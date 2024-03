p1 - Sílvio Costa Filho no Roda Viva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro dos Portos e Aeroportos Sílvio Costa Filho estará no centro do “Roda Viva”, mais respeitado programa de entrevistas do país. Programa vai ao ar amanhã, às 22h, na TV Cultura. Vai abordar as principais ações da pasta e assuntos polêmicos como o alto preço das passagens aéreas no Brasil.

Kerima e o desembargador Isaías Andrade Lins Neto em recente evento - Sheila Wanderley/Divulgação

Boi Voador

A programação do aniversário do Recife termina hoje, com um belíssimo espetáculo, às 18h, no Marco Zero. Será o “Boi Voador”, inspirado num evento que o príncipe Maurício de Nassau realizou, no dia 28 de fevereiro de 1644, cobrando ingressos para conseguir recursos para a construção de uma ponte, ligando os bairros de Santo Antônio e do Recife, na época a maior do Brasil.

Nova camisa

A seleção brasileira vai estrear os novos uniformes, amarelo e azul, nos jogos contra a Inglaterra e Espanha. A principal novidade é que o escudo sai do lado esquerdo para o centro da camisa.

Maioria delas

As cinco cidades brasileiras com maiores índices de eleitoras mulheres são, pela ordem: Maceió (55,5%), Niterói (55,5%), Aracaju (55,4%), João Pessoa (55,4%) e Recife (55,3%).

Encontro cônsul da Argentina, Julieta Grande, e a vice-prefeita Isabella de Roldão - Carol Bezerra/Divulgação

Arte

O Museu do Louvre vai emprestar 70 telas do seu acervo para uma exposição no Museu do Palácio da China, em Pequim, que seguem com um bilionário seguro.

Barbie indígena

Para assinalar os 65 anos da Barbie, a Mattel lançara um série de modelos especiais. Uma delas inspirada da brasileira Maira Gomes, indígena da tribo “Tatuyo”, do Amazonas.

Está fora

O poderoso grupo varejista francês Casino revelou ontem que vai deixar de ser controlador do GPA, depois que o grupo brasileiro dono do “Pão de Açúcar” promoveu aumento de capital, que levantou R$ 704 milhões. Para especialistas, primeiro resultado da morte de Abílio Diniz.

Céus abertos

A Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, firmou memorando com a Administração Nacional de Aviação Civil da Argentina, estabelecendo da política de céus abertos entre os dois países. Medida acaba com os limites de voos de passageiros e de cargas.

Cinquentenário

A Universidade Federal de Pernambuco começa a organizar a comemoração, no dia 11 de agosto, dos 50 anos do seu Centro de Informática, referência mundial na excelência em educação, pesquisa e inovação no campo da tecnologia da informação. Foi dele que se originaram o Cesar e o Porto Digital.

Continente

A partir de amanhã, a Companhia Editora de Pernambuco vai distribuir gratuitamente a edição bilíngue da revista cultural Continente para os turistas que desembarcarem de cruzeiros no terminal marítimo do Porto do Recife. A ação, desenvolvida atualmente no Aeroporto Internacional do Recife, ocorre em parceria com a Empetur.