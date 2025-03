O que a governadora disse aos prefeitos da RMR do Recife sobre Governança Metropolitana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na conversa que teve na manhã desta terça-feira (11) no Palácio do Campo das Princesas, onde organizou a mesa com apenas 16 lugares que previam o assento dos 14 prefeitos eleitos e reeleitos em 2023, dela e da vice-governadora Priscila Krause, a governadora Raquel Lyra disse que pretendia desenvolver na Região Metropolitana do Recife uma proposta de compartilhamento com a prevalência do interesse comum de responsabilidades gestão interfederativa do espaço que detém 40% da população do Estado e e quase dois terços do seu PIB.



Raquel Lyra apresentou aos 12 prefeitos presentes (apenas Lula Cabral, do Cabo e Diego Cabral, de Camaragibe não compareceram), um histórico das necessidades do espaço metropolitano com a promessa de retomada de investimentos estruturantes para dizer que tenciona fazer uma série de lançamentos de programas que devem chegar a R$ 7,9 bilhões, entre 2023 e 2026, para o qual pediu a ajuda dos prefeitos no sentido de organizar a conversa e saber onde desejam obter uma melhor performance de suas administrações.



Estratégia de ação



Para encaminhar essa estratégia de ação, ela revelou que estava deslocando a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) - que detém não apenas a memória de 50 anos do que o Governo de Pernambuco já fez no espaço, como um pacote de dados sobre o quadro atual - para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) de modo a agilizar as ações.

Ela nomeou o secretário executivo de Política Urbana e Habitação de Pernambuco, André de Souza Fonseca, para o comando da agência com a tarefa de junto com a secretária, Simone Nunes tocar o serviço numa linha de ação que inicialmente deve atuar em cinco rotas de ações prioritárias de modo a dar visibilidade à ação do governo.



Governandora Raquel Lyra na reunião com os prefeitos da RFMR..jpeg - JAILTON JR/JC IMAGEM

Interesse Social



A proposta é trabalhar nas áreas de Habitação de Interesse Social que inclui também creches e contenção de barreira, saneamento e água que abrigará contenção do avanço do mar e Defesa Civil focada em infraestrutura hídrica e sanitária e Segurança Pública, incluindo assistência social, redes de saúde e vacinação.



Uma quarta rota está direcionada para Mobilidade que abriga rodovias, vias urbanas, requalificação urbana e processos de captação de recursos e uma última área que inclui um olhar para os portos de Suape e Recife, gerenciamento de emprego e renda e ações focadas no desenvolvimento econômico. Até porque a maior parte do parque industrial, de serviços e comércio está no espaço metropolitano.



Detalhamento

A Secretária Simone Nunes - que foi encarregada de coordenar o trabalho das demais secretarias nos contatos com os gestores municipais revela que a primeira rodada de conversas dos secretários estaduais com os prefeitos, secretários e suas equipes será entre os dias 17 e 20, da próxima semana quando começará o detalhamento das demandas apresentadas pelos prefeitos.



Ela acredita que a expertise da Condepe- Fidem poderá ser muito útil para a captação e atualização dos dados mais específicos dos municípios. Especialmente, porque o Estado está se colocando como um facilitador das administrações se dispondo a ajudar com a sua estrutura técnica para a elaboração e acompanhamento de projetos para os prefeitos e suas equipes se eles aceitarem.

Volume de verbas

Nunes destaca que a proposta da governadora é usar o volume de recursos, inicialmente previsto em R$7,8 bilhões, como alavanca para a captação de novos recursos federais na medida em que o estado, bancando parte dos projetos, receberia mais recursos de outras fontes.



Ela revelou que uma dos ganhos previsíveis é a geração de um novo banco de informações compartilhadas que permita aos prefeitos ter uma maior visão de problemas que se apresentam nas suas cidades, mas que são comuns aos seus vizinhos e que o estado poderá reunir esforços para encontrar soluções.



Engorda de praia



Ela confirmou um tema levantado pela prefeita de Olinda, Mirella Almeida, e revelado no Passando a Limpo da Rádio Jornal, nesta quarta-feira sobre a engorda das praias que é comum à sua cidade como a Paulista ao Recife e Jaboatão revelando que o estado vai atualizar as informações sobre a jazida de areia que poderá ser usada pelos quatro municípios.



A secretária destacou que a abordagem metropolitana deve permitir resolver uma questão que se apresenta real sobre a imprecisão de áreas limítrofes que hoje impedem ou travam soluções devido ao conflito de divisão territorial.



Prefeita de Olind aMirella Almeida. - JAILTON JR/JC IMAGEM

Acompanhamento



Simone Nunes revelou que a governadora pretende acompanhar as ações do conselho com o mesmo interesse direto que tem como, por exemplo, as ações Juntos pela Segurança em que cobra informações atualizadas.



E finalizou dizendo que a recomendação da governadora é que as ações de cada uma das áreas sejam em nível de governo lideradas pelo secretário de cada pasta de modo a conferir autoridades no contato com os secretários municipais. O que indica claramente o nível de prioridade que deseja conferir à questão metropolitana.

