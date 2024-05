O empresário que trouxe show de Madonna no Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Luiz Oscar Niemeyer, sobrinho de Oscar Niemeyer, é o empresário responsável pela vinda de Madonna para fazer show sábado no Rio de Janeiro, depois de dois anos de negociações. Ele já trouxe para o Brasil apresentações de Bob Dylan, Elton John, Eric Clapton, Paul McCartney e Stevie Wonder. E em 2006 o maior show da carreira dos Rolling Stone, igualmente na praia de Copacabana.





VISITA



O prefeito João Campos vai visitar hoje o frigorífico da Masterboi em Canhotinho, quando será recebido pelo empresário Nelson Bezerra. Depois, almoça com o deputado Álvaro Porto e a prefeita Sandra Paes.





Diana Janguiê, em clima de alegria - Arquivo Pessoal

Saudade



Será hoje, às 18h, na Capela de Santa Teresinha, no Derby, a Missa de 7º Dia em memória do empresário Rafael Coelho, que era o vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco.

O presidente da Fiepe, Ricardo Essinger, recebe os deputados Álvaro Porto e Mário Ricardo - Arquivo Pessoal

JUSTIÇA



O Tribunal de Justiça de Pernambuco instala hoje, às 11h, no Fórum Rodolfo Aureliano, a Diretoria das Varas Criminais da Capital e Região Metropolitana e a Diretoria Estadual de Execuções de Penas. Evento terá a presença do desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE, do desembargador Francisco Bandeira de Mello, corregedor-geral da Justiça, e do juiz Saulo Fabianne de Melo Ferreira, diretor do Fórum da Capital.





TRÊS ANOS



O empresário Paulo Perez comemora os três anos do Recife Outlet e revela que está na reta final da negociação para a instalação de unidade de um famoso restaurante naquele centro de compras





MURAL



Priscila Avelin e Yone Seres assinam o mega mural “O Som Nasce na Semente”, patrocinado pela Prefeitura do Recife e instalado no Edifício Líbano, na Avenida Cruz Cabugá.





JOIAS



Rachel Jordan, consultora de imagem especializada em comportamento e estilo profissional, participa de evento da grife de joias Maria Dolores sobre “O Poder dos Acessórios”, hoje, às 15h, na loja da “Cheap Shop.”





MÚSICA



As “Casas Bahia” entraram em recuperação extrajudicial. A rede foi tema até de uma música de Chico César, que tem este trecho: “minha mãe trabalhava como empacotadora nas Casas Bahia.”





EXPANSÃO



Conhecida pelas roupas e acessórios baratos de marca própria, a Shein agora deseja incluir marcas maiores e mais famosas na plataforma, como de higiene e brinquedos.





CONCERTO

A Orquestra Criança Cidadã realiza seu primeiro concerto oficial esta noite no Santa Isabel. A peça principal será a Quinta Sinfonia de Beethoven.