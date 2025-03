Instituto Ponte organiza evento no Recife para marcar sua chegada a Pernambuco para apoiar jovens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro no Recife Expocenter e ONG vai apresentar histórias de transformação dos estudantes e com líderes empresariais pernambucanos.

O Recife Expo Center sediará nesta sábado (15) o primeiro evento do Instituto Ponte na capital pernambucana. O encontro reunirá empresários, líderes locais e alunos atendidos pela organização. A meta é apresentar o impacto do trabalho da instituição e mobilizar novos parceiros para ampliar o alcance da entidade. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

A presidente da ONG, Bartira Almeida, estará presente para compartilhar os dados que evidenciam as transformações promovidas pela instituição, que já beneficiou centenas de jovens de escolas públicas de todo o Brasil.

Empresários do Nordeste, que já apoiam a iniciativa, também marcarão presença, além de outros líderes do setor produtivo, que terão a oportunidade de conhecer os resultados do Instituto de forma mais aprofundada.

Alunos do programa compartilharão suas histórias, ilustrando como a educação de qualidade e o suporte oferecido pela organização têm impactado positivamente suas vidas.

Os empresários Niege Chaves, Andrea Chaves, Henrique Guerra e Romero Maranhão Filho, que já são parceiros do Instituto, atuarão como co-anfitriões do evento, convidando outros líderes empresariais da região para conhecer e fortalecer a iniciativa.

Rafael Furlanetti, sócio-diretor Institucional da XP Investimentos, será o convidado especial, reforçando a importância do setor privado na promoção da ascensão social por meio da educação.

O evento também celebrará os 10 anos do Instituto Ponte, com sede no Espírito Santo, e marcará o início da sua expansão na região Nordeste. A fundadora e presidente da ONG, Bartira Almeida, destaca que esta será uma oportunidade para empresários locais que desejam se engajar em projetos educacionais com impacto real e duradouro.

Empresas e instituições interessadas em conhecer e apoiar a causa serão bem-vindas e terão a chance de compreender de perto como podem colaborar para fortalecer o futuro do país, investindo na formação de um capital humano qualificado.

O Instituto Ponte é uma ONG capixaba cujo propósito é promover a ascensão social em uma geração, garantindo que jovens talentosos de escolas públicas possam ter acesso a ensino de excelência, suporte socioemocional e acompanhamento individualizado da sétima série do fundamental até a conclusão do ensino superior.

A meta da ONG é ampliar a presença no Nordeste, garantindo que 30% dos seus alunos sejam da região até 2029. Para isso, a entidade busca consolidar novas parcerias e fortalecer o envolvimento do empresariado local, garantindo que mais jovens tenham acesso às oportunidades necessárias para transformar suas vidas.

Processo seletivo 2025

Estudantes interessados em conhecer mais sobre o Instituto Ponte podem aproveitar que a instituição está com inscrições abertas até 30 de março para o processo seletivo 2025 do Programa Ponte para o Futuro. São 100 vagas disponíveis para jovens de escolas públicas que buscam superar barreiras sociais e alcançar um futuro promissor por meio de educação de excelência e suporte integral.

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas que estejam entre o 7º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio, cujas famílias tenham uma renda per capita de até 1,5 salário mínimo.

Os selecionados poderão ter acesso a bolsas de estudo em escolas particulares renomadas, transporte, alimentação, materiais didáticos, aulas de reforço, cursos de inglês e acompanhamento psicopedagógico e socioemocional até a conclusão do ensino superior.

Serviço:



Data: 15 de março de 2025, das 9h às 11h30

Local: Recife Expo Center | Ingressos gratuitos, mediante inscrição:

https://www.sympla.com.br/instituto-ponte-no-nordeste__2742193?token=35d1c1bcb7c296cdc74804fd49cc54d0