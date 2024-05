A grife de moda mais desejada atualmente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A moda brasileira ganhou um novo queridinho: o estilista Airon Martins, que nasceu em Sinop, pequena cidade no interior do Mato Grosso, criou a grife “Misci” (iniciais de miscigenação). Tem duas lojas em São Paulo e fez o desfile mais comentado da “São Paulo Fashion Week”, com Ivete Sangalo entre as modelos na passarela. Entre as suas clientes, a primeira-dama Janja da Silva e ministra Marina Silva. Na sua recente passagem por São Paulo a famosa apresentadora de televisão norte-americana Ophah Winfrey comprou duas bolsas dele, do modelo “Bambolê.”

NO ATLANTE

Muitos nomes de destaque no nosso mundo turístico, empresarial, jornalístico e social prestigiaram o categorizado coquetel que marcou a inauguração dos novos salões de eventos Gilberto Freyre e Lula Cardoso Ayres, do Atlante Plaza. Com projeto da arquiteta Maria Antônia, são maravilhosos, os mais bonitos e bem equipados tecnicamente da cidade. Com a filha Carol, Maria do Carmo e Luís Guilherme Pontes foram os anfitriões da noite e ganharam parabéns pelos novos espaços.

EM MADRI

Ronnie Press Duarte coordena o curso de alta formação em Segurança Jurídica e Tributação, em Madrid, de segunda a quarta-feira da próxima semana. Entre as presenças confirmadas os ministros do STF Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Kássio Nunes Marques.

PALCO GIGANTE

O palco do show de Madonna, sábado, em Copacabana, será o maior que ela já teve na carreira: 812 metros quadrados, duas vezes maior que os usados na sua turnê mundial. Terá 24 metros de frente e 18 metros de altura. Para facilitar a visão, ficará a 2,40 metros do chão.

SENNA

O Brasil assinala hoje os 30 anos de um dia de tristeza nacional: o acidente que matou Ayrton Senna, o grande ídolo dos brasileiros. Foi na disputa do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, na curva “Tamburello.”

JEANS

O Festival do Jeans de Toritama será aberto hoje e vai até sábado, com desfiles e shows.

SEGURANÇA

O Governo do estado divulgou a aquisição de 170 novas motopatrulhas. Agora, serão 428

motos utilizadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e na Operação Lei Seca para

reforçar a segurança.

PROGRAMA

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social realizou um estudo com base no

Cadastro Único mostrando que o Bolsa Família reduz 91,7% a pobreza na primeira infância.

ELEIÇÃO

De acordo com recente pesquisa solicitada pela CNN dos EUA e elaborada pelo SSRS, o

ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera a corrida presidencial com 49%

das intenções de voto. Joe Biden fica em segundo lugar, com 43%.