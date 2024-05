Concentração de voos no Aeroporto do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Aeroporto dos Guararapes é apontado como o maior exemplo da concentração de voos domésticos com a possível união da Gol e Azul. A nova empresa ficaria com 88% dos voos operados pelo nosso aeroporto, o maior percentual dos 11 principais aeroportos do país. Mais, por exemplo que a concentração no Galeão (81%), Confins (84%), Salvador (70%), Curitiba (68%) e Porto Alegre (65%). Claro que as passagens aéreas no país, já caríssimas, ficariam ainda mais caras.

NO RIOMAR

Hoje é Dia Internacional do Jazz e marca o encerramento do 10º RioMar Jazz Festival, com shows dos baianos Eric Assmar e Cacá Magalhães e de Karl Dixon, uma das estrelas do jazz nos Estados Unidos. Amanhã, feriado de 1º de maio, terá evento voltado para as crianças: o “Circo na Praça, com a “Trupe da Alegria, às 16h, na Praça da Alimentação.

PORTUGAL

O Sporting, virtual campeão português deste ano, perdia para o Porto, domingo, por 2x0 até os 42 minutos do segundo tempo e conseguiu empatar. O time de Lisboa tem entre os seus torcedores José Paulo Cavalcanti.

BEATLES

O documentário dos Beatles de 1970, “Let It Be” será relançado no Disney+ após restauração pela Park Road Post Production, também responsável por comandar a série documental “The Beatles: Get Back”, lançada em 2021.

VACINAS

A infectologista Sylvia Lemos Hinrichsen faz palestra sobre a importância da vacina, hoje, no almoço que a revista “60+”, de Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura, promove na Tratoria Toscana.

MÃES

Sandra Paes Barreto e Amanda Campos promovem almoço do Dia das Mães da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, terça-feira , no Spettus Premium.

TORCIDA

João Campos brincou quando um amigo disse que ele teria que torcer pela equipe de Campinas na final da Superliga de Vôlei, pois ela tem na camisa o patrocínio da uma empresa chamada “Renata”, nome da mãe do prefeito.

MEIO AMBIENTE

A Tupan da Imbiribeira, em parceria com a Iquine, se tornou o primenro ponto dee coleta de resíduos de tintas no Brasil, dentro da campanha da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.

NOIVOS

A 7ª edição da “New Wed”, feira de tendências para casamentos, será aberta com evento sexta-feira, no Mirante do Paço, para convidados. Evento acontecerá sábado e domingo, das 14h às 23h.

M O V I M E N T O

Bom dia: “O ambiente político fervilha nos anos de eleição.” (Gustavo Krause)

O deputado Pedro Campos e Maria Augusta comemoram a notícia de que vão ganhar o primeiro herdeiro.

O casal real William e Kate Middleton celebra 13 anos de casamento.

A governadora Raquel Lyra saiu-se muito bem na entrevista que concedeu à CNN.

O ex-presidente Jair Bolsonaro agora é nome de uma linha de drones para a pulverização de defensivos agrícolas. Os ''Drones Bolsonaro'' foram lançados ontem, na Agrishow, a principal feira do agronegócio do País.

Um rapaz de 19 anos se tornou a pessoa mais jovem com Síndrome de Down a concluir uma maratona de 42km.

Com as férias do presidente Fernando Ribeiro Lins, a vice-presidente Ingrid Zanella assumiu o comando da OAB de Pernambuco.

Maria do Céu comanda esta noite a festa dos 22 anos do Club Metrópole, com muitas atrações.

A ex-ministra do Esporte Ana Moser assumiu a presidência da “Atletas do Brasil”, ONG em que foi uma das fundadoras.