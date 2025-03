EFN 2025: credenciamento já está disponível para evento de 20 a 22 de março

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investidores que buscam negócios com segurança e bom rendimento já têm uma oportunidade para tirar os planos do papel: a Expo Franquias Nordeste (EFN 2025) de 20 a 22 de março no RioMar Recife. A sexta edição do evento conecta mais uma vez investidores a franquias de sucesso.

O credenciamento já está disponível pode ser feito neste link https://expofranquiasne.com.br. Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

EFN 2025

Das 14h às 21h do dia 20 ao dia 22 de março no RioMar Recife, a Expo Franquias Nordeste (EFN) reunirá principais marcas de franquias, proporcionando a conexão com quem deseja abrir um novo negócio, diversificar sua atuação ou buscar alternativas de investimento. O evento tem apoio do Sebrae/PE.

O credenciamento custa R$ 20 e dá acesso a diversos expositores, além de capacitações e workshops para aprimorar o conhecimento sobre o setor. Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

“O mercado está aquecido e o franchising é um investimento seguro, especialmente para quem quer abrir um novo negócio ou diversificar suas opções de investimentos. Estamos trazendo para a feira uma diversificação de oportunidades para todos os perfis de investidores”, destaca a diretoria da Insight Feiras & Negócios, organizadora da EFN.

Em 2024, o setor de franquias superou as expectativas, com um crescimento de 13,5%, atingindo R$ 273 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). A entidade projeta um crescimento de 8% a 10% no faturamento do setor em 2025, além da expansão de cerca de 2% nos indicadores de operações, redes e empregos diretos.