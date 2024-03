Exposição "Luz e Cor" reúne obras de 40 artistas pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quinta, 21, o público poderá conferir a inauguração da Exposição Luz e Cor, na Galeria Janete Costa, em Boa Viagem. A mostra vem com o objetivo de recriar o Salão dos Independentes no Recife, com a participação de artistas que usam diferentes técnicas, inspirados nos traços dançantes e iluminados dos movimentos impressionismo e pós-impressionismo, tudo sob a curadoria e direção da artista Mayssa Leão.

“A Exposição Luz e Cor será uma oportunidade do público mergulhar nas emoções do olhar de cada artista, dessa mostra sobre os movimentos impressionista e pós-impressionista, através da identidade visual e bagagem de vida dos expositores”, destacou Mayssa.