RioMar recebe Exposição Nordestina de Franchising

Tatiana Menezes, Carol Bahia e Rodrigo da Fonte, da “Insight Feira e Negócios”, comandam de hoje a sábado, no RioMar, a quinta edição da Expo Franquias Nordeste, com estandes de 80 empresas de vários setores de atividade. Paralelamente, no teatro daquele centro de compras, acontece o Congresso de Franquias & Varejo do Norte e Nordeste, com palestras de vários experts do setor.

Desembargador

O pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu a lista tríplice para escolha do substituto de Carlos Gil Rodrigues, como desembargador eleitoral na classe dos advogados, que termina seu segundo mandato no dia 16 de junho. O nome dos advogados Wahington Luís Macedo de Amorim, Ailton Coelho de Ataíde Filho e Ciro de Oliveira Mafra formam a lista a ser encaminhada ao presidente Lula para que escolha o novo integrante do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

Discrição

Foi extremamente discreta a passagem pelo Recife do diplomata Alessandro Cortesa, embaixador da Itália no Brasil. Antigamente, a visita de embaixadores de grandes países, como a Itália, eram marcadas com um grande recepção reunindo a colônia do país e a sociedade local.

Celebrando

A vice-governadora Priscila Krause usou as redes sociais para celebrar um dado especial sobre o nosso estado: Com 2.292 empregos criados em janeiro deste ano, Pernambuco ocupa a vice-liderança na geração de postos de trabalho na região Nordeste. Esse número é 108% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Perda

Vítima de problema cardíaco, faleceu em São Paulo, aos 83 anos, o empresário Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, que teve unidades em várias cidades do país. Uma deles, que marcou época no Recife, no Paço Alfâdega,

Mudança

Ricardo Abreu, um dos destaques da GloboNews, foi transferido para o Jornal da Globo. Vai substituir a repórter Flávia Alvarenga, que foi repórter do tempo por muitos anos e que deixou a emissora.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Faça de você a revolução que você quer ver no mundo.” (Mahatma Gandhi)

O geriatra e professor da UFPE Victor Pontes lança hoje, pelas redes sociais o livro “Quantos anos você tem? - Planejar e ressignificar nosso envelhecimento nunca foram tão necessários”.

Almir Miranda, gerente regional do Sicoob Pernambuco, é o entrevisato de hoje no “ João Alberto Informal”, às 14h, na TV Tribuna.

O vereador do Recife Eriberto Medeiros, oficializou sua filiação ao PSB, em evento que teve a presença do prefeito João Campos.

Susana Veira comanda elenco da o espetáculo “Shirley Valentine”, sábado, no Teato Guarapes.

O Sebrae Pernambuco tem estande na Expo Franquias Nordestes, que começa hoje no RioMar.

Depois de quatro anos no cargo, o médico Marco Miranda transferiu a presidência do Lide Saúde para o médico Alberto Cherpack.

A governadora Raquel Lyra vai a Fazenda Nova amanhã para a sessão de estreia da nova temporada da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém.

Disputa pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, tem três nomes fortes; Mano Medeiros, Elias Gomes e Clarissa Tércio.

Aniversariantes

