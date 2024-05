As cifras milionárias do show de Madonna

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Bonus Track Entretenimento, responsável pela organização do show de Madonna amanhã no Rio de Janeiro, revelou as cifras impressionantes do evento. A cantora vai receber um cachê de R$ 17 milhões, o transporte dos equipamentos, R$ 20 milhões, o palco custou R$ 1,6 milhão, a estrutura de som R$ 1,5 milhão, os 90 apartamentos reservados no Copacabana Palace, R$ 4,8 milhões. No total, a apresentação, que deve reunir um milhão de pessoas, custará aproximadamente R$ 60 milhões.

Juliana Santos, dando show de elegância em evento no Il Tavolo - Julliana Brito/JC

RECUPERAÇÃO

O padre Ronaldo Pereira, uma das figuras mais queridas do Recife, submeteu-se a cirurgia de urgência de uma diverticulite, no Hospital Unimed. Ele já se encontra em plena recuperação.

ECONOMIA GLOBAL

O presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brende, afirmou que a atual produção econômica se equipara à dívida global. Segundo ele, esse alto volume de déficit só se compara ao que foi visto nas guerras napoleônicas, do século 19. Atualmente, de acordo com o FMI, a dívida pública global passa dos US$ 91 trilhões, ou seja, 92% do PIB mundial.

Marilia Bandeira Muniz e Edkarla Almeida na inaguração da sua clínica "Nutreifant". - Arquivo Pessoal

SAÚDE

Prefeito do Recife, João Campos visitou, ontem, com o ministro Alexandre Padilha, as obras do Hospital da Criança, na Avenida Recife. Pretende entregar o prédio finalizado até o fim deste ano.

VAIAS

Depois de uma série de duas derrotas e um empate, o Flamengo voltou a vencer, mas por apenas 1x0 contra o Amazonas. Resultado é que o técnico Tite deixou o Maracanã depois de copiosa vaia da torcida rubro-negra.

NO LIDE

Drayton Nejaim revela mudanças no Lide Pernambuco: André Bruère assume o Lide Internacional, no lugar de Maurício Larajeiras e Felipe Trigueiro substitui Fernando Castelão na presidência do Lide Logística.

Ingrid Zanella, presidente em exercício da OAB de Pernambuco. - Arquivo Pessoal

JAZZ

Depois do grande sucesso da sua apresentação no RioMar Jazz Fest, o cantor Karl Dixon fará duas apresentações, com a “Uptown Band”; hoje no “Barito” em Gravatá e amanhã no “Downtown Zona Norte".

DOAÇÃO

O cantor The Weeknd doará US$ 2 milhões para o Programa Alimentar Mundial em Gaza. O valor vai ajudar na produção de um mês de mais de 18 milhões de pães para alimentar mais de 157 mil palestinos.

TAPETE VERMELHO

O MET Gala 2024, um dos maiores eventos da moda, acontecerá segunda-feira em Nova York. O evento terá o tema da nova exposição do Costume Institute, no Metropolitan Museum of Art, “Belas Adormecidas: O Despertar da Moda”.

CAMPEÃO BRASILEIRO



Neste mês, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar a quem pertence o título de 1987 do Campeonato Brasileiro. O Ministro Dias Toffoli decidiu em dezembro do ano passado que o título é do Sport e o troféu é do São Paulo, mas o Flamengo recorreu.

CINEMA



Sucesso de Ariano Suassuna, o Auto da Compadecida vai voltar aos cinemas em dezembro na sua segunda versão. Ontem foi divulgado o primeiro trailer que mostra a dupla Chicó e João Grilo se reencontrando.