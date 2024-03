O maravilhoso TiaTê do Nannai de Muro Alto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presente em todos os rankings dos melhores resorts de luxo do país, o Nannai de Muro Alto, está sempre criando novidades para seus hóspedes, muitos mantendo fidelidade ao espaço há muitos anos. A mais recente é o “TiaTê”, um gostoso ponto de encontro, com ótima gastronomia, arquitetura inspiradora e uma vista deslumbrante. Tem, com muita luz natural, arquitetado com madeira e pedra inhame, revestido por tecidos e texturas. Espaço é inspirado em Dona Tereza de Jesus Meira Lins, matriarca dos empreendedores do Nannai, mulher, mãe, avó, bisavó, empoderada e apelidada de “moça feliz” é criativa,

verdadeira, sincera, generosa, afetiva, divina. Gosta de dizer que é mandona, apesar de toda a gentileza.

O CARDÁPIO

O cardápio do TioTê é inspirado no livro de receitas da TiaTê, com delícias, desde a entrada aos pratos principais, como carne de sol, com mousseline de macaxeira, moqueca capixaba, arrumadinho, lagosta na manteiga de garrafa, para citar alguns. Para terminar duas sobremesas de comer ajoelhado; Beijo Caboclo e Cartola na Brasa. Casa tem uma adega fantástica, mas é imperdível o drinque Tarsila, que leva cachaça Matuta Cristal, xarope de umbu cajá, suco de abacaxi, suco de limão taiti e bitter aromático Nas sextas-feiras, o jantar oferece menu degustação, uma jornada gastronômica única, com sete etapas que se renovam a cada semana. O “TiaTê” também existe no Nanai de Fernando de Noronha e nos dois casos, pode ser acessado também por não hóspedes dos resorts, funcionando no almoço e no jantar.

MOTOS

O empresário Janguiê Diniz comemora seu aniversário com evento esta noite, no Villaggio JK Eventos, em São Paulo, reunindo 500 convidados de todo o país. Espaço será decorado com motos, paixão do aniversariante, a maioria da sua coleção particular.

NA PAIXÃO

A atriz pernambucana Fernanda Spíndola é a primeira mulher negra no elenco principal da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém. Vai fazer o papel da Rainha Herodíades, esposa do Rei Herodes

DECLARAÇÃO

O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão tem feito declarações polêmicas. A mais recente, questionou a gravidade dos planos para manter Jair Bolsonaro no poder, depois da vitória incontestável do presidente Lula em 2022. Para ele a Polícia Federal poderia se resumir a uma discussão teórica: “se pensar em dar um golpe é crime ou não”.

DESFILE

Renomado na moda nacional e internacional, Yan Acioli marcou presença ontem no desfile da “Dolce & Gabbana” no Riomar, em que ele assina nova proposta.

FELICIDADE

A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 7º ano consecutivo. Em seguida, completando o top 3, estão a Dinamarca, em segundo lugar, e a Islândia no terceiro. O Brasil está em 44º lugar.

COM PÚBLICO

Na partida contra o Juazeirense quarta-feira pela Copa do Nordeste, o Sport volta a ter público. O clube conseguiu o efeito suspensivo no STJD. Quem trabalhou muito para o pedido ser aceito foi o deputado Felipe Carreras, torcedor do rubro-negro.

VERGONHA

É enorme a repercussão, na Espanha e no resto do mundo, a decisão da justiça espanhola de tirar Daniel Alves, condenado por estupro, da cadeia, mediante o pagamento de R$ 5,4 milhões. Ou seja, parece que lá a justiça tem duas faces: para os ricos e para os demais.