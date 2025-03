STN oficializa Capag B de Pernambuco e meta de Raquel Lyra para 2026 é estar na elite de estados com Capag A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria do Tesouro Nacional publicou na última sexta-feira (7) a nova edição do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais cuja informação mais importante é a lista da Capacidade de Pagamentos (Capag) que é uma espécie de rating, ou nota de crédito, que o Tesouro atribui a Estados e municípios de acordo com a saúde financeira de cada ente.



Essa avaliação é feita com base no exercício de 2023, portando o primeiro dos governadores eleitos em 2022, entre eles a governadora de Pernambuco Raquel Lyra que pode comemorar a conquista da classificação Capag B com a qual ela pode pleitear novos empréstimos com aval da União.



Novo Capag B



O fato novo na classificação de Pernambuco é a elevação para B+ pelo Tesouro Nacional foi obtida por meio da avaliação de três variáveis que representam a execução fiscal do Estado: poupança corrente (B), índice de liquidez (B) e o endividamento (onde Pernambuco se destacou.



O “mais" atribuído ao B é um adicional dado aos estados que perfazem, pelo menos, 95% de cumprimento dos requisitos da Excelência Contábil. Pernambuco foi um dos três estados que evoluiu positivamente, passando a integrar o grupo de 21 entes subnacionais com melhoria das contas.



Goiás de Caiado



O que chama atenção é que no grupo de cinco estados com a classificação de Capag C está Goiás, liderado pelo governador Ronaldo Caiado que depois de seis anos à frente do governo não conseguiu melhorar as contas do seu estado estando no grupo formado pelo Acre, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro todos com restrições de crédito devido a desorganização de suas contas.



Ronaldo Caiado também faz parte do grupo de estados onde a União pagou dívidas contratadas e não pagas. Segundo a STN União ao longo de 2024 foram os seguintes parcelas de empréstimos do Rio de Janeiro (R$ 5,15 bilhões) que representam 44,98% do total; Minas Gerais (R$ 3,73 bilhões, 32,59%), Rio Grande do Sul (R$ 1,52 bilhão, 13,31); Goiás (R$ 903,10 milhões, 7,88%). Ronaldo Caiado tem afirmado que sua gestão é uma das melhores do Brasil e deseja disputar a presidência da República em 2026.



Governadora Raquel Lyra no Palácio do Campo das Princesas empréstimo foi oficializado com a assinatura do contrato com a Compesa. - Miva Filho

Raquel comemora



A governadora Raquel Lyra comemora a classificação de Capag B lembrando que conseguiu reduzir gastos e reverter o déficit. Na verdade, ela já assumiu sabendo que o estado tinha sido rebaixado para Capac C depois de ter reorganizado as contas e virar Capag B em 2022, fato comemorado pelo governador Paulo Câmara que em apenas seis meses fez o estado voltar a ser Capag C.



Na análise fiscal das contas de 2022, a STN rebaixou a Capag de Pernambuco para a nota C, classificação que limitava as operações de crédito do Estado com garantias da União para operações em 2024. Ele usou a classificação B válida para o exercício de 2023 para contratar todo o limite autorizado pela STN de R$3,25 bilhões.



Meta de 2025



Desde então, a gestão da governadora Raquel Lyra priorizou uma série de medidas para recuperação das contas públicas, buscando fortalecer a saúde fiscal do Estado de modo que com base nos dados de 2025 a governadora pode pleitear novos empréstimos este ano. Pela regra, ela pode contratar este ano até R$2,2 bilhões em novos empréstimos cujos pedidos serão encaminhados este mês à Assembleia Legislativa.



Em 2025, a governadora Raquel Lyra tem uma meta mais ousada: juntar-se ao grupo de quatro estados que hoje ostentam a classificação de Capag A, formado pela Paraíba, Ceará e Sergipe na Região Nordeste e Roraima na Região Norte.



Entre os melhores



E aos estados de Estados Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina em que a nota final de Capag subiu de B para A/A+, uma melhora relacionada ao início de vigência de uma alteração na metodologia de análise da capacidade de pagamento, que passou a premiar saldos robustos de caixa para determinar a nota final do índice.



Para isso ela terá que fechar 2025 com nível máximo no indicador de poupança corrente e índice de liquidez uma vez que Pernambuco já é Capag no critério de endividamento que em 2024 ficou em 20,94% de um potencial de 200% da Receita Corrente Líquida Ajustada, segundo relatório do 2º quadrimestre apresentado na Assembleia Legislativa.

Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. - Divulgação

Renúncia tributária



Um estudo do economista Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos sobre a perda de arrecadação com a isenção do Imposto de Importação anunciado pelo governo na última quinta-feira(6) quando se eliminou a tributação sobre azeite, do óleo de girassol, do milho, da sardinha, de biscoitos, de massas alimentícias, do café, de carnes e de açúcar feito com base na média de importação deles entre 2021 a 2024 chegou ao valor de R$ 1,029 bilhão, onde o maior valor se refere ao azeite (R$ 301 milhões) seguido das carnes R$ 230 milhões e milho com R$ 196 milhões. O custo para os cofres públicos não é muito relevante, ao menos nesse momento. Resta saber qual seria a perda de ICMS dos estados já que em termos de impacto na inflação os produtos não chegam a 5% do IPCA.



País do café



Em tempo de eliminação da taxa de importação de café como fez o governo na última quinta-feira. O total do consumo interno dos Cafés do Brasil, no período de novembro de 2023 a outubro de 2024, atingiu o volume físico equivalente a 21,91 milhões de sacas de 60kg. Trata-se de um consumo per capita equivalente a 5,01 kg por habitante ao ano. É 40,4% do total efetivamente colhido nas cinco regiões geográficas brasileiras.



Lá vem o elétrico



O mercado brasileiro de veículos leves eletrificados foi de 12.988 emplacamentos em fevereiro, um aumento de 24% das vendas sobre fevereiro do ano passado (10.451). Sobre janeiro deste ano (12.556), o aumento foi de 3,4%. Nos dois primeiros meses de 2025, o mercado de eletrificados já acumula 25.544 veículos, A soma inclui soma dos veículos BEV, PHEV, HEV e HEV Flex, sem incluir os MHEV (Mild Hybrid ou micro-híbridos).



Empresas sentem falta de engenheiros disponíveis no Brasil. - Divulgação

Falta engenheiros



O Brasil com a escassez de engenheiros. Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontaram um déficit de 75 mil engenheiros no país no ano de 2023. A falta de engenheiros tem se refletido também nos processos seletivos de estágios.



Isso decorre de problema que começa no ENEM uma diminuição de 23% no total de calouros nos cursos de Engenharias nos últimos dez anos, indo de 469,4 mil ingressantes em graduações da área no ano de 2024 para 358,4 mil em 2023, conforme dados do Ministério da Educação.



Negócios do Carnaval



Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontam um crescimento de 13% nas vendas realizadas pelo comércio entre o sábado de carnaval e Quarta-Feira de Cinzas (01 a 05/03/2025), na comparação com 2024. Os números consideram as vendas realizadas via adquirência (Débito e Crédito) e Pix QR Code, realizadas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ), tanto no e-commerce quanto presencialmente via maquininhas da Rede. E



Entre os setores que mais se beneficiaram com a alta puxada pelo Carnaval se destacam alimentos e bebidas, com crescimento de 17,3% no intervalo, bares e restaurantes, com aumento de 16,7%, combustível, com alta de 15,6%, e hoteis, com máxima de 14,7%.



Recompra de ações



Banco operador do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), o BNB anunciou a realização do 2º Leilão de oferta de compra das cotas escriturais do fundo no próximo dia 21 de março, das 14h às 15h, na B3 S/A quando envolverá a recompra de 1,1 bilhão de cotas, representando 80% do total emitido pelo Finor, ao preço de R$ 1,06 por lote de mil cotas. O pagamento será à vista, em moeda corrente do País via Corretora de Títulos e Valores Mobiliários credenciada na B3 S/A



Hora de Verão B3



Devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos neste domingo (9) e do horário de verão na Alemanha e na Inglaterra em 30 de março de 2025, os horários de negociação dos mercados brasileiros da B3, bolsa de valores do Brasil serão alterados em grandes horários distintos.



A partir de segunda-feira (10), a nova grade horária será implementada para o mercado de derivativos – com destaque para alterações nos horários de negociação de algumas commodities e de apuração de preços de ajuste, e para o mercado de ações, em que o mercado à vista passará a ocorrer até as 17h. O after market será entre 17h30 e 18h, com horário de abertura permanecendo às 10h.



Novos galpões da CP Log em construção na Paraíba. - Divulgação

Galpões logísticos



A Log CP, uma das maiores construtoras e administradoras de galpões logísticos do país, está chegando ao Ceará e a Paraíba. Programa entregar mais de 100 mil m2 de área bruta locável (ABL) nos dois estados, com investimento estimado em R$200 milhões.



O LOG Fortaleza III, que já conta com mais de 40 mil m2 de área bruta locável disponíveis, entregará mais 70 mil m2 de ABL. Já na Paraíba, o LOG João Pessoa contará com mais de 41,7 mil m2 de ABL. As duas obras têm perspectiva de conclusão para o segundo semestre de 2025.



Projeto FaunaMar vai reforçar as ações de conservação da biodiversidade marinha e costeira no Piauí e no Ceará - Divulgação

Petrobras no NE



A Petrobras começou o ano com novos 10 projetos ambientais apoiados por meio do Programa Petrobras Socioambiental com iniciativas que representam um investimento voluntário de cerca de R$47 milhões de reais a serem executados até 2028.



No Nordeste o projeto FaunaMar vai reforçar as ações de conservação da biodiversidade marinha e costeira no Piauí e no Ceará, estados onde a Petrobras também conta com a parceria do Projeto Aves Migratórias há seis anos.



Floresta de Alimento



Também no Ceará e no Rio Grande do Norte, o projeto Florestas de Alimentos contará com 600 participantes diretos, capacitando comunidades rurais para o trabalho em gestão de agroecossistemas para conservar mananciais hídricos e proteger a biodiversidade.



No Maranhão, o projeto Na Rota do Tamanduaí tem a meta de aumentar a conservação no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a área de Proteção Ambiental Foz do rio Preguiças, em Barreirinhas.



Povos das Águas



Em Sergipe, mais de 800 pessoas serão beneficiadas com as atividades do projeto Povos das Águas: produzindo vida e preservando o mar. A iniciativa vai atuar especialmente em áreas degradadas de mangue, promovendo reflorestamento e educação ambiental.