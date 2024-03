A inflação da água de coco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Existe um índice mundial baseado no preço do Big Mac para medir a inflação. No Brasil o sanduiche está custando R$ 22,90. No Recife tem outro referencial, baseado no preço do coco nos quiosques da Avenida Boa Viagem. Há pouco tempo custava R$ 3, passou para R$ 4 e agora está custa R$ 5.

´Tá na Hora”

A TV Jornal/SBT estreia hoje, às 17h30, uma das atrações da sua nova programação. O “Tá na Hora”, comandando por Christina Rocha e Marcão do Povo.

Vergonha

Dados revelados pelo IBGE do censo revelam que 49 milhões de brasileiros não têm esgoto adequados e 4,8 milhões não têm águia encanada em casa.

Prêmio

Márcia Ângela Aguiar, presidente da Fundaj, recebe hoje, em evento na Academia Pernambucana de Letras, o Prêmio Nìsia Floresta-Mulher Educadora.

Nova unidade

Marcelo Silva na reta final para a abertura da quarta unidade da sua “Parla Deli”. Ficará no espaço de lojas anexo ao edifício Brennand Plaza, na Avenida Boa Viagem.

Entrevista

Novo número da revista “60 +” traz entrevista com Carmem Peixoto, que revela detalhes da sua carreira como atriz, apresentadora de televisão, cerimonialista, professora e assessora de comunicação do Bompreço, Grupo JCPM e RioMar.

Candidatura

Armandinho, do Trio Mandacaru”, lança sua candidatura a prefeito de Caruaru pelo “Solidariedade, no dia 2 de abril.

A praça

Depois da primeira-dama Janja da Silva ter feito críticas ao abandono da Praça dos Três Poderes, em Brasília, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou um projeto para fazer uma reforma completa no espaço, um dos principais pontos.

Valiosos

Os imóveis com o metro quadrado mais caros do mundo são os Mônaco, Hong Kong e Singapura. Apesar da queda mundial nas vendas de imóveis, preços continuam em alta diante de oferta restrita em alto padrão nas três cidades.

M O V I M E N T O

Bom dia: Aqueles que não querem ser aconselhados, não podem ser auxiliados.” (Benjamim Franklin)

Marconi Perillo, novo presidente nacional do PSDB, é filiado ao partido há 30 anos.

O artista plástico e museólogo Aluizio Câmara é o entrevistado de hoje no “João Alberto Informal”, às 14h, na TV Tribuna.

A Christal Galeria, no Polo Pina, está com a exposição “Acervo 2024”, com trabalhos de vários artistas pernambucanos e nacionais.

O Recife recebe, em abril, sua primeira festa exclusivamente voltada à vertente techno.

A Netflix estreia ainda este ano série sobre Ayrton Senna.

A cidade de Lima, no Peru, será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, substituindo Barranquilla, na Colômbia, que desistiu de fazer a competição.

O presidente Lula terá a palavra decisiva sobre uma possível candidatura da ministra Luciana Santos a prefeita de Olinda.

A bonita estátua de Miró da Muribeca, foi muito fotografada pelas pessoas que passaram pela Avenida Rio Branco no final de semana.

A arquiteta Cecília Lemos assina o bonito projeto do “Borsoi Café” no RioMar.

Aniversariantes

André Araújo, Adriana Pinto, Bruno Lisboa, Eduardo Araújo, Élcio Gonçalves Lima, Fátima Griz, Fernanda Ventura, Fred Muniz, Romualdo Marques, Saulo Moreira e Tatiana Sotero.