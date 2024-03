O lindo casamento de José Antônio e Sueli

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um belíssimo evento marcou o casamento de José Antônio de Lucas Simon e Sueli Cavalcanti, no Espaço Dom I, no Pina, que tinha deslumbrante decoração de Fabiano Reis. Cerimônia foi oficiada pelo reverendo Sérgio Andrade, da Igreja Anglicana, com bonito fundo musical. Num detalhe original e emocionante, o noivo entrou acompanhado dos pais, Ângela e Marcelo de Lucas Simon. A noiva usava um bonito vestido do estilista pernambucano José Quirino. O cerimonial foi da Essence. Nupcial foi prestigiado por muitos e muitos nomes de prestígio no nosso mundo social e empresarial.

A recepção

No salão anexo, os noivos receberam os cumprimentos, que teve um irrepreensível serviço do Francis Gastronomia, comandado pelo chef Wagner Francis, com vários buffets, servindo muitos tipos de comida. E uma mesa especial de sobremesas. Um destaque para o belíssimo bolo criado por Jéssica Pires. Festa terminou em clima de muita animação, com direito a um maravilhoso show de Daniel Boaventura e apresentação do DJ Magal.

Harmonização

A dentista Dandarah Cavalcanti participa sábado, no JW Marriot, em São Paulo, de evento de lançamento do Bio Implante Absorvível Evo Ever, grande novidade na área da harmonização facial.

Comemoração

Muitos amigos de Janguiê Diniz vão a São Paulo sexta-feira, para sua festa de aniversário, no “Villaggio JK Eventos.”

Sessão solene

Nesta segunda-feira, serão homenageados pela deputada Dani Portela as bandas Mundo Livre S/A e Nação Zumbi, pelos 30 anos do lançamento dos seus primeiros discos.

Paixão

Uma das mais antigas do estado, a Paixão de Cristo de Triunfo, está com muitas novidades neste ano. Promovida pelo grupo de teatro “Nós em Cena”, coloca no palco 70 atores e figurantes, com novos personagens, intérprete de libras e acessibilidade total. Será mostrada na quinta e sexta-feira santa, dias 28 e 29.

Dificuldade

Com os novos depoimentos à Polícia Federal, está cada vez mais difícil a situação do almirante Almir Garnier, que era comandante da Marinha e colocou 700 homens da força à disposição para um golpe de estado.

Cidadania

A Assembleia Legislativa aprovou projeto do deputado Joãozinho Tenório concedendo o título de Cidadão de Pernambuco ao desembargador federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, do Tribunal Regional federal da 5ª Região, que é cearense.

Presidente

A advogada Maria Elizabeth Guimarães, única mulher ministra do Superior Tribunal Militar, assume a presidência da corte em março do próximo ano, quando termina o mandato do brigadeiro Francisco Joseli como presidente.