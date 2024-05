Bruno Veloso será presidente da Fiepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No dia 9, a Federação das Indústrias de Pernambuco realiza, na Casa da Indústria, eleição para escolha da diretoria, para o mandato 2024/2026. Ricardo Essinger deixa o cargo, depois de dois mandatos. O empresário Bruno Veloso, que é o atual diretor administrativo deve ser eleito presidente, como candidato único.

ADVOGADOS

Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB de Pernambuco, participou, no final de semana, do colégio dos presidentes das seccionais da OAB, em Barra de São Miguel, em Alagoas. Evento foi comandado por Beto Simonetti, presidente da OAB nacional.

SPORT

Por iniciativa do deputado Romero Albuquerque, que é rubro-negro, a Assembleia Legislativa faz reunião hoje para homenagear o Sport pela conquista do seu 44º título do campeonato pernambucano.

PERDA

Faleceu no final de semana, no Rio de Janeiro, o humorista e dublador José Santa Cruz. Era paraibano, mas começou a carreira na Rádio Clube de Pernambuco. Depois, seguiu para carreira de sucesso no Rio. Seu personagem de maior sucesso foi “Jojoca”, quando contracenava com Lúcio Mauro, que era o “Zé das Mulheres.”

FESTA JUNINA

O São João do Recife começará dia 11 de junho e vai até 30 daquele mês. A cantora Nádia Maia e o forrozeiro Assisão são os homenageados deste ano.

LEITURA

De acordo com a Publishnews, “Café com Deus Pai - 2024”, “Mais Esperto que o Diabo” e “A Biblioteca da Meia-noite” são os livros mais vendidos do ano até agora.

Abimael Santos, Adalto Santos e Gilmar Júnior, no plenário da Assembleia Legislativa - Arquivo Pessoal

ALERTA

Segundo levantamento feito pela OMS, durante a pandemia da Covid-19, antibióticos foram usados de forma generalizada em pacientes internados com a doença. Essa atitude pode ter potencializado a resistência microbiana.

PARCERIA

A Prefeitura do Recife e a Neoenergia assinaram um convênio de cooperação técnica para atuar em demandas de risco, como alagamentos, deslizamentos de barreiras, e monitoramento de eventos que causem impacto na cidade.

COBRE

A tonelada do cobre vem subindo desde fevereiro, mas na semana passada passou de U$ 10 mil dólares na Bolsa de Metais de Londres.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Harmonia é a coerência entre pensar, dizer e fazer.” (Mahatma Gandhi)

O deputado Lula da Fonte passou a integrar a poderosa Comissão Mista do Orçamento da Câmara dos Deputados.

O ministro José Múcio Monteiro foi presença muito festejada na festa de aniversário de José Sarney, em Brasília.

Hoje é o Dia Internacional de Música.

O jornalista Marjones Pinheiro lançou o livro “A vida é uma passagem – Diálogos sobre a morte com a comunidade judaica de Pernambuco.”

A Azul ampliou sua frota para voos internacionais, com a compra de seis novos Airbus A-330, que pertenciam às empresas Air Ásia, Avianca e Condor.

O chef Wagner Francis, depois de atuar muitos anos na Escola de Gastronomia do Senac, criou o “Francis Gastronomia”, que vem fazendo sucesso como buffet em vários eventos da cidade.

Antônio Cláudio Sá Barreto Couto, presidente do Sinduscon, foi homenageado pelo Grupo de Executivos do Recife, durante almoço no Spettus, saudado por Jorge Corte Real.

A Feira do Empreendedor acontecerá no dia 22 de maio, no Centro de Convenções.

Aniversariantes: Alfredo Bertini, Carlos Maurício Periquito, Cláudia Eloi, Elizabeth Krause, Gustavo Caldas, Jacques Ribemboim, José Marcos de Lima, Kennedy Michiles, Leopoldo Nóbrega, Luciana Lins, Luiz Fernando Maciel, Marcelo Alcoforado, Marisa Caldas, Mary Elbe Queiroz, Odenilda Souza, Paulo Dantas, Rebeka Guerra, Romário Dias e Wilma Vasconcelos.