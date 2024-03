A revista Forbes revela os bilionários brasileiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ranking da revista Forbes aponta os cinco brasileiros mais ricos. O primeiro lugar é da Vick Safra, que nasceu na Grécia e é viúva do banqueiro Joseph Safra, com um patrimônio de R$ 87,8 bilhões. Depois, pela ordem, Eduardo Luiz Saverin, cofundador do Facebook (R$ 83,5 bilhões), Jorge Paulo Lemann (74,9 bilhões), Marcel Hermjann Teles (R$ 50,4 bilhões)e Carlos Alberto Sicupira (R$ 41,3 bilhões).

Lan Heping, nova cônsul da China no Recife, recebe dos deputados Mário Ricardo, Lula Cabral e Waldemar Borges e do executivo Gabriel Bechara convite para a instalação da Frente Parlamentar Pernambuco China - Luana Rocha/Divulgação

“Justiça”

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que tem sede no Rio, onde moram seus juízes, puniu duramente o Sport pelo ataque ao ônibus do Fortaleza, que foi muito longe da Arena Pernambuco, onde aconteceu o jogo. Esse mesmo tribunal não puniu o Flamengo, quando um torcedor do time matou uma torcedora do Palmeiras, na porta do estádio, num jogo do Campeonato Brasileiro.

Dívidas

A Subway do Brasil teve que pedir recuperação judicial após não conseguir equilibrar as contas. A SouthRock, que controla a operação da rede no nosso país, declarou R$ 482 milhões em dívidas.

Histórico

Pela primeira vez na história da Prefeitura de Olinda, uma mulher assume a Procuradoria Geral do Município: a advogada Dayseanne Monteiro.

Novo projeto

A jornalista Marcely Magalhães lançou o podcast PodEstrelar, onde entrevista mulheres de diferentes etnias, profissões e classes sociais. A primeira convidada é a surfista Thati Gleise, que conta todo o caminho que seguiu até se tornar uma referência no surf pernambucano.



Generais

O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, fez os maiores elogios ao general Marco Antônio freire Gomes, em recente entrevista, destacando sua atuação correta como comandante do Exército.

Emoção

Dos campeonatos pelo mundo, a maior emoção está na “Premier League”, da Inglaterra. O Arsenal e o Liverpool têm 64 pontos, o Manchester City, 63.

Biblioteca

O prefeito João Campos merece todos os aplausos pela iniciativa de transformar uma passarela inútil, apenas local de drogados, na Avenida Herculano Bandeira, no Pina, na biblioteca digital Joaquim Suassuna.

Emergência

A Defesa Civil Nacional reconheceu, ontem, a situação de emergência em 10 cidades de Pernambuco, afetadas pela estiagem: Caruaru, Triunfo, Vertentes, Afogados da Ingazeira, Taquaritinga do Norte, Serra Talhada, Santa Cruz, Bom Jardim, Flores e Paranatama.

Compristas

Os brasileiros adoram comprar em sites internacionais. Segundo a Receita Federal, desembolsaram no ano passado R$ 6,42 milhões, com 210 milhões de encomendas.

Faixas

A Polícia Militar fará um trabalho especial no jogo de hoje para impedir a colocação de faixas da torcida jovem do Sport, como vinha acontecendo nas partidas do rubro-negro.