Recife ganha seu 1º Festival de Jazz

Encerrando a comemoração do aniversário da cidade, acontece neste sábado, das15h30 às 23h, no Parque Santana o 1º Festival de Jazz do Recife, coordenado por Giovanni Papaléo. Vamos ter show de “Derico e o Sexteto de Jô Soares” (com o maestro Spok), “Uptown Band” (com Armadinho, Eric Assmar e Liv Moraes), “Serial Funkers” (com Simoninha, Luana Camará e Léo Gandelman), “Vintage Pepper” (com Jefferson Gonçalves) e no encerramento Jorge Vercillo.

Gilberto Freyre Neto, Maria Helena Brennand e Marcos Baptista na reinauguração do Parque das Esculturas Francisco Brennand - Michele Cruz/Divulgação

NA TV JORNAL

O jogo entre Sport e ABC, hoje, às 20h30, em Natal, pela Copa do Nordeste, terá transmissão ao vivo pela TV Jornal.

Encontro Eduardo Loyo, presidente da Empetur, e o padre Fábio Potiguar - Sheila Wanderley/Divulgação

MELHOR DO MUNDO

No ano passado, a chef Janaína Torres foi escolhida como a melhor chef mulher da América Latina em 2023, pelo Latin America’s 50 Best Restaurants. Hoje, o mesmo ranking anunciou que a brasileira é a melhor chef mulher do mundo.

NA ARENA

A Empetur promove hoje um tour especial na Arena Pernambuco, dentro da programação do Mês da Mulher. Para o presidente Eduardo Loyo, ações na Arena ajudam a estimular atividades de lazer no convívio familiar.

TROCA

Candidato à reeleição. Joselito Gomes, prefeito de Gravatá, trocou o PSB pelo Avante.

NOS STATES

Caetano Veloso inicia hoje, em Houston, no Texas, a turnê pelos Estados Unidos do seu show “Meu Coco”. Depois vai se apresentar em Seattle, Oakland, Los Angeles, Nova York, Orlando, Newark, North Bathesda, Princeton e Boston.

MARISCADA

Personalidades como Edy Rocha, Camila Bandeira, Cacau de Paula, Chef Negralinda e Daniel Coelho se reuniram durante o lançamento da campanha que busca o reconhecimento da mariscada como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco.

PSB

Com a presença do prefeito João Campos, três vereadores do Recife, Andreza Romero, Germana Lacerda e Almir Fernando aderiram ao PSB.

VERNISSAGE

Muitos nomes conhecidos prestigiaram a abertura da exposição de Mayssa Leão na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

PERFUME

Elogiado apenas pelos seus admiradores, o perfume Bolsonaro está longe de ser uma unanimidade, inclusive pelo preço elevado: R$ 197.

APENAS UM

O PSDB, que já teve a maior bancada no Senado, atualmente tem apenas um senador: Plínio Valério, do Amazonas.