Nota da coluna com 56 anos de publicada

O livro “História Ilustrada dos 100 anos do Cinema em Pernambuco”, de Ernesto Barros e Germana Pereira, traz a reprodução de uma nota da minha coluna de 26 de setembro de 1968. Vale a pena revê-la, 56 anos depois: “O grande acontecimento desta sexta-feira no Recife será, sem qualquer dúvida, a sessão de pré-estreia do filme “A Compadecida”, às 21h, no São Luiz. Trata-se de uma promoção filantrópica que tem como patronesse, a primeira-dama Maria Teresa Brennand Coelho. A película, como todos vocês sabem, é baseada na famosa peça de Ariano Suassuna e que representou o Brasil no Festival de Cinema do Rio, tem roteiro musical assinado por Capiba e o guarda-roupa a cargo de Francisco Brennand. Quero fazer um lembrete para a sessão de hoje. Embora não esteja especificado no ingresso, vocês devem comparecer em traje formal. Afinal não será uma simples sessão cinematográfica, mas um evento social onde o melhor da nossa sociedade deverá estar presente. Vamos valorizar essas pré-estreias, a exemplo do que acontece no Rio e São Paulo.”

CLEO

O mundo jornalístico e publicitário lamentou muito a morte, sábado, de Cleo Nicéas, que foi diretor da Globo Nordeste por 17 anos e tinha uma legião de amigos.

Paula Imperiano e Marcos Loreto, um casal de muitos amigos - Sheila Wanderley/Divulgação

LIDERANÇA

A executiva Mitsuko Tottori vai assumir a presidência da Japan Airlines. É a primeira mulher a ocupar o cargo na história da companhia. Um fato, aliás, raríssimo entre as empresas aéreas.

A PLACA

O Novotel Marina Recife, que abre em julho, já colocou sua logomarca, nas duas fachadas.

INGLATERRA

Segundo o Palácio de Buckingham, o Rei Charles III, que vem enfrentando um câncer desde o início do ano, retoma a agenda de atividades públicas nesta semana.

Tibério e Martha Moreno, em noite de festa - Fernando Machado/Divulgação

JAZZ

O RioMar Jazz Festival mostra hoje, às 19h, o show “Lady's Guitar Night”, com a participação da mineira Larissa Livier, da paulista Isa Nielsen e da cearense Rayane Fortes.

SORVETE

O vice-prefeito de segurança de Milão, na Itália, Marco Granelli anunciou plano para proibir a venda de sorvete e bebidas que podem ser levadas pelas ruas depois da meia-noite. O objetivo seria preservar a tranquilidade dos moradores.

ARTESANATO

As inscrições para participar e expor na Fenearte estão abertas até o dia 5 de maio. Serão escolhidos 20 participantes para agregar à feira de forma gratuita.