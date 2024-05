A confusão nas placas dos veículos no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo federal decidiu, em janeiro de 2020, que as placas dos veículos no Brasil, passariam a ter o modelo Mercosul. Só agora, quatro anos depois, descobriu que a falta do nome do município e do estado traz dificuldades especialmente para a fiscalização. E já fala em criar um novo tipo com aqueles dados. Caso aprovado, deixará o país com três modelos de placas ou então um trabalho de uniformização, com o proprietário pagando pelas novas placas.





RUIZITO



Rui Silva está em São Luiz, onde foi abrir a segunda unidade do restaurante “Ruizito”. Depois do sucesso da casa do RioMar, vai abrir em outras cidades do Nordeste.





BRECHÓ



A famosa estilista Isabela Capeto terá um espaço especial, com abatimento de 70% nas peças, no “Brechó do Entra”, que Ione Costa inaugura hoje, às 18h, no Shopping Recife, que vai ate domingo. Renda será destinada à reconstrução de uma casa na comunidade Entra Apulso, iniciativa do Instituto Shopping Recife.





EM ROMA



O padre Cosmo Francisco do Nascimento passa duas semanas em Roma, participando de estudos sobre Nossa Senhora. Depois, vai visitar a Turquia.





ALMÉRIO



Um dos nossos maiores talentos, Almério mostra seu show “Nesse Exato Momento”, ao lado de Martins, Lucas dos Prazeres e Juliano Holanda, esta noite no Teatro do Parque.





ANITTA



Não existe ainda a confirmação oficial, mas já é quase certo que Anitta participará do show de Madonna, sábado no Rio. Asduas cantariam a música “Faz Gostoso” que as duas gravaram juntas, em 2019.





LANÇAMENTO



A escritora Cláudia Cavalcanti lança hoje, às 18h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, o livro “Avenida Beberibe”, uma história que se passa na via em frente ao estádio do Santa Cruz. “Orelha” é assinada pela jornalista pernambucana Fabiana Moraes.





Marcelo de Lucas Simon e Marcelo de Lucas Simon Filho, em nupcial - Sheila Wanderley / Divulgação

VEGETAÇÃO



A vice-governadora Priscila Krause revela que a caatinga pernambucana vai ganhar 500 mil mudas, por meio de um edital com recursos de R$ 16 milhões para o plantio de diversas espécies nativas desse bioma.





SALÁRIO



Uma das razões da briga pela presidência da Petrobrás é o salário mensal de R$ 130 mil e mais R$ 1,4 milhão de bônus. Ao todo, o presidente ganha R$ 3,1 milhões por ano.





M O V I M E N T O





Bom dia: “O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.” (Mahatma Gandhi)



Marília Arraes é destaque nas mensagens do Solidariedade na televisão.



A grife italiana Gucci recriou um modelo de tênis de mola, ideal para atividades esportivas, São apenas 20 modelos, na cor da moda, Cherry Red.



A Fundação Joaquim Nabuco reabriu a Sala de Videoarte Cristina Tavares, na sua unidade do Derby.



Muito comentada, de forma negativa, a decisão da curadoria do Rock In Rio em colocar artistas sertanejos para se apresentarem no festival.



O Brasil chegou a quatro milhões de casos de dengue só em 2024.



Curiosidade: os funcionários dos supermercados são chamados de “mercadeiros.”



Está cada vez mais tensa a relação de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado com o governo federal.



O sanfoneiro Waldonys faz show dia 10 no projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque.





