Governo anuncia importação sabendo que não vai impactar na taxa inflação, mas ajuda a mostrar que não está parado

Lembra daquela expressão de que às vezes é preciso tomar alguma atitude para mostrar uma ação que não vai sentir qualquer efeito, mas passa a ideia de que se faz alguma coisa?



Esse parece ser o objetivo do governo ao apresentar uma lista de eliminação de alíquota de modo a aumentar a concorrência e, por consequência, provocar uma redução na pressão dos preços.



Para começo de conversa é importante saber que é pouco provável que alguém se dê ao trabalho de por exemplo importar café, açúcar e milho salvo se for alguma coisa bem específica como café especiais da Colômbia ou algum tipo de milho especial para consumo específico já que não dá para imaginar que o mercado tem café comum mais barato que o nacional e que dá para comprar milho para ração.



Certo, zerar a atual alíquota de 9% do azeite pode dar um refresco nos preços. Mas o problema é que globalmente o preço do azeite de oliva dobrou de preço em um ano. Ou que alguma rede de supermercados possa trazer mais massas da Itália como já acontece.



Mas não dá para achar que o consumidor vai passar a consumir massas de grano duro com a eliminação de 14,4%. Ou que a oferta de biscoitos com menos 16,2% possa ser impactante. Até porque o Brasil exporta as marcas de biscoitos com marcas mundiais.



Mas é um gesto. Um sinal de que está fazendo alguma coisa. Mas é difícil entender por que não zerar as alíquotas sobre trigo que o Brasil regulariza e sobre o qual existe uma alíquota sobre o produto é de 9%.



O Brasil é um dos maiores importadores globais de trigo. Em 2024, o país importou 1,63 milhão de toneladas de trigo, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.



O que explica a declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin que disse que “Nós estamos num momento em que você reduzir o imposto de importação ajuda a reduzir o preço. Nós não vamos, não está substituindo, você está complementando”.



O vice-presidente também anunciou outras medidas, como estímulo e prioridade para a cesta básica no Plano Safra e fortalecimento dos estoques reguladores pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



Bom, desde 2020 que o Brasil não tem estoque regulador para nada. Ironicamente porque o Brasil se tornou um exportador de classe mundial e não precisava ter estoque já suas safras eram frequentes.

Mas o governo Lula entende que precisa fazer alguma coisa, embora o receituário lembre o tempo em que o Brasil importava milho. E que país importava alimentos.



Por exemplo, numa negociação do então presidente da Abras e do grupo Bompreço, João Carlos Paes Mendonça, defendeu e obteve do então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, autorização para importar cerveja porque havia faltado produto e não sua opinião o consumidor precisava de cerveja. O ministro autorizou.



Foi quando os brasileiros começaram a beber Budweiser e Quilmes iniciando uma preferência por cerveja de qualidade que hoje só faz crescer o mercado de cerveja de puro malte.