Governo avalia que aumento da capacidade de seus investimentos turbinou economia em 2024 estimulando setor privado a apostar no estado

Na reunião da manhã de ontem por ocasião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, o prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino revelou que apenas como anúncio das obras do Lote 2 do Arco Metropolitano, começou a receber pedidos de informações sobre terrenos, infraestrutura disponível e disponibilidade de trabalhadores residentes num movimento que não existia até a obra ter seu edital publicado.



Espremido entre Cabo, Jaboatão e São Lourenço da Mara. Moreno é quase uma passagem na BR-232, a despeito do micro clima agradável. Mas, de fato, não está na lista dos municípios da RMR como maior visibilidade para atrair investimentos. O Arco Metropolitano, porém, pode colocá-lo numa nova rota de investimentos. O Arco deverá ter investimentos de R$800 milhões em dois anos bancados pelo governo do Estado.



Estado investidor



O secretário de Planejamento de Pernambuco, Fabrício Marques, toma a declaração do prefeito Edmilson Cupertino como um exemplo da capacidade de o estado influenciar no crescimento do PIB quando entra como ator de contratação de investimentos em infraestrutura.



Em 2024, segundo estima, o Governo de Pernambuco investiu R$3 bilhões (dobrando o número de R$1,5 bilhão, em 2023). Essa presença na contratação de serviços foi acompanhada pelos municípios que também investiram R$1 bilhão fazendo o estado performar com um crescimento da economia em 4,7%, contra 3,8% da economia nacional.



O que é índice



O Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (BC calcula a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) e apontou que o Estado ficou à frente de São Paulo, Goiás e da Bahia no levantamento que traz dados de outros nove estados (Santa Catarina, Pará, Ceará Amazonas, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro).



Marques acredita que em 2025 o estado deve repetir a performance e vai crescer mais que o Brasil embora - assim como esperado nacionalmente - menos que 2024. Pernambuco experimentou pelo IBC-Br a maior taxa de crescimento em 15 anos, comemorado pela governadora destacando a volta da capacidade do governo em investir com recursos em caixa, o que lhe permite obter preços melhores para pagar as faturas no dia.



Setor privado



O secretário de Planejamento avalia o poder de investimento do entre governo do estado como um indutor de investimento privado embora sua equipe ainda não tenha concluído um levantamento do quanto setor privado alocou em 2024 provocado pela melhoria das condições de mercado e da melhoria do ambiente de negócios que o governo implantou.



Mas ele destaca o setor agropecuário que cresceu 11,3% segundo o IBC-Br agregando ao número dados sobre a performance do setor na área de proteína animal até setembro quando houve um crescimento da quantidade de animais abatidos, segundo o tipo de rebanho (cabeças) de 8.7% seguido do de frango que em 12 meses chegou a quase 50 milhões de animais e cresceu 9,3%. Na próxima semana o Condepe Fidem deve divulgar os números do quarto trimestre completando 2024 que segundo Marques vão consolidar a tendência.



Proteína animal



O setor de proteína animal em Pernambuco já consegue também ter números de suíno e processamento de peixe completado pela avicultura, postura que no período analisado cresceu 29,0% na produção de ovos. O número também foi impactado pelo setor de produção de leite que cresceu 3,3% no acumulado do ano até setembro de 2024 sobre 2023 com a aquisição de leite cru atingindo 220,9 milhões de litros.



O complexo de proteína animal (bovino, frango, peixe, suíno, ovos e leite) lembra o secretário que faz de Pernambuco o único estado do Nordeste a ter indústrias de toda cadeia, o que virou um diferencial para atração de investimentos de empresas que compõem o setor.



Mais infraestrutura



O dado é interessante. Mas todo esse número de empresas só reforça a necessidade de o estado ter estrada de melhor qualidade, mão de obra qualificada, sistema de incentivos fiscais eficiente e um política de atração eficiente que potencialize o investimento privado.



O secretário reconhece, mas cita o caso da Indústria de transformação que teve crescimento acima de 3,85% no último quadrimestre de 2024 puxados pela fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (17,3%) e fabricação de veículos automotores (Jeep) com crescimento médio no quadrimestre de 7,9%.



Bons serviços



Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE também foram positivos e indicam que o setor cresceu 4,4% no acumulado do ano até dezembro de, refletindo a expansão de atividades como transportes, turismo, saúde, educação, entre outras. O que, na verdade, apenas mostram que setores como transporte e armazenagem beneficiaram da recuperação econômica nacional garantindo maior circulação de mercadorias e otimizando a logística regional.



Os números são bons, mas Pernambuco ainda lidera as estatísticas de desemprego a nível nacional sendo 10.8% quando a média nacional foi de 6,6%. O governo do estado pode dizer que a taxa de desemprego em Pernambuco foi de 10,8% em 2024, menor média anual dos últimos dez anos. Certo, mas ainda é a maior do Brasil e isso é um enorme desafio a despeito de vir liderando o número de contratações.



Captar mais



Mas quando o estado crava, como afirma o IBC-Br, um crescimento de 4,7%, qualquer governador tem que se pegar para comemorar. E mais ainda quando o governo do estado tem bala na agulha para tomar atitudes com o lançamento do edital do arco metropolitano onde começa pagando o primeiro trecho de um dos lotes sacando R$800 milhões do seu caixa.



O desafio é como espalhar essa atuação para todo o estado no maior número de áreas possíveis. E esse talvez seja o caso da governadora Raquel Lyra em 2025 e 2026.

Preço do Carbono



Ficou pronto um estudo da Embrapa Territorial (SP) embasado em trabalhos científicos de diversos países que estimou o preço das emissões de carbono na agropecuária brasileira foi estimado em 11,54 dólares por tonelada de gás carbônico equivalente (US$11,54/tCO2e).

O trabalho foi publicado na Revista de Economia e Sociologia Rural, editada pela Sober

A pesquisa considerou diferentes metodologias para a precificação, incluindo custo marginal de abatimento, modelos de avaliação integrada e preço sombra. Foram selecionados 32 estudos, abarcando o período entre 2004 e 2024. O maior número de trabalhos tem origem na China, Austrália e Reino Unido. O trabalho atualizou os valores monetários referentes a diferentes períodos para o equivalente no ano de 2024.



CBios de R$ 1 milhão



Pelo quarto ano consecutivo a usina da Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf) em Timbaúba distribuiu com seus fornecedores de cana os valores captados através dos Créditos de Descarbonização (CBios) provenientes da produção de etanol na safra. Mais de R$500 mil já foram repartidos com os canavieiros e mais um R$1 milhão em crédito correspondente deverá ser pago na próxima safra. A Coaf foi a primeira usina no Brasil a distribuir os seus CBios, antes mesmo da nova lei 15.082/24, que incluiu os produtores de cana no sistema do referido crédito definido pelo RenovaBio.



Petrolina Azul



A Azul informa que a partir de 1º de abril de 2025 irá retomar a segunda operação diária entre Recife e Petrolina, no interior de Pernambuco, depois de uma breve interrupção do serviço. A operação decola às 8h da manhã da capital pernambucana e chega ao destino às 9h50. No sentido contrário, sai do Aeroporto de Petrolina às 10h20 e pousa às 12h10 no Aeroporto Internacional Guararapes.



Cibersegurança



Estão abertas até esta quarta-feira(12) as inscrições para a terceira edição do projeto Mulheres em Ciber que oferece capacitação gratuita para interessadas em ingressar ou crescer na área de cibersegurança. Com aulas teóricas e práticas ministradas por especialistas, o treinamento ocorreu de 24 a 28 de março, no Porto Digital, no Recife. No site www.conteudo.bidweb.com.br/mulheres.



ExpoRenováveis



Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), no Cais do Sertão, será realizada a ExpoRenováveis 2025. Organizado pela Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis), evento com 20 expositores e programação que une palestras, congresso multidisciplinar, rodada de negócios e inovações tecnológicas. Na edição, a novidade é o Salão de Mobilidade Elétrica, que terá veículos disponibilizados pela BYD Parvi para exposição e até a realização de test drive.



O co-fundador e diretor presidente do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI), Guilherme Cardim, apresenta nesta quarta-feira (12) um painel sobre projetos de hidrogênio verde em Pernambuco e no Nordeste. Na ocasião, ele abordará as iniciativas estratégicas que promovem a inovação e a descarbonização na matriz energética.



Rodovias da Rota



O fluxo de veículos nas rodovias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC), ambas administradas pelo Grupo Monte Rodovias totalizou 370 mil veículos, um crescimento de 18% em relação a 2024 impulsionadas pela alta demanda de turistas e foliões que se deslocaram para o litoral sul de Pernambuco. Entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março, a Rota do Atlântico recebeu 257 mil veículos.



Boa Vista no foco



A Construtora Baptista Leal lança, nesta quinta-feira (13), o seu novo empreendimento no centro do Recife, o Like Clube Boa Vista, que será erguido na esquina da Rua Gervásio Pires com a Rua do Príncipe. Na ocasião, também foi lançado o segundo módulo do Start Recife, que fica na Guabiraba e também o pre-lancamento do Costa Dourada II, no Cabo de Santo Agostinho.



Agenda Estratégica



Na próxima quarta-feira (19) acontece o lançamento da Agenda Estratégica de Desenvolvimento da Mata Sul. Será no Sesc Guadalupe, em Sirinhaém. O documento foi construído dentro do Programa LIDER, que qualifica lideranças locais para a identificação de potencialidades e atuação integrada com foco no progresso da região. Além da indústria, do comércio e dos serviços, o agronegócio e o turismo foram definidos como eixos estratégicos para o desenvolvimento regional.



Iquine Haus Decor



Para a terceira edição da Haus Decor Show, a Tintas Iquine aposta na conexão entre cor, arte e arquitetura com o intuito de promover um diálogo sobre como a cor pode ser um instrumento de inspiração nas artes visuais para arquitetos e designers. Além da experiência visual, a Iquine promove hoje e amanhã na feira talks abordando temas com especialistas sobre o impacto da cor nos espaços e sua influência na criatividade e no bem-estar.



Vivix Haus Decor



A Vivix Vidros Planos, referência na produção de vidros planos, também está na Haus Decor Show com um estande projetado pelo arquiteto pernambucano Jaime Portugal, embaixador da marca. O espaço destaca a versatilidade dos vidros e espelhos VIVIX, oferecendo uma experiência imersiva aos visitantes deixando uma sensação de permeabilidade visual, proporcionada pelo vidro, que é o grande protagonista.



Marcos Troyjo



No próximo dia 10 de abril, no auditório da Casa da Indústria, o FIEPE Internacional iniciativa promovida pelo Conselho Temático de Comércio Exterior da entidade, por meio do seu Centro Internacional de Negócios traz o economista Marcos Troyjo, ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada pelos países do BRICS para uma conversa com empresários pernambucanos. Inscrições gratuitas no fiepe.org.br.



Raquel no Cabo

O prefeito do Cabo não foi à reunião do Conselho Metropolitano na manhã de ontem. Mas a governadora Raquel Lyra esteve na cidade no final da tarde para inaugurar novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Metropolitano Sul – Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.