Silveira diz que Brasil precisa enfrentar desafio de segurança energética como base da alimentar

Ministro Alexandre Silveria defende uso de todas as matrizes de energia disponíveis com maior agilidade das licenças ambientais para novos projetos

A empresários pernambucanos, reunidos na sede do Observatório da Indústria que está dentro do Sistema Fiepe, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira disse que o Brasil precisa entender que o seu projeto de segurança alimentar está diretamente conectado ao de segurança energética e que para consegui-lo precisa ter presente que precisa aproveitar todo o potencial de sua matriz energética sem radicalizar o debate.



Silveira conheceu o grupo de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento voltado para inovação que o SENAI-Pernambuco lidera, denominado de TECHUB e que atua num conjunto de seis trilhas de pesquisa entre elas, Armazenamento de Energia (BESS) e Hidrogênio Verde onde estão sendo investidos R$ 100 milhões com promessa de mais R$ 200 milhões envolvendo mais de 50 empresas e falou sobre a série de custos que ao longo dos anos foram sendo agregados à conta do consumidor que levaram a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) ao valor de R$ 39 bilhões.



Lógica do Pré-Sal



Ele defendeu que o Brasil adote a mesma lógica do petróleo para a exploração de urânio de modo a que a União seja remunerada como Petróleo Pré-Sal S.A. (PPSA) e revelou que o Brasil gasta, por ano, R$400 milhões com a compra de pastilhas importadas já que só consegue produzir 20% das necessidades de Angra I e II.



O ministro disse que hoje, ao menos, R$18 bilhões das despesas da CDE já não têm qualquer relação com incentivos às novas fontes ou pesquisa se transformando em simples transferências de benefícios a alguns poucos atores.



Matriz energética



Silveira lembrou que o mesmo país que é reconhecido como líder na diversidade de matriz energética com 85% de sua geração de fontes renováveis é o mesmo que resiste a enfrentar a busca de mais geração de energia como os projetos de hidrelétrica assim como a exploração de novas reservas.



O ministro revelou que o governo está analisando a questão da falta de potência na distribuição de energia especialmente para as necessidades do agronegócio, informando que ainda hoje 75% da energia fornecida no campo é monofásica e apenas 25% trifásica.



Todas as formas



Isso tem a ver com a segurança alimentar,disse o ministro. Nenhum país, por mais rico que seja, obteve segurança alimentar sem antes ter consolidado a segurança energética. "Isso nos obriga a ter segurança na geração e distribuição de energia usando todas as formas sem ideologizar a questão das autorizações, disse Silveira esclarecendo que seu ministério tem procurado dialogar com os órgãos ambientais pedindo mais celeridade", disse.



Segundo o ministro, o Brasil está sendo chamado a ser um fornecedor de classe mundial para novos projetos que demandam grandes blocos de energia e terá que responder com disponibilidade de energia firme que vai precisar de novas linhas de transmissão. São Projetos Data Centers, Inteligência Artificial e Produção Hidrogênio Verdes. "Tudo isso vai exigir celeridade na análise das licenças de construção", disse Silveira.



Fertilizantes



O ministro disse que o Brasil tem que iniciar novos projetos de produção de fertilizantes que, por sua vez, dependem de autorizações de lavras. “Nós nos acostumamos a festejar nossas grandes safras agrícolas, sem colocar em evidência que 92% dos nitrogenados que usamos no campo são importados. Isso parte de um princípio que nunca teremos problemas com países fornecedores. Mas a partir da nova realidade política global podemos não considerar isso?" perguntou o ministro.



Ele disse que o governo voltou a conversar com grandes empresas nacionais e internacionais para analisar a questão da produção de fertilizantes.



Na Opep+ e EIA



O ministro justificou a entrada no Brasil na Opep+ e na Agência Internacional de Energia como uma forma de estar se apropriando do conhecimento disponível das duas organizações e esclareceu que pelas normas legais do Brasil, o país não pode ser sócio da OPEC a despeito de ter se tornando um player na produção de petróleo.



Alexandre Silveira terminou sua visita à Fiepe falando sobre a demanda por novas linhas de transmissão que produtores de energia solar e eólica vem pedindo e disse que a maior parte dessa demanda será atendida, como a implantação das linhas incluídas nos dois últimos leilões realizados ano passado.



Dois Leilões



No dia 27 de setembro a Aneel realizou o Leilão de Transmissão nº 2/2024 cujo Lote 1, vencido pelo Consórcio Engie Brasil Transmissão para construção de novas linhas de transmissão com de extensão de 780 quilômetros (km) localizadas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.



No mesmo dia o Lote 2 - também vendido pela Engie - atenderá os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.



Novas demandas



Em 2023 também houve um leilão onde foram arrematadas as concessões de 4.471 km em linhas de transmissão para construção, manutenção e operação, sendo 3.007 km de novos linhões.



Além da ampliação para 9.840 MW (megawatts) na capacidade de conversão em subestações. Esses empreendimentos foram divididos em três lotes que compreendem áreas em São Paulo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Tocantins vendidos pela State Grid Brazil Holding S. A, Consórcio Olympus XVI e Celeo Redes S. A.

Alexandre Silveira disse que o MME vai analisar novas demandas à medida que os projetos sejam apresentados e referendados pelos interessados.

Temape será parceira da Ferreovia Transnordestina no Piauí. - Divulgação

Primeiro parceiro



A Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) tem o seu primeiro parceiro. Ela assinou com a empresa Terminais Marítimos de Pernambuco (Temape) um acordo que viabiliza a implantação de um terminal de graneis líquidos dedicado a combustíveis em Teresina (PI).Foi a primeira vez que a ANTT deliberou sobre um contrato nesse modelo, previsto na Lei 14.273/2021 e no Decreto 11.245/2022. O mecanismo permite que concessionárias ferroviárias recebam investimentos privados para expansão e melhoria da sua infraestrutura.



A Temape é uma associação das empresas Usina Ipojuca S/A, Central Olho D'água S/A, Petribú S/A, Trapiche S/A, Serra Grande S/A,Comvap Açúcar e Álcool Ltda, Energética Serranópolis Ltda e Agroindustrial Oeste Paulista Ltda. A estrutura terá 27.000 m 3 de tancagem e um ramal ferroviário com 15 novas plataformas de descarregamento de combustíveis, com capacidade de movimentação anual de 140 mil toneladas.



Quem isenta



Ao menos 15 estados (Pernambuco no meio) não fazem parte do convênio do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) que autoriza os estados a reduzir ou eliminar o ICMS da Cesta Básica. O convênio foi assinado apenas pelo Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe a conceder isenção do ICMS nas operações internas com produtos essenciais ao consumo popular, que compõem a cesta básica. Pelo convênio o estado pode escolher que produtos terão alíquota menor ou mesmo zero.

FPSO Guanabara operando no pré-Sal, - Divulgação

Pré-sal

A produção nacional de petróleo em janeiro (petróleo + gás natural) foi de 4,460 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). Em óleo, foram extraídos 3,449 milhões de barris por dia (bbl/d), aumento de 0,8% na comparação com janeiro de 2024. A produção de gás natural foi de 160,76 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) com aumento de 4,4% na comparação com janeiro de 2024. No pré-Sal, a produção total (petróleo + gás natural) foi de 3,471 milhões de boe/d e correspondeu a 77,9% da produção brasileira.



Apostas e Futebol



A regulamentação das apostas esportivas no Brasil efetivamente transformou o cenário dos patrocínios no futebol nacional. Em 2025, o Flamengo renovou seu contrato de patrocínio máster com a Pixbet, garantindo R$ 115 milhões anuais até 2027 um aumento de R$ 30 milhões em relação aos R$85 milhões recebidos até o ano passado

O Palmeiras assinou com o Sportingbet, assegurando sua posição entre os maiores patrocínios do país. O Corinthians o firmou um contrato de R$103 milhões anuais com a plataforma Esportes da Sorte, válido portrês temporadas.

Brasil limpinho



O Brasil manteve a 4ª colocação no ranking global, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O país tem um consumo per capita de saneantes que equivale a 4% da média mundial e tem mostrado alto potencial de expansão. A previsão é que o consumo cresça 35% até 2027, atingindo US$9,3 bilhões.



Mulheres lideram aplicações nos papéis do Tesouro Direto. - Divulgação

Tesouro mulher



As mulheres preferem o Tesouro Direto. Um estudo da B3, mostra que o papel preferido deste público são os papeis que acompanham a Selic com 45,7% do estoque relativo ao universo feminino. Em segundo lugar, elas preferem os títulos IPCA+, com fatia de 32,4%. Elas aplicaram R$47,3 bilhões correspondentes a aplicações de mulheres (31,2%), cujo saldo médio é de aproximadamente R$45 mil. São Paulo lidera com 39% do total, seguido pelo Rio (11%), Minas Gerais (10%) e Espírito Santo (2%).



Crescimento



A Neoenergia Pernambuco encerrou o ano de 2024 com mais 126 mil novas unidades consumidoras em todo o Estado. Com isso, a distribuidora ultrapassou a marca de 4,1 milhões de clientes, registrando um crescimento de 1,8% em relação a 2023.



Varejo mundial



A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) inicia as comemorações dos 65 anos nesta sexta-feira(14) no auditório do Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem. O encontro contou com parceria da Apesce, Aloshop, Sindilojas PE, FCDL PE e Smartshop. Vai apresentar o seminário Pós NRF 2025 e as novidades trazidas do NRF Big Show 2025.

Desde ontem (10 ), a Azul retomou os voos regulares entre Patos, no interior da Paraíba, e o Recife, em Pernambuco. - Divulgação



Recife Patos



Desde ontem (10 a Azul retomou os voos regulares entre Patos, no interior da Paraíba, e o Recife, em Pernambuco. As operações serão realizadas em aeronaves modelo Cessna Grand Caravan com capacidade para nove assentos. Serão quatro frequências semanais, ida e volta, sempre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, em diferentes horários.



Capacitação

A Jala University oferece o curso gratuito “Primeiros Passos da Programação, com ênfase na linguagem Python”, uma das mais demandadas no mercado. A capacitação será nesta quinta-feira (13), em formato online e ao vivo, das 18h30 às 21h30, ministrada por especialistas da instituição norte-americana. Inscrições: jala.university/pt/curso-gratuito-de-programacao.