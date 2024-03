Arte pernambucana na Cidade do Porto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O empresário Zeferino Ferreira da Costa organiza para o mês de junho uma grande exposição de artistas pernambucanos no Instituto Pernambuco-Porto, magnífico equipamento que instalou na cidade portuguesa, para divulgar a cultura a educação do nosso estado. Ele sempre foi muito ligado à arte pernambucana e praticamente todos os edifícios da sua construtora Rio Ave têm uma escultura de Francisco Brennand.

Paula, Roberta e Marta Queiroz, em brunch de Páscoa da Rota Premium - GleysonRamosFotografia

Robinho

Com transmissão ao vivo, o Supremo Tribunal de Justiça decide se acata o pedido da justiça italiana para o ex-jogador Robinho cumprir a pena de nove anos de prisão no Brasil. O ex-jogador foi condenado na Itália sob a acusação de ter participado de estupro coletivo de uma jovem albanesa em 2013, em Milão.

Vergonha

Repercutiu negativamente em todo o Brasil o vexame do VAR no Sport x Santa Cruz do último sábado. A demora de 14 minutos na decisão dos árbitros virou recorde nacional. E para piorar, a FPF disse que a culpa foi da Internet.

Banco Central

O Banco Central do Brasil foi eleito a autoridade monetária de 2024 pelo site Central Banking, Os principais elogios foram para a independência, a transparência e a comunicação do banco brasileiro.

Na Fiepe

Em recente passagem pelo Recife, a cônsul-geral da Bélgica no Rio de Janeiro para os assuntos do Nordeste, Caroline Mouchart, foi recebida pelo presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior da FIEPE, Rubem Martins. Os dois abordaram temas como energia, tecnologia e infraestrutura.

Olinda

O advogado Antônio Campos divulgou carta, ontem, retirando sua candidatura a ser prefeito de Olinda. Ele aceitou ser o vice de Márcio Botelho.

Tecnologia

A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco hoje a abertura do lançamento da segunda edição do Tech Woman, evento de tecnologia voltado para mulheres.

Mega dose

O Sport e o Náutico vão se enfrentar três vezes nos próximos 18 dias. O primeiro jogo será esta noite, pela Copa do Nordeste, com transmissão pelo SBT. Depois, nos sábados 30 de março e 6 de abril, pela decisão do Campeonato Pernambucano.

Passarela

A nova edição da São Paulo Fashion Week acontecerá entre os dias 9 e 14 de abril, com desfiles de 27 grifes.

Inteligência Artificial

Com experiência em várias eleições pelo país, o advogado Delmiro Campos destaca que as ferramentas de Inteligência artificial serão os maiores desafios do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições municipais de outubro.

Pudins

Com três lojas físicas no Recife, o Pé de Pudim, do casal de empresários Jimmy Ramos Andrade Lima e Raissa Diandra dos Santos, lança a primeira franquia do país especializada em pudins. Vai participar pela primeira vez da Expo Franquias Nordeste, que acontece de amanhã e sábado, no RioMar. Uma curiosidade: O pudim é feito com apenas três ingredientes: o leite, o leite condensado e ovos.