A reforma completa do Atlante Plaza

Maria do Carmo, Carol e Luiz Guilherme Pontes comandaram, durante seis meses, a reforma completa do hotel cinco estrelas Atlante Plaza. Todos os andares foram concluídos, inclusive com novas e amplas suítes à beira-mar. Falta apenas definir o que será feito na cobertura, que ganhará rooftop. Agora terminaram as obras dos novos salões de eventos, com novidades na estrutura e na tecnologia. Coquetel amanhã, às 18h, assinala a inauguração dos novos espaços.

Domingo é dia de gente bonita: Tânia Konrad

RAPIDEZ

É impressionante a rapidez com que os filmes saem das salas de cinema para o streaming, muitas vezes menos de dois meses. Um fato que tem contribuído para a queda de público nos cinemas.

BIOGRAFIAS

As editoras brasileiras devem lançar este ano, biografias de Leonel Brizola, Djanira, Nelson Freire, Gilberto Braga e Susana Vieira.

LEILÕES

O Instituto Luiz Mário Moutinho promove no dia 14 de maio Encontro Presencial sobre Leilão Judicial de Imóveis. Vai ter a participação do juiz José Raimundo, da advogada Celina Pessoa e do leiloeiro Diego Martins.

O VICE

A exemplo do que acontece com João Campos no Recife, existe uma enorme lista de possíveis candidatos a vice na chapa de Ricardo Nunes, que disputará a reeleição em São Paulo.

Os médicos Cláudio e Heloisa Lacerda

ROUBO

Chamou atenção o roubo, na Cidade da Polícia do Rio de Janeiro, que concentra 15 delegacias, de uma máquina de fabricar cigarros, medindo seis metros e pesando cinco toneladas.

CONCERTO

A Orquestra Criança Cidadã realiza seu primeiro concerto oficial quinta-feria, no Santa Isabel. A peça principal será a Quinta Sinfonia de Beethoven.

CAMPEÃO

A Bayer, uma das fábricas de medicamentos mais famosa do mundo, é dona do Bayer 04 Leverkusen e do estádio da equipe, a BayArena. Foi lá que o time conquistou o campeonato alemão, quebrando uma série de 11 anos do Bayer de Munique.

M O V I M E N T O

Bom domingo: “O amor resiste à distância, ao silêncio das separações e até às traições. Sem perdão não há amor. Diga-me quem você mais perdoou na vida, e eu então saberei dizer quem você mais amou.” (Padre Fábio de Melo)

O cantor Fábio Jr está em briga na Justiça pela guarda do seu filho mais novo, Zaión.

De acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia, 80% da população brasileira se encontra endividada.

A música “Coração de Vaqueiro”, com João Gomes, Iguinho, Lulinha e Tarcísio do Acordeon, chega hoje às plataformas digitais.

A deputada Maria Arraes promove audiência pública para tratar de um planejamento de contenção dos danos que devem vir no inverno, por conta das fortes chuvas.

Num negócio em torno de R$ 35 bilhões, a American Airlines fez um pedido de 90 aviões do modelo E-175 da Embraer. Cada aeronave custa R$ 275 milhões.

A juíza Ana Cláudia Brandão é a nova coordenadora de Divulgação Científica e Cultural do Centro de Estudos Judiciários do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Ganhadora de polêmica privatização a Sabesp, empresa de águas e esgotos de São Paulo, passou a ter seu nome no Teatro Frei Caneca, na capital paulista.

O ministro Mauro Campbell será o novo corregedor do Conselho Nacional de Justiça.

Aniversariantes: Altemar Pontes de Oliveira, Álvaro Caldas, Ana Paula Sá, Antônio Fernando Monteiro Filho, Guilherme Coelho, Helena Mendes, Jorge Figueiras, Marcelo Maciel, Reginaldo Paes Mendonça, Renata Echeverria Martins e Romero Penna.





