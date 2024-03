A fantástica história de um surfista cego

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foi impactante a palestra de encerramento do Congresso de Franquias & Varejo Norte e Nordeste da Associação Brasileira de Franchising, ontem, no Teatro do Riomar. Teve como tema “Ondas da Determinação: Superando os Desafios”, ministrada por Derek Rabelo, surfista cego de nascença, que sempre perseguiu seus sonhos, incluindo o de ser surfista e surfar as maiores e mais desafiadoras ondas do mundo no Hawaii e em Nazaré, em Portugal.

JUSTIÇA

O pleno do TJPE aprovou a criação da Vara Regional de Crimes Contra a Administração Pública, Ordem Tributária, Lavagem de Dinheiro e de Delitos de Organizações Criminosas Colegiada.

PERNAMBUCANOS

A sessão do Superior Tribunal de Justiça determinando que Robinho cumpra pena de prisão no Brasil por estupro, condenado na Itália, foi presidida pelo ministro Og Marques Fernandes e o processo teve como relator o ministro Francisco Falcão.

NA MÁRIO MELO

A Prefeitura do Recife iniciou a reforma do calçamento da Avenida Mário Melo, entre a Avenida Cruz Cabugá e Rua da Saudade. A coluna tinha denunciado o problema dos desníveis, que pareciam que lembravam o terreno da lua. Não será uma obra fácil, exigindo drenagem antes da pavimentação, que vai custar R$ 5,6 milhões e vai demorar oito meses para ficar pronta.

FARPAS

O ex-deputado Jean Wyllys e o jornalista Guga Chacra, da GloboNews, trocam acusações pelas redes sociais.

RECORDE

O surto de dengue não está assolando apenas o Brasil. A Argentina caminha para o seu recorde de casos da doença, que chegou a marca dos 120 mil registros de diagnóstico.

ELAS

Está em cartaz a exposição fotográfica Elas em Foco”, promovida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de PE., que destaca 25 mulheres de destaque na engenharia, agronomia e geociências.

FAKE NEWS

O presidente Lula é acusado de fake News. Ele a primeira-dama Janja da Silva revelaram que Jair Bolsonaro tinha roubado 261 móveis do Palácio da Alvorada, exigindo a compra de novos, por uma fortuna. Agora, as peças apareceram no próprio palácio.

M O V I M E N T O

Bom dia: "Deus não joga dados." (Alberto Einstein)

Thiaguinho e Pedro Sampaio serão as atrações da tradicional Semana Santa em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

O presidente Fernando Ribeiro Lins e a vice-presidente Ingrid Zanella, da OAB de Pernambuco, receberam a Medalha Dom Malan da Câmara Municipal de Petrolina.

Bartira Ferraz, Manuela Gomes de Matos e Paulo Martin Souto Maior, lançaram ontem, no Museu do Estado, o livro ”Desalento Lusitano: Território e Fortes na Capitania de Pernambuco.”

A secretária dos Animais do Recife Andreza Romero assinou filiação do PSB.

A desembargadora Joana Carolina Lins Pereira, filha do saudoso Tarcísio Pereira, receberá homenagem do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Maira e Maraisa voltam a fazer show “In Concert”, numa turnê que começa dia 20 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Aniversariantes

Aloízio Aragão, Brenda Silveira, Elani Cavalcanti, Damião de Araújo, Daniel Rodrigues, Fernando Guerra de Souza, Jaime Brennand, Julieta Queiroz, Léia Campos, Leonardo Carvalho, Lourdes Brennand, Mônica Fontes, Manoela Soares, Niege Chaves, Rômulo Lins, Vasco Bravo, Vivian Santos e Wilma Figueiredo.