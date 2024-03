Flávio Dino será o novo Cidadão Pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta terça-feira no seu JC

A Assembleia Legislativa aprovou a concessão do título de Cidadão de Pernambuco a Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do deputado Sileno Guedes. Na proposição, ele destacou que o homenageado, que é maranhense, fez mestrado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Ele vai marcar a data para receber a cidadania.





Almoço

A presidente Sandra Paes Barreto comanda hoje, no Spettus Premium, almoço de adesão da Associação dos Cônjuges dos Magistrados de Pernambuco, assinalando os 44 anos da instituição e o Mês da Mulher. Os participantes devem levar itens de limpeza que serão entregues a moradores em situação de rua.



Arte



A Galeria Marco Zero inaugura esta noite a exposição “Siron Franco- De Dentro do Serrado”, com 50 peças do famoso artista goiano, um dos mais emblemáticos da arte brasileira. Ele volta ao Recife depois de 20 anos, quando fez uma exposição na Galeria Ranulpho.





O leite

Praticamente todas as marcas de leite vendidas em caixas passaram a oferecer um tipo especial, o A2. A explicação é complicada: É proveniente de vacas selecionadas e capazes de produzir apenas a beta-caseína A2, uma das proteínas do leite. Não desencadeia desconfortos no organismo que provocam a má digestão ou fermentação em indivíduos que têm dificuldade de digerir a beta-caseína A1. E, claro, custa mais caro.

Triunfo

O prefeito Luciano Bonfim e a curadora Andrea Martins convidam para o IV Festival de Queijos, Vinhos e Delícias de Triunfo, que acontece entre os dias 28 e 30, assinalando a Semana Santa da cidade, uma das mais famosas do estado.



Brilho jovem

Famoso por ilustrações com cores vibrantes e frases divertidas, o jovem desenhista Pedro Vinícius, que tem 18 anos e mora com os pais, em Garanhuns, passa a ter uma ilustração semanal no caderno “Folhinha”, da Folha de São Paulo.

Queda

A rede de supermercados Dia é mais uma que está fechando suas lojas após anunciar plano de reestruturação. O grupo vai fechar 343 lojas, no interior de São Paulo e em Belo Horizonte, e três centros de distribuição. Manterá apenas 244 lojas em São Paulo, onde está concentrada sua operação.