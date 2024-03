Vitória de Mendonça Filho no novo ensino médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a marca de ter sido um excelente ministro da Educação, o deputado José Mendonça Filho conseguiu uma grande vitória com a aprovação no novo ensino médio brasileiro, projeto em que ele atuou como relator e superou a posição contrária de vários deputados e um duro debate entre ele o ministro Camilo Santana. Entre as novidades. O alunos estudante poderá optar entre carga horária com mais disciplinas tradicionais ou com curso técnico.

ÁGUA

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o RioMar Recife está com uma ativação no Piso L2, com um mosaico com informações sobre a importância do recurso natural e dicas sobre a sua utilização.

FRANQUIAS

Termina hoje, no RioMar, a Expo Franquias Nordeste, com 80 expositores e um número recorde de visitantes.

EDUCAÇÃO

Caiu o percentual de estudantes que frequentam série escolar adequada. Os dados, da Pnad Contínua, mostram que taxas ficaram abaixo da meta.

PRISÃO

A penitenciária de Tremembé-22, em São Paulo, é conhecida como a “Prisão dos Bacanas”, onde ficam presos os famosos, como Robinho. Ao contrário das outras unidades carcerárias do país com superlotação, tem apenas metade da sua capacidade ocupada.

ESCALA GLOBAL

De terça a quinta-feira, no Hotel Transamérica, acontece o primeiro encontro das organizações do C20, que representam a sociedade civil global no processo do G20 no Brasil.

OS MÓVEIS

Mais um mistério brasileiro: como o governo Lula não conseguiu encontrar os 261 móveis que estariam desaparecidos no Palácio do Planalto e foram encontrados. É muito móvel para um espaço.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Na infância fabrica-se a juventude; na idade madura edifica-se a velhice.” (P. Mantegazza)

- Pilar Rodriguez abre hoje a exposição “Memória da Luz”, na Arte Plural Galeria.

- Djavan mostra a “Turnê D” esta noite, no Classic Hall.

- Gisele Bundchen é o novo rosto da Vivara na campanha de Dia das Mães e de mais três lançamentos exclusivos.

- Será no dia 27 deste mês a reinauguração da PatBO no RioMar.

- Eduardo Ayrton Vasconcelos atuando como presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.

- O pintor mineiro Gustavo Nazareno abre hoje, às 14h, a exposição “Bará”, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães.

- O Abril Pró Rock acontece nos dias 29 e 30, no Internacional. O produtor Paulo André confirma a participação de 24 bandas de vários estados.

- Renata Cavalcanti fazendo elogiado trabalho à frente do marketing do Shopping Recife.

- O deputado Lula Cabral confirma sua candidatura a prefeito do Cabo de Santo Agostinho.

