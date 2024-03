Pernambucana no Conselho Conselho Nacional de Justiça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A juíza Ana Cláudia Brandão de Barros Correia, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi nomeada pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça, para integrar o comitê organizador do Fórum Nacional de Saúde do Pode Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde.

No Gere

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, faz palestra ã sobre os cases da cidade durante almoço do Grupo de Executivos do Recife, amanhã, no Spettus Premium O encontro ainda irá abordar a modernização da máquina pública municipal e a desburocratização do acesso aos serviços.

Beneficente

O Padre Arlindo de Matos Júnior, promove, dia 10 de abril, na Arcádia de Apipucos,. Jantar beneficente, que deve reunir muitos nomes de prestígio na nossa cidade. O evento busca inspirar e arrecadar fundos para apoiar o trabalho social que ele realiza na cidade de Tamandaré.

Educação

Marcelo Gouveia, presidente da Amupe, participou de reunião do Tribunal de Contas de Pernambuco, comandada pelo presidente Valdecir Pascoal, que analisou os dados do Índice de Comprometimento com a Alfabetização, extremamente preocupantes sobre a educação nos nossos principais municípios.

Todo duro

O lutador pernambucano Luciano Todo Dura, que teve muito sucesso no boxe, volta a lutar sábado, contra o baiano Jailson Jaula, na cidade de “Senhor do Bonfim, na Bahia. Parta da renda da disputa será destinada ao ex-pugilista Holyfield, que hoje aos 57 anos, vive uma luta fora dos ringues.

Imprensa oficial

Representantes de oito Estados da federação estarão no Recife, de hoje para a 71ª Reunião da Associação Brasileira das Imprensas Oficial no Park Hotel, em Boa Viagem.

Liberdade

Repercutiu negativamente na internet a decisão da Justiça em conceder liberdade condicional ao jogador Daniel Alves, condenado, com provas, por estupro na Espanha.

Fashion

A famosa estilista Cris Barros inaugurou ontem, no RioMar, sua primeira loja no Nordeste.

Almoço

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, participou de almoço-reunião do Sinduscon de Pernambuco.

Regulamentação

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima vai iniciar o cadastramento de cooperativas e associações de catadores e catadoras de resíduos para viabilizar a contratação e o pagamento do serviço ambiental pelo Poder Público e inserção desses profissionais no sistema de logística reversa.

Capiba

O maravilhoso musical “Capiba, Pelas Ruas eu Vou”, produzido pelo Aria Social, ocupa o Teatro Santa Isabel de hoje a domingo.

Desculpas

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pediu desculpas ao presidente de Israel, Isaac Herzog por declaração recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a ofensiva do país na Faixa de Gaza com o holocausto promovido por Adolf Hitler. A atitude dividiu opiniões na internet.