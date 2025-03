EFN 2025 conecta investidores a franquias de sucesso com segurança e rentabilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem pensa em abrir um negócio próprio com segurança e suporte, as franquias podem ser o investimento perfeito. Em 2024, o setor superou as expectativas, com um crescimento de 13,5%, atingindo R$ 273 bilhões, segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Entre os segmentos com maior crescimento, destacam-se Entretenimento e Lazer, Saúde, Beleza e Bem-Estar. O da Alimentação continua a ser um dos grandes motores da economia. A ABF também projeta um crescimento de 8% a 10% no faturamento das franquias em 2025, e expansão de cerca de 2% nos indicadores de operações, redes e empregos diretos.

Os dados indicam que investir em franquias é uma estratégia eficaz para assegurar um retorno financeiro com baixo risco, uma vez que elas disponibilizam um modelo de negócios comprovado e bem estruturado.

Pensando nas potencialidades do setor, a Expo Franquias Nordeste (EFN) conecta investidores a franquias de sucesso com segurança e rentabilidade de 20 a 22 de março no RioMar Recife. O evento tem o apoio do Sebrae/PE.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link https://expofranquiasne.com.br. Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

EFN 2025

A Expo Franquias Nordeste (EFN) reunirá, de 20 a 22 de março no RioMar Recife, as principais marcas de franquias, proporcionando uma excelente plataforma para quem deseja abrir um novo negócio, diversificar sua atuação ou buscar alternativas de investimento. Entre as marcas confirmadas no evento estão Chiquinho Sorvete, Não + Pelo, Mercadão dos Óculos, entre outras.

O credenciamento disponível no site, que custa R$ 20, permite que os visitantes acessem a diversos expositores, além de capacitações e workshops, como as oferecidas pelo Sebrae/PE, para aprimorar o conhecimento sobre o setor.

“O mercado está aquecido e o franchising é um investimento seguro, especialmente para quem quer abrir um novo negócio ou diversificar suas opções de investimentos. Estamos trazendo para a feira uma diversificação de oportunidades para todos os perfis de investidores”, destaca a diretoria da Insight Feiras & Negócios, organizadora da EFN.

Serviço - Expo Franquias Nordeste 2025

Data: das 14h às 21h de 20 a 22 de março

Local: RioMar Recife

Credenciamento: https://expofranquiasne.com.br