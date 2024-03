Parque de Esculturas de Brennand será reaberto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos principais e mais bonitos museus a céu aberto do país, o Parque de Esculturas de Francisco Brennand foi totalmente requalificado pela Prefeitura do Recife e teve várias das suas peças restauradas. O prefeito João Campos participa da solenidade de reabertura, amanhã, Com os convidados saindo do Catamaran.

Isabella de Roldão, Amanda Campos, Sandra Paes Barreto e Priscila Krause durante almoço da Associação dos Cônjuges de Magistrados do Estado de Pernambuco - Sheila Wanderley

Inovação no TJPE

Há menos de dois meses como presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Ricardo Paes faz o acompanhamento da produtividade do Judiciário estadual no site. Estarão à disposição das pessoas, a quantidade de decisões, despachos e julgamentos do primeiro grau, dos Juizados e do segundo grau.

Itália

Inspirado nos dois anos que viveu na Europa, o artista plástico e museólogo Aluizio Câmara preparou o álbum “Grand Tour Itália”, com 20 serigrafias de monumentos da Itália. Lançamento será hoje, no Pomodoro Café, quando o chef Duca Lapenda vai preparar pratos de seis regiões da Itália, destacadas na obra.

Amupe

Marcelo Gouveia, novo presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, marcou a data do 7º Congresso Pernambucano de Municípios. Será entre os dias 15 e 17 de abril, no Pernambuco Centro de Convenções.

Diferença

Na semana passada, o Sport ganhou duas partidas nas decisões por pênaltis, para o Murici e o Santa Cruz. Já o Retrô, no mesmo período perdeu as duas disputas para o Fortaleza e o Náutico.

Polícia Federal

A superintendência da Polícia Federal assinala seus 80 anos com exposição fotográfica que vai até domingo no RioMar. São 14 painéis, com 28 fotografias sobre as mais diversas atividades realizadas pela instituição, como o combate à corrupção, tráfico de drogas, emissão de passaportes e controle migratório.

Festival de Jazz

Encerrando a programação do aniversário da cidade, o Festival de Jazz do Recife acontece sábado, no Parque Santana, tendo entre as atrações Derico e o Sexteto do Jô Soares com o maestro Spok, numa mistura do jazz com o frevo e a Uptown Band com Armandinho, Eric Assmar e Liv Moraes.

M O V I M E N T O

Bom dia “O sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.” (Ariano Suassuna)

Álvaro Mendonça, superintendente parlamentar da Assembleia Legislativa de Pernambuco, é o entrevistado de hoje, no “João Alberto Informal”, às 14h, na TV Tribuna.

A deputada federal do Maranhão, Marina Carvalho, visitou Petrolina, sendo recebida pelo prefeito Simão Durando.

O ator Rodrigo Hilbert vendeu sua startup Emana, de suplementos, para a Piracanjuba, que fez a primeira aquisição da sua história.

O Brasil já registrou 54 ocorrências de acidentes aéreos em 2024, segundo o site Rede de Segurança da Aviação , da Flight Safety Foundation.

Seis cidades de Pernambuco vão receber Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: Recife, Araripina, Águas Belas, Bezerros, e Santa Cruz do Capibaribe.

O mestre Zuza, de Tracunhaém, recebeu homenagem na Câmara Municipal do Recife, por iniciativa da vereadora Lina Cirne.

A antropóloga pernambucana Alba Maranhão lança hoje, às 19h, na Jaqueira do Paço Alfândega, o romance “A Descoberta de Aurora.”

Mirella Almeida, secretária de Desenvolvimento Econômico, que será a candidata do prefeito Professor Lupércio à sua sucessão, em Olinda, vai se filiar ao PSD.

Aniversariantes

Ana Veloso, André Valença, Anna Maria Maciel, Anunciada Porto, Dário Cursino, Egerton Verçosa Amaral Filho, Fernando Buarque, Geraldinho Lins, Josemar Ferraz de Souza, Luísa Saldanha, Mário Cavalcanti de Albuquerque, Rosanna Gorenstein, Silvana Aguiar e Suzana Mont’Alverne.