Gleisi chega para cuidar das emendas que Lula precisa pagar para reeleição de 2026

Ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann tem vantagem sobre Alexandre Padilha de ser de absoluta confiança do presidente Lula e cumprir acordos firmados.

Ainda é difícil avaliar o que o presidente Lula pode ganhar com a escolha da presidente do PT, Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais. Especialmente no mercado financeiro, embora na sexta-feira (28), a B3 tenha fechado em baixa. Certamente mais assustada com o incrível bate-boca transmitido diretamente do Salão Oval da Casa Branca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Mas, com certeza, a opção do presidente brasileiro foi no sentido de ampliar a presença do PT dentro do seu governo, como se não fosse tão grande.



Mas é importante observar não o currículo da deputada - fiel escudeira do presente especialmente nos dias de cárcere - o seu comportamento sempre radical no comando da agremiação partidária, mas do que vai cuidar no seu novo cargo e dentro da nova realidade orçamentária entre Congresso e Executivo.



Cargos e nomeações



Dito de outra forma: a ministra Gleisi, no novo cargo, não vai cuidar apenas de cargos e nomeações para correligionários e aliados. Vai tratar, essencialmente, de emendas. Porque depois do advento do Orçamento Secreto, nenhum deputado cruza a avenida entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto para conversar sobre política ou pedir apenas a nomeação de um apadrinhado. Vai tratar de dinheiro.



Esse é o novo papel que a Secretaria de Relações Institucionais. A ex-presidente do PT terá que meter a mão na massa para conversar e liberar verbas numa situação que é completamente diferente da que a SRI exerceu no passado onde o Diário Oficial resolvia quase tudo. E exatamente por cuidar disso é que os deputados ficaram muito incomodados.



Modelo Padilha



Explica-se: Alexandre Padilha entendeu os novos tempos. Ele poderia não atender a todos os pleitos dos partidos, mas conversava. E a própria personalidade de Padilha (não existe na internet uma foto de Padilha com raiva) ajudava nessas conversas.

Por isso é que a pergunta que surge a partir da próxima segunda-feira (10) é como a ministra vai se comportar diante do que hoje já está acontecendo no outro endereço da mesma Praça dos Três Poderes: a sede do STF.



Decisão do ministro Flávio Dino considera necessidade prestação de contas e transparência - Divulgação

Governo Dino



Explicasse: Na última sexta-feira, o ministro Flávio Dino do STF revelou que uma das razões para o Congresso aceitar as novas regras para a liberação de emendas foi a revelação aos presidentes das duas casas da existência de mais de 80 inquéritos policiais com pessoas com prerrogativa de foro envolvidas. Ou seja: sabe agora que os ministros têm sobre suas mesas processos relacionados a desvios de recursos de emendas que ainda não se sabe o total de valores, mas que incluem os nomes de parlamentares.



Para se ter uma ideia do que isso está ocorrendo, dezenas de cidades de vários estados já estão sem poder receber recursos porque as suas prestações de contas não estão de acordo com as regras do TCU.



Prestação de contas



São recursos que os prefeitos receberam desde de 2020 e gastaram sem muita transparência. E esse quadro pode fazer com que dezenas de municípios sequer possam receber os recursos em negociação no STF porque em exercícios anteriores eles não prestaram contas.



Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), em 2024, mostra que foram empenhados R$469 milhões em 664 emendas sem rastreamento em todo o País. Quer dizer que os recursos foram liberados sem a existência de planos de trabalho, que deveriam ser entregues até 31 de dezembro.



Muitos bilhões



Para 2025, o Congresso Nacional contará com R$24,7 bilhões em emendas individuais e R$14,3 bilhões para as de bancadas. Assim, cada deputado terá R$37,3 milhões para emendas individuais e cada senador, R$68,5 milhões. Cada bancada estadual terá R$528,9 milhões. E tudo isso em algum momento passará na mesa de Gleisi Hoffmann.



Os três maiores beneficiados foram São Paulo, Bahia e Ceará graças a uma articulação de ministros desses estados junto aos seus deputados. No fundo toda a conversa da pasta que Gleisi Hoffmann vai tratar em dinheiro para deputado e aí se abre uma grande interrogação sobre como ela vai se comportar, especialmente com os deputados do Centrão.



Gleisi Hoffmann com Fernando Haddad. - Divulgação

Sabe articular



Claro que ela tem capacidade articular. Mas uma questão importante é o que Lula está disposto a entregar aos partidos aliados, especialmente do Centrão. Aliás, um dos motivos pelo qual Padilha não teve sucesso e acabou sendo substituído.



Resumindo: a questão é o que Gleisi Hoffmann vai entregar para obter votos necessários para seus projetos. E a sua escolha também indica que o presidente confia muito nela de modo que é possível que ela acerte que Lula vai cumprir.



E isso inclui uma questão central. Lula sabe dos desentendimentos de Gleisi com o ministro Fernando Haddad. Resta saber de que lado ele vai ficar quando o bicho pega entre os dois. Mas vai ver que ela se entende com Haddad e vai defendê-lo nas negociações no Congresso?

230712-fpso-bacalhau-plataforma-foto-equinor-divulgacao.jpg - Divulgação

Bacalhau no Pré-Sal

O pré-sal recebeu mais uma unidade como capacidade de produzir 220 mil barris por dia, que utiliza um projeto de casco novo desenvolvido para a construção do navio-plataforma. o FPSO Bacalhau um gigante com 370 metros de comprimento e 64 metros de largura entregue esta semana no porto de Santos pela estaleiro chinês Dalian Shipbuilding, parte da China State Shipbuilding Corporation (CSSC),



As grandes dimensões do FPSO Bacalhau também são traduzidas em sua relevância para a Equinor e para o Brasil. Estima-se que durante todo o ciclo de vida útil do projeto Bacalhau gere cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos.

Quando somados a Raia, outro projeto que conta com a Equinor como operadora, na Bacia de Campos, o número de empregos diretos e indiretos gerados chega a 100 mil.Bacalhau é operado pela Equinor (40%) em parceria com a ExxonMobil (40%), com a Petrogal Brasil* (20%) e a Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA - Companhia Governamental, Gestor do Contrato de Partilha.



O FPSO bacalhau possui uma estrutura de 364 metros de comprimento, 64 metros de largura e 33 metros de profundidade, além de um calado projetado de 22,65 metros e um deslocamento de mais de 460 mil toneladas. O contrato foi baseado em um acordo de compra e venda (SPA) para o FPSO, assinado entre a Equinor e a MODEC em janeiro de 2020.



Isso é Neymar Jr.



Um levantamento da empresa de tecnologia e inteligência de dados para negócios, marcas e creators, Timelens revelou que o anúncio feito pelo jogador Neymar Jr. acumulou 143,7 milhões de interações no Instagram tornando-se o 6º conteúdo mais curtido no mundo em 2025 e o segundo no Brasil.

O Santos, clube que está recebendo o jogador, foi impactado registrando 17,2 milhões de buscas, superando seu recorde anterior de dezembro de 2023, quando foi rebaixado. A procura por camisas do time cresceu 1.054%, gerando uma demanda tão alta que o site oficial ficou fora do ar e puxou as marcas parceiras, como o Mercado Livre e a Puma.



Aqui e lá



Em meio às mudanças de atitudes das empresas americanas nos Estados Unidos, o Ministério Público do Trabalho, por meio da Gerência Nacional de Empregabilidade LGBQIAPN+, intimou grandes empresas americanas, que atuam também em território brasileiro, para comprovar a continuidade de programas de equidade relacionados à diversidade de gênero e orientação sexual no Brasil. Entre as companhias intimadas estão a Meta, detentora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp; Google; McDonald 's; Amazon; e Uber.

A medida veio depois do noticiário nos Estados Unidos de que essas e outras empresas teriam extinguido iniciativas voltadas à inclusão e proteção de grupos LGBTQIAPN+.



Dako faz 80 anos



Dona da marca Dako que está completando 90 anos, a Atlas Eletrodomésticos S. A., tradicional indústria de linha branca também como a marca Atlas e líder na fabricação de fogões, cooktops, fornos e coifas no Brasil está lançando a campanha "Há 90 anos, é mais que bom, é Dako", um tributo à sua jornada e ao papel que desempenha nos lares brasileiros.



Sediada em Pato Branco (PR) , ela tem capacidade instalada de mais de três milhões de fogões/ano e está presente em 15 mil pontos de venda no mercado nacional, além de exportar para mais de 20 países. Apostando na inovação a empresa aposta em experiências práticas e modernas expandindo seu portfólio com dois novos modelos de air fryers.

Suplemnos alimentar - Divulgação

Suplementos falso



Lideranças da Brasnutri estiveram em Brasilia para discutir temas relacionados a regulamentacao e ao desenvolvimento do setor de suplementos alimentares no Brasil, em conversas no Senado e com o diretor da Anvisa, Daniel Meireles, e Secretaria Nacional do Consumidor. Foram discutidas estrategias de combate a falsificacao de suplementos alimentares no pais. O mercado de suplementos cresceu 25,5%, em 2023 e deve atingir R$8 bilhoes, em 2028, segundo dados da Euromonitor. Mas cresceu a adulteração e falsificação.



Tardes no Piano



O Plaza Shopping realiza o Tardes no Piano – especial de Carnaval, nos próximos dias 2, 3 e 4 de março, respectivamente, domingo, segunda e terça, das 17h30 às 19h30, na Praça do Piano, no piso L3, de forma gratuita. Quem passar por lá vai conferir o pianista residente Edson Santos e músicos convidados para tocar frevos de bloco e canções para o público durante o período carnavalesco. Tudo para incentivar e valorizar a música instrumental pernambucana.

Facção de internet



Não é só no Rio de Janeiro. A facção carioca Comando Vermelho (CV) avançou no controle do provedor de internet que os moradores devem utilizar. Em pelo menos quatro bairros de Fortaleza - Carlito Pamplona, Farias Brito, Pirambu e Sapiranga - que ficaram sem internet porque a facção que domina a região proibiu a entrada de funcionários das empresas para corrigir problemas técnicos ou realizar novas instalações elétricas.

A Polícia informa que está investigando, mas até agora sem sucesso no restabelecimento do serviço. O modelo é para que os moradores deixem as operadoras e contratem as empresas que o crime controla.

Antes da taxação



No meio do debate sobre a taxa do aço brasileiro pelos Estados Unidos, o novo relatório da Abimaq revela que a indústria brasileira de máquinas e equipamentos (M&E) iniciou o ano com sinais de recuperação registrando crescimento na receita líquida de vendas e no consumo aparente com alta de 19,5% na comparação com o mesmo período de 2024 e alcançando R$ 20,5 bilhões de receita líquida.

Mas dois dados chamam a atenção. As vendas registraram 22,3% em relação ao ano anterior, com US$818 milhões. E as importações que cresceram 19,3% no comparativo anual, atingindo US$2,7 bilhões com a China se consolidando como principal fornecedora de máquinas e equipamentos ao país já respondendo por 36% das máquinas importadas.