Um médico famoso na cardiologia e na fotografia

Adriano Mendes é um cardiologista que é referência nacional, tendo trabalhado 30 anos na UTI do Hospital Santa Joana e 15 anos Hospital Getúlio Vargas e atualmente dedica-se a pesquisa no campo da hipertensão arterial pulmonar. Paralelamente, tem uma brilhante carreira como fotógrafo, já tendo feito expedições fotográficas a Cuba, Islândia, Rússia, Alasca e Polo Norte e participado de várias exposições no Recife. Ele lançou o livro, “Telluris” (sinônimo poético de terra em latim) com belíssimas imagens do Deserto de Atacama, Cavernas de Cuba, Patagônia, Alasca, Islândia, Yosemite e Grand Caynon.

NA FIEPE

Bruno Veloso passou o dia de ontem mantendo contatos para definir sua chapa para a eleição da Federação das Indústrias de Pernambuco, para publicação no Diário Oficial. Teve que escolher outro vice-presidente, pois o cargo seria do empresário Rafael Coelho, que faleceu no final de semana.

EM WASHINGTON

O senador Humberto Costa passa esta semana em Washington, integrando comitiva de congressistas brasileiros. Vão discutir com parlamentares norte-americanos envolvidos na investigação da invasão do Capitólio, os ataques à democracia no Brasil e Estados Unidos.

PARLA DELI

O empresário Marcelo Silva comanda amanhã a inauguração da quarta unidade da Parla Deli, rede de padarias de muito sucesso. Depois das unidades nos Aflitos, Casa Amarela e Boa Viagem, chega, com modernas instalações no térreo do Brennand Plaza, em Setubal.

MADONNA

Sob forte esquema de segurança, Madonna chegou ontem ao Rio de Janeiro, com seus filhos e está hospedada no Copacabana Palace. Também vieram três aviões da empresa norte-americana “Atlas”, com 200 toneladas de equipamentos.

JOGÃO

A TV Jornal/SBT mostra hoje, às 16h, a partida entre o Bayer de Munique e o Real Madri, pela Champions League.

PICOLÉ

A Bacio di Latte abriu em São Paulo sua primeira loja dedicada somente a picolés. Veio depois do sucesso de um quiosque piloto no Rio de Janeiro.

ZÉ RAMALHO

O produtor Eduardo Barata promove o musical “O Admirável Sertão de Zé Ramalho” sábado e domingo, no Teatro do Parque.

PAGAMENTO

O senador Romário pagou R$ 78,8 mil ao ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero, resultado da sua condenação por danos morais, depois de ter chamado, em entrevista, o ex-dirigente de “rato.”