - Acervo do Galop da Madrugada



Patrocinadora 01



A Pitú, primeira patrocinadora do Galo da Madrugada, mantém-se, até hoje, como uma das grandes parceiras da agremiação, tanto no carnaval quanto em todas as outras festividades realizadas, ao longo do ano, pelo Galo. Segundo o presidente do clube, Rômulo Meneses, o primeiro apoio da Pitú foi por meio de uma caminhonete, que vinha na frente do Galo, com alto falantes do tipo cornetas anunciando o bloco. Nem havia, ainda, trios elétricos, eu próprio falava ao microfone”.



Em Pernambuco, a cachaçaria apoia desde as Caiporas de Pesqueira até os Papangus de Bezerros, valorizando a diversidade da folia. Além de ser símbolo de animação, a marca fortalece a economia carnavalesca, gerando renda e oportunidades para músicos, ambulantes e profissionais do entretenimento. Mais do que patrocinadora, a PITÚ é parte essencial da festa que movimenta multidões.



No percurso do trio elétrico a Pituoca (mini frevioca), os homens-latae a figura ilustre do garçom da PITÚ. - Acervo do Galo da Madrugada

Contêineres em alta



Em janeiro de 2025, Suape movimentou 52.785 TEUs, registrando alta de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O recorte confirma a escalada de crescimento deste tipo de carga no 6º porto público mais movimentado do país, que encerrou 2024 com 646.804 TEUs, volume recorde nos 46 anos de história do porto. A operação de contêineres acontece no Tecon Suape, que ocupa os cais 2 e 3.



Suape Movimentação de contêiners - Divulgação

PIX Open Finance



A partir de hoje (28) o Pix passa a ser obrigatório para bancos e instituições financeiras que estão no âmbito do Open Finance. Mas o Pix automático só entra em vigor em 16 de junho. Em abril, o Banco Central abre uma janela interna para que as organizações estejam aptas a fornecer a oferta e comecem a homologar a experiência que será oferecida aos clientes finais. De acordo com o BACEN, os brasileiros movimentaram R$26,45 trilhões em transferências feitas via Pix ao longo de 2024, um aumento de 54% em relação ao que foi movimentado no ano anterior, um valor de R$17 trilhões.



Cimento certificado



Ficou pronta a nova avaliação da qualidade do cimento portland comercializado em todo o território nacional patrocinada pela Associação Brasileira de Cimento Portland de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A ABCP é a Entidade Gestora Técnica do PBQP-H para os produtos: cimento portland, blocos vazados de concreto e peças de concreto para pavimentação.



Em 2024, foram analisados todos os tipos do produto junto aos fabricantes participantes, que totalizam mais de 98% da produção brasileira e envolveu 148 empresas qualificadas, representando um total de 467 produtos avaliados. Em 2024, para avaliação da qualificação, foram realizados mais de 3.700 ensaios e 81 auditorias técnicas nos produtores.



Eteno da Braken



A petroquímica global Braskem comunicou o início de operação do projeto em parceria com a Petrobras, para aumentar a capacidade de produção da sua central petroquímica, no Rio de Janeiro, em 220 mil toneladas/ano de eteno além dos volumes equivalentes de polietileno num investimento de aproximadamente R$ 233 milhões para a contratação de estudos de engenharia conceitual e básica.



A Braskem firmará contrato com a Petrobras para o fornecimento de etano de longo prazo, em função da maior disponibilidade do gás natural no Brasil e buscará os recursos previstos no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (“REIQ Investimentos”), o qual prevê o crédito presumido de 1,5% de PIS/COFINS para execução de investimentos na ampliação de capacidade instalada da indústria química brasileira.



Trilhatec 2025



Até o dia 7 de março, estão abertas as inscrições para novas turmas do programa Florescendo Talentos, do CESAR em parceria com o Governo de Pernambuco com o objetivo de preparar estudantes do ensino médio público estadual para funções que demandam no Trilhatec e que tem ênfase em desenvolvimento de sistemas web.

No edital 2025.1, serão disponibilizadas 6.720 vagas para estudantes do ensino médio público, distribuídas em mais de 110 escolas. No primeiro ciclo de formações em 2024, mais de 4.400 certificações. Os interessados devem se inscrever pelo link https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel/.